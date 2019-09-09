Итоги выборов в Башкирии: что ждать от избранного главы республики Радия Хабирова

Накануне жители Башкирии выбрали нового главу региона, который будет руководить республикой ближайшие пять лет. По итогам голосования убедительную победу одержал действующий врио главы Радий Хабиров - по данным Центризбиркома она набрал 82,02% голосов избирателей.

В последний раз жители республики выбирали президента Башкирии в 2014 году. Тогда при явке 74,88% победу одержал Рустэм Хамитов – за него отдали голоса 81,71% избирателей. С января 2015 года должность переименовали и теперь высшее должностное лицо в регионе – это глава республики.

ГОНКА ЗАВЕРШИЛАСЬ

8 сентября 2019 года в Башкирии на участки пришли 71,83% от общего числа зарегистрированных избирателей. По данным правоохранительных органов, в Единый день голосования в рабочую группу поступило 50 сообщений о различных нарушениях. Большинство направлено на рассмотрение в территориальные избирательные комиссии.

Избиратели республики показали высокую явку на выборах главы регионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К полудню 9 сентября, почти все экс-кандидаты на пост главы Башкирии прокомментировали итоги выборов. Оспаривать победу у Радия Хабирова никто из них не рискнул. Правда, ближайшие преследователи избранного главы не спешили поздравлять оппонента. Занявшие соответственно второе и третье места Юнир Кутлугужин и Иван Сухарев попросту хранили молчание. Лишь к вечеру последний поблагодарил своих избирателей за поддержку и заявил, что «мы еще повоюем», намекая на следующие выборы.

ЧТО ГОВОРЯТ КАНДИДАТЫ

Кандидат от «Гражданской силы» Владимир Барабаш признал свое поражение, но не признал цифры явки избирателей.

- Друзья, вот и завершилась избирательная кампания. Нам с командой еще предстоит работа по осмыслению ее хода и результатов, работе над ошибками. Но уже лично для меня понятны несколько выводов. Не оспаривая победу Радия Хабирова, я все же задаюсь вопросом: зачем было создавать историю с такой огромной явкой и столь сокрушительными процентами победы. Не для Кремля же или АПшки (Администрации Президента – Прим. ред.), там люди весьма неглупые, не для самих себя – себя ведь не обманешь, и получается, что эта постановочная картинка для жителей своей родной Республики. Чтобы показать, что они, жители, любят его еще больше, чем предыдущих руководителей, - написал у себя в социальных сетях Владимир Барабаш.

Первая в истории Башкирии женщина кандидат на пост главы региона Зульфия Гайсина высказалась менее жестко. Она поздравила Радия Хабирова с избранием и поблагодарила свою команду за профессионализм и самоотдачу.

- Выборы в Башкортостане состоялись и уверенную победу на них одержал Радий Фаритович. Я же стала лидером среди представителей непарламентских партий и это тоже победа. По предварительным итогам за меня свои голоса отдали 33000 избирателей. Огромное спасибо вам всем за доверие и я продолжу свою правозащитную деятельность на благо жителей республики, - написала кандидат, выдвинутая от партии «Яблоко».

С предполагаемым вбросом бюллетеней на участке в Орджоникидзевском районе Уфы будут разбираться в ЦИК республики

МНЕНИЯ

Чтобы оценить, как в республике прошли выборы, мы решили обратиться к экспертам политологам. В беседе с «Комсомолкой» они прокомментировали итоги голосования и попытались ответить на вопрос, каким будет избранный глава Башкирии Радий Хабиров.

Николай Евдокимов, политолог БАГСУ при главе РБ:

- Победа Радия Хабирова на выборах была прогнозируема, поскольку отсутствовали факторы, которые могли бы составить для него существенные проблемы. Протестное движение в республике развито слабо, кандидаты-оппоненты явно уступали в политической борьбе. Столь большой отрыв в процентном отношении от конкурентов является довольно печальным диагнозом для политической системы республики - это свидетельствует о полном отсутствии политической конкуренции, - заявил руководитель научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ при Главе РБ.

По его мнению, каким Радий Хабиров будет главой республики – покажет время.

- Нужно иметь в виду, что первый год его нахождения на посту руководителя республики в статусе врио был связан с подготовкой к выборам и во многом его действия определялись ходом избирательной кампании. Совершая те или иные политические поступки, он и его команда ориентировались на день голосования. Сейчас, когда необходимый результат достигнут, у него есть возможность проводить ту политику и реализовывавть тот курс, который отражает его внутренние убеждения. Думаю, в ближайшие 1,5-2 месяца мы увидим «настоящего Хабирова» с точки зрения тех приоритетов, которые он хочет реализовать, - подытожил политолог.

Арсен Шаяхметов, политолог:

- Прошедшие выборы традиционно не стали ярким общественно-политическим событием в жизни республики. Основанная причина этого – отсутствие реальной конкуренции среди кандидатов. Как и в предыдущие годы в списках был «основной кандидат», под которого подбирались оппоненты, - вторит своему коллеге политолог Арсен Шаяхметов.

По его словам, результаты текущих выборов показали, что в республике сложилась определённая электоральная культура. Рустэм Хамитов в 2014 году одержал победу с примерно тем же результатом (81,7%) при явке в 74,8%. Стилистически прежний глава республики и нынешний очень разные руководители, единственное, что их объединяет – принадлежность к «Единой России» и соответствующая поддержка Кремля. Поэтому можно говорить о том, что избиратели воспринимают выборы не как конкуренцию политических лидеров, а как переназначение уже работающего в регионе руководителя.

Скоро Центризбирком Башкирии объявит окончательные итоги голосованияФото: Иван МАКЕЕВ

- Основной критерий для них – наличие инструментов у кандидата для управления процессами и поддержка со стороны федерального центра. В этой связи столь высокий результат Радия Хабирова был предсказуем и остался на ожидаемом уровне. Что касается явки, а её показатель был для действующей власти едва ли не более важен, чем результат голосования, то для её повышения были использованы самые разные технологии: от «мягкой силы» (различных скидок, акций и предложений для пришедших на выборы) до административного ресурса. В этих условиях удалось добиться поставленных целей по явке в 70% и выше, но злоупотребление административным ресурсом в дальнейшем может негативно сказаться на настроении избирателей.

Если смотреть в ближайшие 5 лет, то там просматривается сохранение текущего политического курса. За минувшие 11 месяцев Радий Хабиров наглядно продемонстрировал и модель политического руководства, и приоритетные задачи развития региона. Текущая повестка дня, по сути, и стала предвыборной программой главы республики. В ближайшие годы мы увидим мобилизацию внутренних и внешних ресурсов республики с целью решения насущных проблем, но это потребует и выстраивание новой структуры принятия решения. Одним «ручным управлением» масштабных изменений во всех сферах жизни будет невозможно добиться, - подчеркнул Арсен Шаяхметов.