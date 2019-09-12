Владимир Спиваков: «Мне приятно, что в Уфе меня считают своим»

У маэстро Владимира Спивакова почетных званий и наград не перечесть. Народным артистом СССР он стал еще в 1990 году, во Франции его наградили Орденом почетного легиона, ЮНЕСКО за большой вклад в мировое искусство назвала артистом мира, а в башкирской столице, на малой родине знаменитого музыканта, ему присвоили звание почетного гражданина Уфы. Накануне юбилея знаменитый уроженец Уфы был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, став таким образом полным кавалером одной из высших государственных наград страны. Хотя на родине будущий всемирно известный музыкант прожил совсем недолго, в Уфе его считают своим и в 2014 году присвоили ему звание «Народный артист Республики Башкортостан».

- У меня уже столько всяких наград, что если их все прицепить, то пиджак в шкафу может стоять сам, - шутит маэстро. - Можно быть кавалером Ордена почетного легиона, но награды Родины трогают до слез.

В последние годы художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в Уфе бывает постоянно - приезжает с концертами, проводит фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...», который в этом году состоится уже в четвертый раз, а также международный конкурс скрипачей, носящий его имя, победители которого получают путевку в мир большого искусства и выходят на международную арену.

- В Уфе очень тонкая, понимающая публика - мне всегда очень приятно здесь выступать, - признается Владимир Спиваков. - Когда мы проводили здесь конкурс скрипачей, так уже с первого тура зал был переполнен - люди приходили и слушали, а ведь на прослушиваниях часто вообще никого нет. Все-таки в Уфе очень богатое духовное наследие: такие имена - Аксаков, Нестеров, Бурлюк, Нуреев, Довлатов... И еще мне очень приятно, что меня здесь считают своим, хотя я прожил в Уфе немного, всего несколько месяцев. Мои родители жили тогда на улице Глинки, в Черниковске - тогда это был отдельный город. Мама, пережив блокаду, была эвакуирована из Ленинграда, а отец после двух тяжелых ранений на фронте работал на местном на моторостроительном заводе, выпускающем моторы для наших бомбардировщиков. Я храню как самую дорогую реликвию справку о том, что папа был мастером цеха номер один - мне ее передали во время одного из прошлых визитов в Уфу, а мэр города пообещал, что дом, в котором жили мои родители, сносить не будут. Правда, я пока так и не сумел выкроить время, чтобы побывать там. Родители часто вспоминали Уфу, мама рассказывала, что, когда я появился на свет, ей сказали: «Да ты родила Хабибуллина!». У нас были знакомые татары с такой фамилией и я, видимо, очень походил на кого-то из них.

При таких энергетических затратах, которые испытывает дирижер, маэстро Спивакову не нужны никакие фитнесыФото: Мила КИЯН

«ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ - В МУЗЫКЕ»

- Владимир Теодорович, Вы постоянно в разъездах - концерты, фестивали, конкурсы... Руководите двумя оркестрами, одному из которых – «Виртуозы Москвы» в 2019 исполняется сорок лет. Занимаете пост президента Московского международного дома музыки. Как на все энергии хватает?

- Источник энергии - в музыке. Это целая планета, еще до конца непознанная. В музыке можно найти все - и любовь, и радость, и утешение. Она способна сделать больше, чем любые слова. У меня был случай, когда на одном из первых концертов, который мы давали с «Виртуозами Москвы» в Зале Чайковского, я из своей гримерной увидел трех солдат, которые залезли на крышу. Я открыл окно и спросил у них, в чем дело. Оказалось, ребята просто хотели попасть на концерт, но не знали, как это сделать - билетов у них не было. Я предложил им воспользоваться окном, что они и сделали. А после концерта удалились таким же путем и, прощаясь, сказали: «После вашей музыки мы бы не смогли стрелять». Музыка облагораживает, в ней нет никакой агрессии.

- В юности вы не только музыкой занимались, но и боксом, и с парашютом прыгали, а сейчас как поддерживаете форму? В тренажерный зал ходите?

