2019-09-18T10:05:45+03:00
Звезды

В Башкирии Владимиру Спивакову вручили орден Салавата Юлаева

Всемирно известный уроженец Уфы удостоен высшей награды республики
Мила КИЯН
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Маэстро Владимир Спиваков и меццо-сопрано Айгуль Ахметшина на открытии фестиваля в УфеМаэстро Владимир Спиваков и меццо-сопрано Айгуль Ахметшина на открытии фестиваля в УфеФото: Мила КИЯН
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В башкирской столице во вторник открылся IV Международный музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...», в рамках которого в Уфе выступают самые талантливые музыканты молодого поколения из России и Испании. На открытии фестиваля присутствовал врио главы республики Радий Хабиров, который до начала концерта поднялся на сцену, чтобы поздравить знаменитого земляка с юбилеем - на днях маэстро отметил свое 75-летие.

- Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, творческого долголетия, пожелать, чтобы ваш музыкальный гений еще долгие годы радовал ценителей музыкального искусства. Сердечное вам спасибо, Владимир Теодорович за заботу о молодых, что вы находите и делаете их звездами мировой величины, - сказал Радий Хабиров, прежде чем вручить маэстро одну из высших государственных наград республики. - Орден Салавата Юлаева имеет форму звезды. Пусть эта звезда всегда зовет и ведет вас в родную республику. Мы счастливы, что вы у нас есть и спасибо вам за это.

Кстати, накануне юбилея музыкант был удостоен также высшей государственной награды России - ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, но почести, которые ему оказали на малой родине очень тронули маэстро.

- Что греха таить, это всегда приятно, когда тебя отмечают - какое-то признание официальное. Конечно, я знаю, что меня любят здесь, в Башкирии, - отметил Владимир Спиваков. - Когда я ехал сюда из Оренбурга на машине, где бы мы ни останавливались, в Башкортостане, везде меня узнавали люди, обнимали, фотографировались, просили автографы. Сколько раз останавливались, всегда так. Так что, в общем, получается все знаю меня здесь. Очень мне приятно. Но самое главное, я думаю, что у вас просто потрясающие таланты! Вот видите каких потрясающих высот, просто Олимпа, достиг Ильдар Абдразаков. А сейчас Айгуль Ахметшина. Я считаю ее просто явлением. Это потрясающая артистка, музыкант - такого голоса я еще не встречал. Когда она пела Далилу, я чуть не заплакал.

23-летняя уроженка башкирского села Киргиз-Мияки, меццо-сопрано Айгуль Ахметшина солировала на открытии фестиваля на пару с московским артистом Ярославом Абаимовым и имела невероятный успех у публики - крики «браво» сопровождали каждый выход артистки. От главы республики молодая певица, как и ее старший коллега, маэстро Спиваков, получили по роскошному букету цветов.

Сегодня, 18 сентября, фестиваль продолжится концертом, в котором примут участие Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Спивакова и 16-летней скрипачки из Испании Марии Дуэньяс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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