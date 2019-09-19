Ужасный внешний вид и попрошайки кругом: в чем проблема уфимских ЗАГСов

Каждую пятницу и субботу в Уфе тысячи счастливых пар идут под венец. В городе работает семь районных отделов ЗАГС, в которых на торжественную церемонию приезжают молодожены и их гости. Казалось бы, ничто не может омрачить этот светлый день, ведь свадьба всегда пропитана любовью и теплотой сердец родных и близких. Но даже в этом море меда можно отыскать вагон дегтя.

«ЭТО ПРОСТО УЖАС!»

Все чаще от читателей «Комсомолки» приходят тревожные сообщения: обратите внимание, в каком состоянии находятся ЗАГСы в Уфе. Едва ли не в каждом районе города на входе в госучреждение царит хаос и разруха. Взять хотя бы Советский район.

- Там крыльцо разбито настолько, что смотреть неприятно. А что творится, когда молодые с гостями выходят туда чтобы сфотографироваться – это просто ужас! К нам, например, сразу же подбежала цыганка с двумя детьми и стала выпрашивать деньги, шоколадки, что-то еще. А еще следом кричат сами сотрудники ЗАГСа, чтобы гости скорее забрали куртки, так как закрываются раздевалки. Даже общую фотографию не дали спокойно сделать. Неприятное зрелище, да еще и на свадьбе. Мне было стыдно перед гостями, - поделилась своей историей Аделина А.

По словам девушки, больше всего досаждали попрошайки. Неизвестная женщина с шалью под свитером представилась беременной и выманивала у гостей мелочь. Когда родители невесты дали ей 100 рублей, она заявила, что купюры должны быть парными. На отказ давать еще денег она заявила, что проклинает новую семью.

Эти ступени, похоже, давно не видели ремонтаФото: Рустем АХУНОВ

- Мы, безусловно, не верим в эту чушь, но согласитесь, не очень хочется слышать такие слова в день свадьбы, - вспоминает девушка.

Подобный случай далеко не единственный – практически около каждого ЗАГСа Уфы происходит нечто подобное. Меняются лишь «действующие лица». Например, в Октябрьском районе на свадебные процессии «налетают» маленькие дети и просят у гостей мелочь, а около других ЗАГСов с той же целью «дежурят» бездомные.

Но и это лишь полбеды. Порой, на уфимские ЗАГСы не взглянешь без сожаления. Складывается впечатление, что ремонт на крыльце в последний раз делался в прошлом веке. Причем, такая картина наблюдается повсеместно.

РЕМОНТ БУДЕТ, НО НЕ СРАЗУ

Как удалось выяснить «Комсомолке», здания ЗАГСов, как правило, находятся в собственности либо муниципалитетов, либо республики. Их внешний вид зависит от ремонта, на который должны выделяться деньги из казны. В пресс-службе госкомитета Башкирии по юстиции, в ведении которых находятся ЗАГСы, нам заявили, что в курсе проблемы. Но решить ее можно только при наличии соответствующего финансирования.

- У нас финансирование на ремонт ЗАГСов не рассчитано. Деньги идут из Москвы, и они рассчитаны только на регистрацию актов гражданского состояния. Средства на ремонт мы просим у республики, - рассказали в госкомитете. – Что касается собственников помещений, то они разные. Есть здания, которые принадлежат городу, есть республиканские и те, что в собственности у комитета. Всего у нас 73 отдела ЗАГС и везде ситуация разная.

Уфимские ЗАГСы сегодня выглядят не презентабельноФото: Рустем АХУНОВ

В ведомстве отмечают, что к ним уже обращались с жалобами на внешний ЗАГС Советского района Уфы. На данный момент решение этого вопроса зависит только от финансирования. При этом никаких конкретных сроков, равно как и стоимости ремонта, не называется.

КАК БОРОТЬСЯ С ПОПРОШАЙКАМИ

В МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию с попрошайками, которые постоянно околачиваются около городских ЗАГСов. В полиции отметили, что как только они замечают нарушителей, тут же доставляют их в участок.

- После доставления проводится процедура установления личности. Каждый проверяется на причастность к правонарушениям и преступлениям. В случае участия детей и подростков в попрошайничестве, инспектора по делам несовершеннолетних ставят их на учет и привлекают их родителей к ответственности за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Бороться с попрошайками сейчас вновь стали сотрудники полиции – они имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях. Ранее этим занимались муниципальные власти.

- В случае поступления сообщений будут приниматься решения в соответствии с законодательством, - подытожили в МВД по Башкирии.

НУЖЕН ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЙ

Так что же нужно сделать городским властям, чтобы уфимские пары могли провести торжественную церемонию бракосочетания так, чтобы не было стыдно перед гостями? Во-первых, привести в порядок все городские ЗАГСы. Во-вторых, разобраться с творящимся перед входом безобразием, избавившись от попрошаек и бездомных.

Самарский Дворец бракосочетаний называется «Теремок»

А еще лучше - построить в Уфе Дворец бракосочетаний. В башкирской столице когда-то было такое дворец, но сейчас оно на долгосрочном ремонте. Впрочем, изначально здание располагалось на первом этаже обычной девятиэтажки и еще до закрытия на ремонт выглядело не ахти.

В силу разных причин ремонт уфимского Дворца бракосочетания затянулся. Основная из них, конечно же, нехватка денег.

- На сегодняшний день длительный ремонт в здании на Проспекте Октября еще продолжается. Проектно-сметную документацию одобрили, и мы сейчас ждем только финансирования. Только когда нам переведут деньги, мы сможем заняться этим вопросом вплотную, - пояснили в госкомитете Башкирии по юстиции.

ЧТО В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Дворец бракосочетаний «Теремок» открылся в Самаре еще в 1984 году. Он располагается на Полевом спуске к набережной реки Волга. Летом 2015 года здание на целый год закрыли на масштабную реконструкцию, после чего обновленный центральный ЗАГС вновь распахнул двери для молодоженов. Сегодня «Теремок» по праву считается одной из современных достопримечательностей города.

Центр семьи «Казан» стал одним из символов Казани

В столице Татарстана в 2013 году открылся центр семьи «Казан». Здание необычной формы в виде огромного котла с архитектурной подсветкой возвели на правом берегу реки Казанка, у северной стороны Кремлевской дамбы. Для него местные власти специально насыпали искусственный полуостров почти идеальной круглой формы.

Сегодня центр семьи «Казан» стал одним из символов Казани – ежедневно посмотреть на это необычное здание приходят тысячи туристов. На крыше дворца бракосочетания открыта обзорная площадка, откуда открывается потрясающий вид на Казанский кремль и Кремлевскую набережную. На входе молодоженов встречает парная скульптура «Он и Она», выполненная в виде двух мифических существ – зилантов.