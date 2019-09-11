«Было ощущение, что ребенка забирают на органы»: уфимка рассказала, как ее дочь едва не умерла в турецкой клинике

Свой отдых в Турции уфимка Наталья еще долго будет вспоминать с содроганием. Ее семилетняя дочь едва не умерла прямо в клинике, пока врачи пытались поставить диагноз и определиться с лечением. При этом ни лекарств, ни даже стакана воды девочке не предоставили. Лишь только, когда в Анталье чудом нашлись знакомые, выяснилось, что никакого заворота кишок нет и можно обойтись без операции.

«НУЖНО СРОЧНО ОПЕРИРОВАТЬ, ИНАЧЕ РЕБЕНОК УМРЕТ»

Елена и ее семилетняя дочь Милана долго мечтали об отпуске – долго копили и в конце июля купили путевку в один из лучших отелей Алании. Уже на отдыхе у девочки сильно заболел живот, открылась рвота. Елена подумала, что дочь наглоталась грязной воды в бассейне и дала лекарство, но Милане становилось все хуже. Пришлось вызывать скорую.

- Когда нас везли в больницу, медбрат задавал странные вопросы, - вспоминает Елена в разговоре с «7 каналом». – Вместо того, чтобы узнать симптомы, что беспокоит, он интересовался – есть ли у нас в Турции знакомые, с кем мы сюда приехали.

В клинике врач осмотрел девочку и заподозрил у нее аппендицит. Потом Милану отвели на УЗИ, а через полтора часа мучительного ожидания маму малышки ошарашили новым диагнозом: это заворот кишок, который нужно срочно оперировать, иначе ребенок умрет.

- Конечно, я испугалась. Как назло, сел телефон. Я попросила зарядку, но мне отказали, - вспоминает Елена. – Хотела связаться с родными, снова «Не положено». В панике я написала отказ от операции, и тут сразу все засуетились. И зарядка сразу же нашлась, а врач на пару с переводчицей стали убеждать меня, что операция просто необходима. При этом переводчица даже схватила мою дочь за руку и повела ее ставить свечку. Пришлось напомнить ей, что она не медик, и чтобы она не трогала моего ребенка.

«ПРИВЯЗАЛИ РЕМНЯМИ К КУШЕТКЕ»

В страхе, панике и отчаянии Елена и ее дочь провели в больнице около пяти часов. Девочку беспрерывно рвало, поднялась температура, она постоянно просила пить, но никто даже не подошел, чтобы сделать укол или дать стакан воды. Когда Елене наконец выдали расшифровку УЗИ (на турецком языке!), женщина бросилась звонить своей подруге, которая была замужем за турком. Его сестра работает в государственной больнице Стамбула, именно она помогла перевести результаты – и снова «заворот кишок». Пришлось согласиться на операцию, но поскольку в Алании детских хирургов не было, было принято решение ехать в соседнюю Анталью.

- Милану посадили в коляску, закатили в скорую, а меня туда не пустили. Она лежала, привязанная ремнями к кушетке, а у меня было ощущение, что ребенка на органы забирают, - с содроганием вспоминает женщина. – Когда я начала паниковать и кричать, что сейчас вообще никуда не отпущу дочь, они предложили мне лечь рядом на кушетку, а потом привязали ремнями. Хотя в машине были сидячие места!

Уже по приезду в клинику Антальи Елене снова позвонила подруга и сообщила, что за ними приехали родственники мужа. Удивительно, но поговорив с подругой на турецком, врач стал очень мягким и вежливым. Тут же исчез и заворот кишок. Оказалось, что жизни маленькой Миланы ничего не угрожает – достаточно лишь поставить капельницу, чтобы боль, рвота и температура прошли. И действительно, уже утром девочка чувствовала себя намного лучше, и врачи благополучно выписали ее.

- Спасибо моей подруге и ее родственникам, которые вмешались в ситуацию и не дали моей дочери лечь под нож, - говорит уфимка. – А тем, кто столкнется с подобной ситуацией, настоятельно не рекомендую оставлять своих детей с турецкими врачами один на один, и по возможности подключить все свои связи, знакомых, российских врачей и сообщить в консульство.