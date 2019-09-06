2019-09-06T16:05:31+03:00
Общество

Медовые ярмарки в Уфе 2019: где проходят, какой мед купить

«Комсомолка» собрала полный список базаров
Рустем АХУНОВ
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Мед лучше покупать на специальных ярмаркахМед лучше покупать на специальных ярмаркахФото: Евгения ГУСЕВА
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С сентября в столице начнут работать ярмарки, на которых жители города смогут купить мед в Уфе.

Как это обычно бывает осенью, мед начнут продавать во время проведения ярмарок. Начнутся они уже в эти выходные – 8 и 9 сентября. В администрации города организовали список площадок, на которых фермеры будут продавать мед и прочую сельскохозяйственную продукцию.

ГДЕ КУПИТЬ МЕД НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ В УФЕ

Площадь перед Дворцом культуры УМПО по улице Машиностроителей в Калининском районе

Площадь перед Дворцом спорта по улице Зорге в Октябрьском районе

Площадь Серго Орджоникидзе по улице Первомайской в Орджоникидзевском районе

Площадь перед Дворцом молодежи по улице 50-летия Октября в Советском районе

Площадка трамвайного кольца по улице Султанова в Ленинском районе

Площадка перед сквером «Волна» в Ленинском районе

Обычно ярмарки работают с 10 до 18 часов. Всю продукция перед продажей проходит обязательную проверку.

КАКОЙ БАШКИРСКИЙ МЕД КУПИТЬ

Именно липовый мед стал своеобразным символом Башкирии. Он имеет нежный аромат и вкус, который отличает его от других сортов. Цвет у этого меда светлый. Стоит понимать, что липа растет по большей части в Бурзянском районе республики, поэтому первую очередь обратите внимание на продукцию из этих краев.

Гречишный мед отличается более темным цветом и более терпким и пряным вкусом. У некоторых после употребления такого лакомства даже начинает першить горло. Такой мед вязкий, поэтому со временем он может начать густеть. Гречишный мед рекомендуется принимать при проблемах с органами ЖКТ.

Настоящий дикий бортевой мед - редкое и дорогое удовольствие. Добывают его исключительно в Бурзянском районе республики. Мастера своего дела вручную собирают мед, которые производят дикие пчелы в глухом лесу. Такой мед имеет темно-коричневый цвет и необычный вкус с ноткой дыма. Помните, что цена на дикий бортевой мед обычно в 3-4 раза дороже «культурных» аналогов.

Перед покупкой меда на ярмарке обязательно попросите продавца дать вам его попробовать. Консистенция у лакомства должна быть однородная, а вкус приятным и сладким.

КСТАТИ

19 сентября в Уфе пройдет Республиканский фестиваль меда. На нем жители и гости столицы смогут купить настоящий башкирский мед напрямую от пчеловодов. Пройдет фестиваль на площади Ленина по проспекту Октября напротив здания Городского совета. Продавать мед и иную «пчелиную» продукцию будут с 9 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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