Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде

11 сентября в Нижнем Новгороде торжественно спустили на воду четырехпалубный круизный теплоход, названный в честь народного поэта Башкирии Мустая Карима. Пока судно еще не готово к путешествиям по России, но к новому году все работы будут завершены и «Мустая Карима» передадут в пользование заказчику – компании «Водоходъ».

«НАШ МУСТАЙ»

На торжественную церемонию спуска теплохода в Нижний Новгород приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Позже он поделился в соцсетях фотографиями нового лайнера и своими впечатлениями от события.

Фото: официальная страница Радия Хабирова в ВК

- За мной только что спущенный на воду круизный лайнер (такого класса - впервые в стране за 60 лет!) с именем «Мустай Карим»... и мы сегодня здесь, чтобы поблагодарить нижегородцев за строительство суперсовременного корабля и доброе отношение к нашему Мустаю, - подписал свои фото руководитель региона.

Кроме него, в праздничной церемонии приняли участие полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Последний отметил, что спуск «Мустая Карима» - это «символ возрождения пассажирского судостроения» в стране.

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ НА ВОДЕ

«Мустай Карим» задумывался не обычным пассажирским теплоходом, а настоящим передвижным отелем, гости которого смогут, не сходя на берег, получить все необходимое.

- Новый лайнер не будет уступать по уровню четырех- или пятизвездочному отелю, - рассказал генеральный директор завода «Красное Сормово», где строилось судно, Михаил Першин. - Для пассажиров будут действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, spa-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.

Теплоход рассчитан на 329 пассажиров и почти 150 человек экипажа и персонала. Фото: официальная страница Радия Хабирова в ВК

Увы, на реках Башкирии увидеть теплоход «Мустай Карим» вряд ли удастся. Он предназначен для речных круизов по европейской части России, например, по маршрутам Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва – Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Судя по программе рейсов на сайте компании-владельца судна, теплоход отправится в свое первое путешествие 2 мая 2020 года. Это будет трехдневный круиз по маршруту Москва — Углич – Москва. Обойдется такая поездка в 39 тысяч рублей минимум. Дальше судну доверят более продолжительные «прогулки» - изменится и стоимость билетов. Так, восьмидневный круиз из Москвы в Петербург через Плес и Ярославль уже будет стоить по 104 тысячи рублей с человека.

НЕМНОГО ЦИФР

«Мустай Карим» - самоходное судно длиной 138,9 метра и шириной 16,8 метра. Теплоход рассчитан на 329 пассажиров, в нем оборудованы 152 каюты класса «стандарт» и 9 кают класса «люкс». В каждой каюте предусмотрены шкафы, кондиционер, санузел и душ, холодильник и телевизор.

На судне обоорудованы 9 кают класса ЛЮКС. Фото: vodohod.com

На палубах размещены музыкальный и читальный залы на 200 мест и 50 мест соответственно, конференц-зал на 140 мест, фитнес-центр, парикмахерская.

На судне предусмотрены две спасательные моторные шлюпки, каждая на 48 человек, 16 спасательных плотов и две морские эвакуационные системы.