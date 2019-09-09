2019-09-09T11:01:43+03:00
Общество

В 2019 году в Башкирии прививку от гриппа получат почти два миллиона человек

В минздраве республики заявили о планах привить около 45 процентов населения
Яна БАЗЕКИНА
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Особое внимание будет уделено беременным женщинам, детям и пожилым людямОсобое внимание будет уделено беременным женщинам, детям и пожилым людямФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Башкирию пришла осень, а значит, не за горами сезон ОРВИ и гриппа. Заложенный нос, кашель, высокая температура и слезящиеся глаза – не стоит недооценивать опасность этих симптомов. Медики напоминают, что грипп и ОРВИ могут не только привести к серьезным осложнениям, но и даже к смерти больного. Особенно тяжело болезнь переносят беременные, дети и пожилые люди.

Чтобы предотвратить эпидемию заболеваемости, минздрав Башкирии объявил о старте сезонной прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. Об этом рассказал и.о. министра здравоохранения Максим Забелин во время очередного оперативного совещания в правительстве республики 9 сентября.

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВИТЬ 45 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ

- На сегодняшний день грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое вызывает массу осложнений и может привести к летальному исходу. Основной и самый эффективный способ профилактики – это вакцинация, - начал свою речь Максим Забелин. - В республике на протяжении последних нескольких лет активно проводятся мероприятия по профилактике заболеваемости. Ежегодно получают вакцинацию около половины населения республики.

Так, по словам главы Минздрава, в текущем году в Башкирии планируется привить от гриппа и ОРВИ 1 миллион 830 тысяч человек, то есть около 45 процентов населения. Из них 1 миллион 412 тысяч человек – это взрослые и 418 тысяч – дети. При этом особое внимание планируется уделить группам риска – детям, беременным женщинам, лицам старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также медицинским работникам, работникам сферы образования и птицеводческих хозяйств. В этой категории планируется привить не менее 75 процентов населения.

Не стоит пренебрегать симптомами гриппа: это чревато серьезными осложнениями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не стоит пренебрегать симптомами гриппа: это чревато серьезными осложнениямиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сама вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. Препараты отечественного производства приобретаются за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Также в минздраве отметили, что ежегодно приобретаются гриппозные вакцины для иммунизации лиц, не вошедших в национальный календарь прививок. Например, в 2019 году приобретено 3450 доз вакцины «Гриппол плюс» для защиты беременных женщин.

- В целях реализации плана по снижению младенческой смертности в республике важно проводить мероприятия по специфической профилактике гриппа среди беременных женщин. В текущем сезоне запланировано привить не менее 5000 беременных, в том числе 2000 – вакцинами, предоставленными в рамках национального календаря прививок и 3184 - вакцинами, приобретенными за счет республиканского бюджета, - уточнил Максим Забелин.

В БОЛЬНИЦАХ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВСЕХ ЗАБОЛЕВШИХ ГРИППОМ

В настоящий момент в Башкирию уже доставлено более 180 тысяч вакцин для детей и беременных, а также 163 тысячи вакцин – для взрослых. Следующие поставки препаратов ожидаются до конца октября 2019 года. Полностью завершить прививочную кампанию планируется до 15 ноября.

Для проведения вакцинации в каждом муниципальном образовании республики созданы специальные медицинские бригады – всего около 800. Все они обеспечены одноразовыми шприцами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Позаботились власти республики и об оказании своевременной медицинской помощи населению в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Все медучреждения уже укомплектованы запасом противовирусных препаратов, а в стационарах предусмотрено увеличение количества коек для заболевших. В случае необходимости, пациентам будет дополнительно предоставлено более 5000 койко-мест, причем для беременных женщин выделят отдельные палаты.

- Вопрос иммунизации населения против гриппа находится на постоянном контроле и мониторинге министерства здравоохранения, - заверили в ведомстве.

Чтобы не заболеть, в период эпидемии старайтесь пореже выходить из дома и носите защитные маски Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Чтобы не заболеть, в период эпидемии старайтесь пореже выходить из дома и носите защитные маскиФото: Елена ВАХРУШЕВА

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ?

Чтобы уберечь себя от болезни, следует помнить несколько простых правил. Об этом напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

- Избегайте любых контактов с чихающими и кашляющими людьми,

- Старайтесь поменьше находиться в местах массового скопления людей и общественном транспорте,

- Носите медицинскую маску или марлевую повязку,

- Не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом или запаситесь специальным дезинфицирующим средством для обработки рук;

- Каждый день проводите влажную уборку в квартире, проветривайте и увлажняйте воздух в комнатах.

- Не пренебрегайте здоровым образом жизни. Полноценный сон, сбалансированное питание и занятия спортом прекрасно укрепляют иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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