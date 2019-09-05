2019-09-05T16:53:10+03:00
Спорт

«Давайте уже уедем отсюда»: на плохом льду в Китае «Салават Юлаев» смог набрать три очка в двух матчах

Два дня подряд юлаевцы играли против «Куньлуня» в Шэньчжэне
Павел КРАЙНОВ
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Подопечные Николая Цулыгина обменялись победами с китайскими хоккеистамиПодопечные Николая Цулыгина обменялись победами с китайскими хоккеистамиФото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» начал новый сезон КХЛ с серии выездных матчей. Первым соперником дружины Николая Цулыгина стали хоккеисты «Куньлунь Ред Стар». Команда из Поднебесной провела эту домашнюю серию в городе Шэньчжэнь на стадионе «Спортивный центр Универсиады», который вмещает более 18 тысяч зрителей.

Первый матч состоялся во вторник, 3 сентября. Стартовая игра в новом сезоне сложилась для уфимских хоккеистов неудачно – юлаевцы проиграли хозяевам в серии буллитов со счетом 3:4. За победой китайского клуба наблюдали 3,5 тысячи зрителей. В составе «Салавата» отличились Дмитрий Кугрышев, Тему Хартикайнен и новичок команды Никита Сошников. Последний набрал 2 очка по системе гол+пас в первом же официальном матче КХЛ.

Во второй день, 4 сентября, на хоккей в Шэньчжэне пришли всего 800 человек. На этот раз победу со счетом 2:0 одержали хоккеисты «Салавата Юлаева». Уфимский голкипер Юха Метсола записал на свой счет первый «сухарь» в сезоне и заслуженно получил традиционную лисью шапку – приз лучшему игроку матча. По одной шайбе в ворота «Куньлунь Ред Стар» забросили Михаил Пашнин и Максим Майоров.

- Я думаю, никто не будет против. По традиции, Юха – лучший игрок матча, - заявил в раздевалке команды капитан юлаевцев Григорий Панин. Он же вручил финну «знак отличия» - национальный башкирский головной убор.

- Давайте уже уедем отсюда, - со смехом ответил Метсола товарищам по команде по-английски.

Причину, по которой вратарь «Салавата» выразил желание скорее покинуть Шэньчжэнь, вскоре озвучили другие хоккеисты. Они отметили, что оба матча на арене «Спортивного центра Универсиады» прошли на «мягком» льду. Проще говоря, играть там было крайне тяжело.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават» проведет в предстоящую субботу, 7 сентября, в Новосибирске. Соперниками юлаевцев станут хоккеисты местной «Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

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