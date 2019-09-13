«Не надо их жечь и топтать»: уфимский зоолог рассказал, почему в Башкирии стало много пауков

Уже на дворе осень, а жителей Башкирии продолжают пугать огромные пауки, которые то заползут в дом, то устроятся на садовом участке и отказываются уходить. Конечно, всех беспокоит один вопрос – опасны ли вообще эти чудища и куда они подеваются, когда наступит зима? А вдруг поползут в дома, спасаясь от холода?

«КП-Уфа» подготовила подборку самых пугающих насекомых, с которыми столкнулись жители республики в этом году, а также поинтересовалась у специалиста – стоит ли запасаться дихлофосом?

Желтый сак - не самый лучший сосед для человека

Огромного желтого сака обнаружила 4 августа у себя дома жительница Туймазов. Женщина очень испугалась, что арахнид может покусать кого-то из членов семьи, поэтому опрыскала его дихлофосом.

А вот такой паучок может и цапнуть, если схватить его голыми руками

С неприятным сюрпризом столкнулся житель Давлеканово, когда у себя дома обнаружил необычного ярко-желтого и довольно крупного паука - сака. При попытке поближе познакомиться с незваным гостем, мужчина получил довольно болезненный укус.

Думали, каракурт, оказался - самец крестовика

В начале июля жителей поселка Юматово напугал огромный мохнатый паук, преспокойно разгуливающий по улице. Членистоногое размером с ладонь удалось сфотографировать местному жителю, и позже комментаторы в социальных сетях определили, что это самец крестовика, который просто слегка перерос свои обычные размеры.

Это не инопланетный пришелец, а микромата зеленоватая

Очень странного паука ярко-зеленого цвета обнаружил у себя в подъезде житель Стерлитамака. Позже выяснилось, что это не инопланетный пришелец, а довольно безобидный паучок – микромата зеленоватая.

Увидев такое мохнатое чудище, можно сильно испугаться

Жителя Туймазов напугал южнорусский тарантул, который вблизи выглядит довольно устрашающе. Огромный, с мохнатыми лапами – ну чем не арахнид из фильмов ужасов, который нападает на людей и высасывает у них кровь. Впрочем, повода для паники тут нет – тарантул вообще старается не попадаться на глаза людям и связываться с ними.

Аргиопа Брюнниха действительно напоминает осу своей окраской

А вот житель Чишмов на стене в своем подъезде обнаружил редкого Аргиопа Брюнниха или паука-осу. Несмотря на экзотическую внешность, паук достаточно распространен в центральных и южных районах, питается насекомыми и вообще предпочитает селиться в траве подальше от людей. Чем арахниду приглянулся подъезд с облупленными стенами – остается загадкой природы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Гладких, зоолог:

- У пауков в последние несколько лет наблюдается расширение ареала, что скорее всего связано с изменением климата, с потеплением. Например, южнорусский тарантул и желтый сак всегда встречались на территории Башкирии, но по большей части в южных районах, а в этом году они уже массово встречаются и в средней полосе, и на севере. Еще лет 20 назад в таких количествах на территории Уфы их вообще нельзя было обнаружить. Но в этом нет ничего необычного. Процесс вполне естественный и связан с глобальными природными процессами.

Пауки не опасны, у них нет никакого желания связываться и уж тем более навредить человеку, если вы, конечно, не решите хватать его голыми руками. Трогать их вообще не стоит, особенно, саков-самцов, потому что они могут быть агрессивны. По большей части пауки живут в высоких зарослях травы и редко ползут в дом, поэтому нужно очень постараться, чтобы вас укусили. Это нужно бегать голым в метровой траве, тогда есть риск, что на вас нападет паук.

Кстати, именно в дом, в основном, заползают самцы, которые в период размножения поисках самок могут проходить большие территории. Самки желтого сака делают свои гнезда в высокой траве – они похожи на белые сумочки, поэтому их легко заметить, а южнорусские тарантулы живут в норках или кучах бревен. Вы можете наткнуться на них, перекапывая огород, но паниковать не стоит. Укус паука не смертелен и может быть опасен только для людей с сильной аллергией. Животных пауки тоже кусают редко – им трудно прокусить густую шерсть.

Если вы вдруг заметили в доме или на участке паука – не нужно его травить дихлофосом, жечь, топтать, резать. Аккуратно накройте паука чем-нибудь, например, стаканом, подложите листок бумаги и вынесите подальше на улицу.