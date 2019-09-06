Радий Хабиров: «В подчиненных ценю две вещи – профессионализм и порядочность»

В минувшую среду, 4 сентября, врио главы Башкирии Радий Хабиров выкроил в своем плотном графике время, чтобы посетить уютный пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа». В доверительной беседе с нашим коллективом он постарался ответить на вопросы, которые волнуют наших читателей, и поделился своими планами на будущее. Разговор получился продолжительным и откровенным, без излишнего официоза и формальностей.

«ЧУЖАКОВ» В КОМАНДЕ НЕТ

- Довольны ли вы командой, которая сформировалась в последние несколько месяцев? Ведь ни для кого не секрет, что некоторые руководители ведомств не имеют опыта работы в своей сфере. По какому принципу вы формировали костяк правительства?

- К людям я предъявляю очень высокие требования. Вот мне говорят, что привел «чужаков», якобы работали со мной в Красногорске. Но ведь подавляющее большинство из них – уроженцы нашей республики. Что касается администрации главы, то там вовсе изменения незначительные, это коснулось только руководителя и его заместителей. Интересный факт: когда вернулся в республику, я обнаружил, что в администрации продолжают работать довольно много людей, которые работали еще при Рахимове, и многих я хорошо знаю. Если говорить в целом, сегодня собралась работоспособная команда. Что касается людей, которые в нее входят, то я исходил из двух простых вещей – профессионализм и порядочность. Если удается найти человека, в котором эти качества сочетаются, то это большое счастье.

Глава республики подвел предварительные итоги своей работы за 10 месяцев на постуФото: Рустем АХУНОВ

- Какие сферы в нашей республике проседают, по сравнению с другими регионами? А какими мы по праву можем гордиться?

- Совершенно справедливо мы можем гордиться нашей нефтедобычей и нефтепереработкой, нефтехимией, добычей полезных ископаемых. Мы можем гордиться нашим сельским хозяйством, двигателестроением и машиностроением и так далее. Практически куда не копнешь, везде есть успехи, но вот по макроэкономическим показателям и развитию инфраструктуры есть пробел. Вроде бы все хорошо, а в совокупности – не очень. И заводы вроде работают, и выручку дают, и инвестиционные программы неплохие. Но экономическая история такова, что некоторое время мы проседали. В том числе и в сельском хозяйстве, что характерно не только для нас. Хочу отметить, что постоянно расти – это сложно. Когда ты добился существенного роста, то потом каждые полпроцента даются с трудом.

- В чем главная проблема последних лет?

- Отставание в динамике роста и отсутствие новых «точек роста». Мы просели, в том числе, во всевозможных экономических механизмах развития, таких как территории опережающего развития и свободные экономические зоны. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию и подали документы, чтобы создать свободную экономическую зону. Делается это не для того, чтобы все осталось на бумаге – за каждым экономическим явлением есть возможность развития. Из-за всего вышеперечисленного в республике не так активно развивается малый и средний бизнес. Я думаю, что это тоже важнейший драйвер экономики и здесь мы просели как экономически, так и политически. Те регионы, где власти уяснили для себя, что бизнес – это «священная корова» и его нужно только поддерживать и носить на руках, там развитие пошустрее пошло. У нас этого явления не было, поэтому мы здесь отставали.

«НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ УЧИТЬСЯ»

- Вы наверняка общаетесь с главами других регионов. Скажите, есть ли что-то, что вы смогли почерпнуть из этого общения для себя? Может, какие-то практики подсмотрели?

- Я постоянно это говорю и всех коллег к этому призываю – не стесняйтесь учиться. Например, я краем уха услышал, что в одном из регионов врачам, которые при осмотре обнаруживают признаки онкологии и потом диагноз подтверждается, дают премию. Я это услышал и решил внедрить у нас, назначил премию в 5 тысяч рублей. Все потому что, если врач обнаружил рак на ранней стадии, он, по сути, спас человеку жизнь. Я вот работал в администрации подмосковного Красногорска, там была очень продвинутая команда. Многие инициативы, которые мы внедрили в республике, я подсмотрел именно там. Например, программы ремонта подъездов и благоустройства дворов. Или же совещания в формате «Стройчас» и «Здравчас» - они также проводятся в московской области, это не мое изобретение.

- Одна из главных проблем в республике – дороги. От их качества плюются практически все водители. Вы сами за рулем ездите?