- Говорят, ученые подсчитали, что по энергетическим затратам на первом месте стоят шахтеры, а на втором - дирижеры. С нашими нагрузками - целый день на ногах, в движении ни один фитнес не сравнится.

- Отличительная особенность вашего скрипичного конкурса в том, что победителей награждают редкими инструментами. К примеру, на первом конкурсе в Уфе Даниэль Лозакович получил скрипку стоимостью сто тысяч евро, которую помог приобрести меценат из Башкирии Василий Пеганов - таких призов нет нигде.

- Отсутствие хороших инструментов - главная беда молодых музыкантов. Ни один из них не может себе позволить приобрести достойную скрипку, настоящий инструмент мастера для них лучшая награда. Если человек слышит, что в инструменте есть душа, то появляется нечто такое, что заставляет его вибрировать. Но для меня самое главное достижение конкурса в том, что уже после первого же конкурса, который мы провели в Уфе, в музыкальные школы республики пришло порядка семи с половиной тысяч детей - такие данные мне сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова - и это очень радует.

- Многие юные музыканты, в том числе и в Башкирии, играют на инструментах, которые им помог приобрести международный благотворительный фонд вашего имени.

- Возможно, фонд - это лучшее, что я сделал в жизни. Когда развалился Советский Союз, я понял, что в первую очередь пострадают дети и старики - самые уязвимые. Я тогда спросил себя: «Чем я могу им помочь?». Вместе с друзьями – Екатериной Ширман и Петром Гулько – мы создали этот фонд - один из первых в России, который существует уже четверть века. Мы покупаем инструменты, лечим - у многих детей, которые занимаются музыкой проблемы со здоровьем. Хотя фонд и не занимается целенаправленно лечением, но как не помочь тем, кто в этом нуждается?

В Уфе концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» всегда проходят с аншлагамиФото: Мила КИЯН

«ЧТОБЫ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ БАШКИРОМ, МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО КОНЯ»

- Дом музыки, который вы возглавляете уже пятнадцать лет, стал визитной карточкой столицы. Здесь выступали самые выдающиеся музыканты современности - от Лучано Паваротти до Джесси Норман. И очень приятно, что на этой же площадке выступают и башкирские музыканты. Причем, не только классические исполнители, оперные звезды, но и, например, ансамбль «Курайсы» Роберта Юлдашева.

- В концерте, посвященному столетию Республики, я очень хотел собрать на одной сцене всех известных уроженцев Башкирии, чтобы и курай звучал. Концерт, который прошел в Светлановском зале имел огромный успех, хотя не все, кого я бы хотел пригласить, смогли принять в нем участие. Например, очень талантливая меццо-сопрано Айгуль Ахметшина, которая сейчас делает блестящую карьеру на Западе. Мы с ней уже выступали вместе в Европе, и я пригласил ее принять участие в фестивале в Уфе.

Айгуль Ахметшина выйдет на сцену концертного зала «Башкортостан» с Национальным филармоническим оркестром России под управлением маэстро на открытии фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» 17 сентября. А 28 сентября в Светлановском зале Международного дома музыки состоится концерт «Автопортрет» в честь юбилея маэстро, участники которого пока держатся в секрете. Известно только, что в качестве одного из режиссеров выступит художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебрянников, так что, конечно, не обойдется без сюрпризов и подарков.

- Владимир Теодорович, а в Уфе вам тоже постоянно что-то дарят - то шапку башкирскую с хвостом преподнесут, то национальный халат подарят, то курай вручат... Наверное, у вас уже целая коллекция собралась.

- Я каждый раз с подарками уезжаю из Уфы. Даже как-то пошутил, что для того, чтобы стать настоящим башкиром, мне не хватает только что коня. Но самое ценное, это, конечно, люди, с которыми я здесь встречаюсь. Мне очень нравится, как в Башкирии развивается культура. Она движется в правильном направлении и мне, кажется, что и мой вклад в это есть.