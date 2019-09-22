В Уфе группа мужчин напала на охрану торгового центра

Жители микрорайона Зеленая роща в Уфе надолго запомнят прошлую ночь. Поздно вечером в субботу, 21 сентября, в торговом центре «Иремель» произошла массовая драка в «лучших» традициях лихих 90-х. Потасовку сняли на камеру мобильного телефона очевидцы и выложили ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как группа мужчин толкается с охранниками и пытается «выяснить отношения». В какой-то момент конфликт перерастает в массовую драку, где на одной стороне группа разгоряченных мужчин, а на другой – охрана торгового центра. Дебоширы пытаются прорваться в помещение клуба «Мегаполис», но их оттесняют сотрудники ЧОПа.

Вскоре на место побоища прибыли сотрудники полиции. Они без лишних разговоров скрутили буянов и отвезли в ближайший отдел полиции.

Дебоширов отправили в отделение полиции

«Комсомолке» удалось выяснить, что зачинщиками драки стали посетители торгового центра, которые пытались попасть в клуб, расположенный в здании ТРК.

- Ночью на входе между несколькими нетрезвыми мужчинами и охраной возник конфликт, из-за того, что охранники не пускали их в заведение. В результате участников конфликта доставили в отделение полиции. В ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.