- Вы вот спросили, и я понял – здесь я уже чуть больше 10 месяцев, и за все это время ни разу не сел за руль, не было возможности. До недавнего времени довольно часто ездил. Что касается дорог, то мы постоянно мониторим настроения наших жителей и почти всегда дороги в топе главных проблем региона. Чтобы было понятно: у нас самое большое количество дорог в Российской Федерации после Алтая. У нас три федеральные трассы проходят, много дорог регионального значения. К сожалению, у нас есть села, которые соединены только грунтовкой. Решение здесь простое: нужно просто строить. Постоянно, с утра и до вечера. Решить эту проблему только своими силами практически невозможно – нужны деньги из федерального бюджета. Мы уделяем особое внимание этому вопросу, и вице-премьеры, которые курируют это направление, практически не выходят из минтранса.

Мы обсудили вопросы развития туризма, экономики и строительства дорогФото: Рустем АХУНОВ

МЕТРО НЕ БУДЕТ

- Ожидается ли в Уфе появление скоростного транспорта, который свяжет север и юг города? Горожанам многое обещали, но дело так и не движется.

- Могу сказать одно: нужно немного потерпеть. Решения по скоростному транспорту в Уфе нет ни у кого в правительстве. Есть несколько вариантов, как это должно быть. Когда я сюда только пришел, на меня тут же навалили старые идеи. Некоторые нужно было отсеять, как нежизнеспособные. Одна из них – метро. За те деньги, которые на это необходимы, мы сможем построить город-сад. На данный момент нет четкого понимания и по скоростному трамваю в башкирской столице. В правительство время от времени приходят различные банкиры и предлагают вложиться в проект, но мы пока не определились. Мы очень внимательно анализируем транспортную ситуацию в Уфе и понимаем, что если не будем идти в ногу со временем, то наступит коллапс. Наша энергия сейчас больше направлена на другое – как сделать так, чтобы город не встал на въезде. Именно поэтому оперативно начали строить мост-вставку на Воровского. В этом году заложили деньги, чтобы строить мост на Интернациональной, уже сейчас проектируем расширение улицы Пугачева. Важнейшее направление в развитии общественного транспорта в республике – возрождение государственного перевозчика «Башавтотранс». Прошлой осенью предприятие едва не разорилось, а теперь постепенно встает на ноги.

- Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны: почему прошлой осенью вы сравнили хаос, творящийся с пассажирскими перевозками в Уфе с Техасом? И почему все-таки здесь не Техас?

- В моей молодости было много фильмов про ковбоев, про дикий Запад. Там Техас всегда отличался, это было такое нарицательное понятие – место, где нет закона, где властвуют какие-то бандитские группировки. Поэтому я привел такое сравнение, аллегорию, если можно так сказать. По прибытию в Уфу я был неприятно поражен системой общественного транспорта. В городах-миллионниках такого уже нигде нет. Катаются по городу две тысячи автобусов, собирают наличные, налоги не платят. Или, если хотите, такое сравнение: если взять куб песка, они выплачивают с него одну горошину. И при этом то, что они вытворяли на остановках – это ужас. Понятно, что это мне не понравилось. Мы ввели единую транспортную карту «Алга». Идут транзакции, мы их считаем и получается интересная вещь: доля «Башавтотранса» в пассажирских перевозках Уфы – не более 15%. Остальные перевозчики – частные. И я не возражаю против этого, пусть зарабатывают. Но пусть делают это по-другому. Мы, когда проверяли, кто совершает транзакции по карте «Алга», обнаружили, что 92% переводов – это тот же самый «Башавтотранс». Получается, частников заставляем устанавливать терминалы, а они под разными предлогами уклоняются – то не работает у них, то еще что-то. Я за то, чтобы люди зарабатывали, но против, чтобы это делалось таким образом.

Беседа с Радием Хабировым прошла в доверительных тонахФото: Рустем АХУНОВ

- Что касается развития туризма в республике. В начале августа «Комсомолка» провела автопробег в честь 100-летия Башкирии. Мы проехали почти тысячу километров по южным районам и посетили самые знаковые исторические места. Мы были поражены тем, как их у нас много, и расстроены, что об этом никто не знает. Нужно развивать туризм, и вдруг новости – ликвидировали Центр развития туризма Башкирии…

- То, что центр ликвидировали, не означает, что правительство отстранилось от этой сферы. Там будут другие действия, которые я раскрыть не могу. Нынешняя туристическая инфраструктура, которая есть – неэффективна. Туризм – это не просто возможность посидеть на косогорье и полюбоваться видами, это отдельная отрасль экономики. Нормальное развитие туризма возможно, только если работает экономика. Взять хотя бы ту же дорогу Хайбулла – Зилаир. Вы меня уж извините, но, если вдруг в туалет захотелось, люди в лес вынуждены бегать. Нас часто спрашивают, мол, почему иностранных туристов сюда не привозите? В республике даже по дороге на популярные у туристов направления нет элементарных удобств. Эта проблема есть и в направлении Уфа – Белорецк, в сторону горнолыжного курорта Абзаково и в пещеру Шульган-Таш.