2019-09-20T09:13:46+03:00
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«Театральная ночь-2019» в Уфе: куда сходить и что посмотреть

20 сентября башкирская столица присоединиться к всероссийской культурной акции.
Мила КИЯН
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В «Театральную ночь» фрагменты самых популярных балетов можно посмотреть бесплатноВ «Театральную ночь» фрагменты самых популярных балетов можно посмотреть бесплатноФото: Мила КИЯН
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Сегодня вечером ведущие театры и культурные заведения Уфы по традиции распахнут двери для зрителей - покажут спектакли, проведут мастер-классы, перформансы и устроят экскурсии в закулисье. Вход на все представления в этот день бесплатный.

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) «Театральная ночь» начнется в 20.00. В малом зале театра состоится концерт «Магия танца» - молодые артисты представят фрагменты из популярных классических спектаклей – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Раймонда», «Голубой Дунай», а также хореографические миниатюры. (6+)

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) в 19.00 в фойе состоится ярмарка театральных профессий, в 20.30 на главной сцене начнется театрализованное представление, а в 21.30 в фойе - интеллектуальная игра «Stage Quiz», в которой будут принимать участие зрители и актеры театра. (12+)

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) «Театральная ночь» стартует уже в 18.00. Для самых юных зрителей воспитанники детской театральной студии «Самрау» покажут спектакль «Очень простая история». В 20.00 на главной сцене театра начнется поэтическое театрализованное представление в сопровождении оркестра театра. (16+). В 20.40 режиссер Айрат Абушахманов пригласит взрослую аудиторию на читку пьес «Золото» Екатерины Тимофеевой, «Горка» Алексея Житковского и «Голая» Милы Фахуртдиновой. (18+)

Татарский театр «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) с 17.30 начнет аудиотрансляцию стихов в исполнении артистов театра. В 18.15 состоится торжественное открытие праздника - костюмированное театральное шоу с традиционного прохода по красной дорожке. В фойе развернется выставка, которую представят театральные цеха - бутафорский и костюмерный, пройдет мастер-класс по актерскому мастерству. В это же время на камерной сцене состоится театральный перформанс. В 19.00 зрители смогут увидеть два спектакля: на основной сцене покажут комедию «Похищение девушки» по пьесе Мустая Карима, а на малой - комедию «Моя теща». В 21.30 начнется творческое ток-шоу. (12+)

Национальный молодежный театр им. Мустая Карима (ул. Ленина, 62) ждет гостей с 18.15. В фойе театра развернется фотозона, где любой желающий сможет почувствовать себя героем спектаклей «Волшебная лампа Аладдина» и «Башкирская свадьба». Для самых маленьких зрителей будет организована зона аквагрима. В 19.00 на малой сцене покажут спектакль по пьесе Марты Райцес о глухонемой девочке «Я - кулак. Я - А - Н - Н – А» на языке жестов. (12+)

Башкирский театр кукол (пр. Октября, 158) в 18.15 приглашает юных зрителей на театрализованное представление «Здравствуй, театр!». В 20.00 в малом зале начнется читка пьесы «Алиса в стране чудес», а в 21.00 в фойе театра состоится поэтическое театрализованное представление о творчестве Мустая Карима. (6+)

В Театре юного зрителя (ул. Гагарина, 16/2) в 18.00 начнется интерактивная игра для самых маленьких зрителей, а в 18.30 всех желающих пригласят посмотреть литературно-музыкальную композицию, посвященную 100-летнему юбилею народного поэта Башкирии Мустая Карима. (6+)

В Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) 19.00 в фойе стартует театральный квест, а на сцене начнется спектакль «Как поссорились Белый король и Черная королева», который представит студия «Пластилин». (6+)

Уфимский городской планетарий (пр. Октября, 79/2) в этом году тоже присоединяется к «Театральной ночи». В 19.00 здесь начнется аудиовизуальный концерт в трех действиях, в котором соединятся музыка, театр и кино. В программе также выступление струнного квартета «Promenade», демонстрация полнокупольных фильмов и постановка от студии «Alter ego» по мотивам поэмы Александра Пушкина «Граф Нулин». (12+)

Уфимская детская филармония (пр. Октября, 33) приглашает на праздник «Театр - территория чудес», который начнется в фойе в 18.00. Театральная студия «Непоседы» представит миниатюры и клоунаду. В большом зале покажут спектакли: «Все собаки попадают в Рай», отрывки из сказки «Красная шапочка», который представит детский шоу-театр «Росток» и интерактивную постановку «Знай правила движения как таблицу умножения» от народного театра «Волшебная рампа». Студия творческого развития «ХА ХА ЧУ» представит этно-пластический спектакль «Хумай» и барабанное шоу «Республика X». (12+)

Творческое объединение «Мастерская театральных миниатюр имени меня» с 18.00 устроит уличный перформанс «Театральные знаки» в театральном сквере около Башкирского театра оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) и на площади у Гостиного двора (Верхнеторговая площадь, 1). В 19.00 можно будет увидеть уличный спектакль по роману Александра Пушкина «Евгений Онегин», а в 20.00 в зале третьего корпуса УГАТУ (ул. Карла Маркса, 12) спектакль «Вечерний плен». (12+)

Городской досуговый центр (ул. Первомайская, 47) представит театрализованную музыкальную программу «Чудеса где-то рядом». (6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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