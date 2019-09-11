«Мечтал о свободе и красивой жизни»: стала известна личность пропавшего парня, разбившегося на трассе в Башкирии

В Башкирии стала известна личность 17-летнего парня, погибшего в ДТП с грузовиком на трассе в Туймазинском районе. С июня текущего года житель села Михайловка Руслан Х. числился без вести пропавшим: тогда в полицию обратилось руководство общежития, в котором и проживал молодой парень. Спустя три месяца Руслан все же нашелся – в отделении реанимации, где и скончался через несколько часов.

БЕЗ ПРАВ И С ПОДЛОЖНЫМИ НОМЕРАМИ

Авария произошла рано утром 9 сентября в Туймазинском районе республики. На 1346-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик DAF. Фурой управлял 43-летний водитель из Челябинской области, а за рулем отечественной «десятки» был 17-летний Руслан.

Видеорегистратор, установленный в кабине грузовика, запечатлел момент столкновения: на кадрах видно, как легковушка сначала выезжает на встречную полосу, затем вылетает на обочину и врезается в грузовик. После мощного удара ВАЗ превратился в груду искореженного металла: прибывшие спасатели смогли вытащить пострадавшего водителя и срочно доставить его в больницу. Но травмы оказались слишком серьезными, и через несколько часов Руслан умер в реанимации, несмотря на все старания врачей.

- Установлено, что молодой человек не имел водительских прав, а на самом автомобиле были установлены подложные госномера. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление без водительского удостоверения. Начато разбирательство, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

От удара развернуло даже многотонную фуру

РАНО ОСТАЛСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

А пока полицейские выясняют, каким образом 17-летний подросток оказался за рулем автомобиля – без прав и с «левыми номерами», кому принадлежит «десятка», и где вообще три месяца пропадал Руслан, в колледже, где он учился, готовятся к похоронам.

Как рассказала подруга погибшего подростка, близких людей у Руслана было немного. Еще в детстве его мать и отца лишили родительских прав, и мальчик воспитывался в приюте в Михайловке, а потом поступил в агропромышленный колледж и жил там в общежитии.

- Из родных у него была только старшая сестра, они были близки между собой, - рассказывает Карина (имя изменено – ред.). Руслан всегда был очень добрым и отзывчивым парнем, приходил всем на помощь. Он занимался спортом, не пропускал ни одной утренней пробежки. А еще он просто обожал автомобили – всегда мечтал о собственной автомойке. Он вообще часто рассуждал о свободе и красивой жизни. А потом, когда в начале мая, после окончания учебы, он неожиданно пропал, мы потеряли с ним связь и не знали – где он и чем занимается.

УЖЕ ПРОПАДАЛ РАНЕЕ

О том, что Руслан числился пропавшим, подтвердили и в руководстве колледжа. Оказывается, парень уже не впервые заставляет всех понервничать. В прошлом году Руслан также неожиданно исчез, и лишь через несколько месяцев его отыскали в Туймазах. В этот раз парень снова поехал в Туймазинский район, но что там он искал – пока неизвестно.

- В последнее время он скрытный был, а потом вообще все аккаунты из соцсетей удалил, даже ни одной фотографии на память не сохранилось, - сокрушается подруга погибшего подростка.

Руслана Х. похоронят сегодня, 11 сентября. Руководство колледжа организовало и похороны, и поминки. Все признаются, что случившееся – настоящий шок для всех.

- Я не верю, что его больше нет. Что больше никогда не увижу, не смогу поговорить, написать… Пусть земля ему будет пухом, - скорбят знакомые подростка.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит свои соболезнования родным и друзьям погибшего парня.