Торжественные речи и бурные аплодисменты: как Радий Хабиров вступал в должность главы Башкирии

В непогожий осенний день, 19 сентября, в Доме Госсобрания-Курултая Башкирии прошла торжественная церемония вступления в должность нового главы республики. Помимо самого избранного на этот пост Радия Хабирова в зале присутствовали депутаты башкирского парламента, главы городов и районов и почетные гости.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Перед началом официальной части в фойе здания собрались сотни чиновников, общественных и религиозных деятелей. Прибыли на инаугурацию Радия Хабирова и двое его предшественников – Рустэм Хамитов, в сопровождении супруги Гульшат, и Муртаза Рахимов. Последний пришел в гордом одиночестве и тут же был окружен журналистами.

В разговоре с корреспондентами он заявил, что этот день – «большое событие» в истории республики. Также он назвал Хабирова достойным руководителем, а своего преемника Хамитова – «черным пятном в истории башкирского народа».

Муртаза Рахимов пришел на церемонию в гордом одиночествеФото: Рустем АХУНОВ

Сам Рустэм Хамитов от ринувшихся было к нему журналистов отмахнулся. Лишь бросил своей супруге: «Пойдем лучше погуляем».

Вскоре сбор гостей завершился, и огромная толпа переместилась в Большой зал Курултая.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

В назначенный час заиграли гимны России и Башкирии, после чего спикер Курултая Константин Толкачев объявил церемонию открытой. В лучших традициях партсобраний прошлого, зал взорвался бурными и продолжительными аплодисментами.

- В соответствии с Основным законом республики Башкортостан, глава республики является гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Он определяет стратегию развития региона, обеспечивает его политическую и социально-экономическую стабильность. Восьмого сентября 2019 года на пост главы Башкортостана избран Радий Фаритович Хабиров, - начал торжественную часть Константин Толкачев.

Рустэм Хамитов пришел в сопровождении супруги и отказался общаться с прессойФото: Рустем АХУНОВ

Аксакал башкирской политики не поскупился на хвалебные слова в адрес избранного главы и представил почетных гостей, прибывших на инаугурацию. Среди прочих он отметил полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева, а также первого президента Башкирии Муртазу Рахимова и его преемника Рустэма Хамитова.

После представления почетных гостей, Толкачев попросил внести в зал специальный экземпляр государственного флага и текст Конституции Башкирии на двух государственных языках республики.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ГЛАВЫ

Затем настало время вручения Хабирову удостоверения главы региона. Право вручить заветную «корочку» по традиции представили председателю Центризбиркома. Илона Макаренко взяла слово и озвучила сухие цифры, подводящие итог прошедшим выборам главы региона.

- Центральная избирательная комиссия республики Башкортостан определила результаты выборов главы, состоявшихся 8 сентября 2019 года. В голосовании приняли участие 2 млн 189 тысяч 229 человек, что составляет 71,8% от числа включенных в списки избирателей. За Радия Хабирова проголосовали 1 млн 794 тысячи 176 человек или 82,02% от числа проголосовавших. Комиссия признала выборы главы республики Башкортостан состоявшимися и действительными, - заявила Илона Макаренко, после чего вручила избранному главе «служебное» удостоверение.

ПРИСЯГА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кульминацией торжества стала присяга Радия Хабирова, которую избранный глава Башкирии произнес на двух языках – русском и башкирском. Он положил руку на специальный экземпляр Конституции и поклялся верно служить многонациональному народу республики, укреплять и защищать государственность, соблюдать Конституцию России и Башкирии и гарантировать права и свободу человека и гражданина. Затем он подписал текст присяги, и вновь зазвучали гимны Башкирии и России.

Сам Хабиров пришел в компании полпреда президента в ПФО и заместителя генпрокурора РоссииФото: Рустем АХУНОВ

- В соответствии со статьями Конституции республики Башкортостан, Радий Фаритович Хабиров вступил в должность главы республики, - объявил спикер Курултая под всеобщее ликование и бурные аплодисменты.

К поздравлениям в адрес Хабирова присоединился также полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что избранный глава наделен правом представлять интересы жителей республики на ближайшие пять лет.

- Результаты и ход голосования не оставляют сомнений: победа Радия Фаритовича неоспорима и заслужена, - подчеркнул Игорь Комаров.

Продолжительная хвалебная речь представителя президента завершилась пожеланием избранному главе: «В добрый путь!».

Затем слово взял и сам Радий Хабиров. Он поделился далеко идущими планами и вкратце рассказал о стратегии развития Башкирии на ближайшие пять лет.

В перерывах между торжественными речами звучали гимны России и БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

- У нас впереди пять лет напряженной работы. Они не будут простыми, но я буду трудиться, как трудились мои отец и мать. Я буду требователен к себе, а также к тем, кто выбрал для себя профессию служить людям. Я буду нетерпим к лени, равнодушию и безынициативности. Я уверен, мы обязательно справимся. За нами сила и дух наших предков, многовековые традиции служения России. Все только начинается, дорогие друзья. Я уверен, что у нас все получится, - подытожил глава.

В завершении церемонии, специальный флаг и специальный экземпляр Конституции Башкирии отправились в рабочий кабинет главы республики. Почетный караул провожал военный оркестр, расположившийся на балконе Большого зала.