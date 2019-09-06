2019-09-06T15:58:41+03:00
Звезды

В Уфе открывается XXII Международный фестиваль балетного искусства им. Рудольфа Нуреева

С 7 по 24 сентября в Башкирском театре оперы и балета выступят танцовщики ведущих театров страны
Мила КИЯН
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Челябинский театр оперы и балета им. М.Глинки представит необычный балет "Кармина Бурана". Фото: представлено организаторами.Челябинский театр оперы и балета им. М.Глинки представит необычный балет "Кармина Бурана". Фото: представлено организаторами.
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7 и 8 сентября фестиваль откроет вечер одноактных балетов Московского государственного детского музыкального театра им. Натальи Сац - «Шахерезада», «Шопениана» и «Половецкие пляски» на музыку Римского-Корсакова, Шопена и Бородина. Театр Наталии Сац совместно с Фондом «Русские сезоны – ХХI век» познакомит уфимскую публику с хореографическими шедеврами отечественного балетмейстера Михаила Фокина.

10 сентября в программе фестиваля концерт «Гала-Чайковский», в котором будут представлены фрагменты из балетов русского классика, а также хореографические номера на его музыку. Среди участников заявлены артисты «Мариинского театра», «Большого театра», Баварской государственной оперы, а также Башкирского тетра оперы и балета. В первой части концерта покажут третий акт из балета «Спящая красавица», а во второй - хореографические миниатюры, в том числе номер, специально к фестивалю поставленный для башкирских артистов.

11 сентября зрители увидят «Лебединое озеро» Чайковский - постановку Башкирского театра оперы и балета, которую на уфимской сцене осуществил знаменитый отечественный хореограф Юрий Григорович, а в качестве художника-постановщика выступил не менее легендарный Симон Вирсоладзе.

13 сентября в программе еще одна башкирская постановка Григоровича и Вирсоладзе – «Легенда о любви».

15 сентября зрители увидят концерт звезд балетного искусства – «Гала-Нуреев», в который будут включены хореографические номера из репертуара Рудольфа Нуреева, а также номера, посвященные его жизни и творчеству.

«КАРМИНА БУРАНА» И «АННА КАРЕНИНА» ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

17 сентября в программе очень необычная постановка – балет-кантата «Кармина Бурана». Ее представит Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. Глинки, который поставлен в сотрудничестве с Franceconcert (Франция). Сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа представляет собой синтез балета, вокала и музыки и, несомненно, вызовет интерес публики. Основу либретто составляет «Божественная комедия» Данте.

19 сентября гости из Челябинска покажут еще один необычный спектакль - балет «Анна Каренина», в котором использована музыка Монтеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, Респиги, Бриттена. Это современная трактовка сюжета знаменитого сочинения Льва Толстого, в которой появляются новые мистические персонажи, отсутствующие в литературном первоисточнике, но являющиеся необходимыми для понимания любовных перипетий главных героев.

Театр " Ural Opera Balet" из Екатеринбурга познакомит уфимцев с одной из своих лучших постановок - "Приказ короля". Фото: предоставлено организаторами.

Театр " Ural Opera Balet" из Екатеринбурга познакомит уфимцев с одной из своих лучших постановок - "Приказ короля". Фото: предоставлено организаторами.

«ПРИКАЗ КОРОЛЯ» И «ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ» ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

21 сентября в программе фестиваля выступление артистов театра «Ural Opera Ballet» из Екатеринбурга. В один вечер балетоманы смогут познакомиться сразу с несколькими лучшими постановками театра последних лет. Откроет вечер сюита «Наяда и рыбак» на музыку Цезаря Пуни. Поставил сюиту знаток старинной хореографии Юрий Бурлака.

Еще один номер труппы из Екатеринбурга - одноактный балет «Вальпургиева ночь» на музыку из оперы «Фауст» Шарля Гуно, премьера которого состоялась весной этого года, предоставит редкую возможность познакомиться с творческим наследием Джорджа Баланчина. Американец с грузинскими корнями Баланчин - важнейшая фигура в хореографии XX века, который сформировал сегодняшние представления о классическом танце.

Кроме того, артисты из Екатеринбурга покажут фрагменты из балета «Приказ короля» - постановку одного из самых талантливых современных российских хореограф Вячеслава Самодурова. Постановка получила высокую оценку завсегдатаев балетных театров, знакомых с классическим наследием и готовых взглянуть на него без груза стандартов. Постановка получилась оригинальной во всех отношениях: никакой балетной архаики, но, в то же время, она создана по заветам Петипа.

Кстати, во всех анонсированных постановках занят уроженец Уфы Игорь Булыцын - единственный выпускник Уфимского хореографического училища искусств им. Нуреева, ставший обладателем престижной национальной театральной премии «Золотая маска».

24 сентября фестивальный марафон завершится концертом «Гала-Григорович», посвященным почетному президенту фестиваля, народному артисту СССР и России Юрию Григоровичу, благодаря которому фестиваль и появился в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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