Где собирать грибы под Уфой в 2019 году: советы любителям тихой охоты

Вот и наступил сентябрь, а значит, в разгаре грибная пора. Погода с каждым днем радует все больше, затяжные дожди сменились теплыми солнечными деньками, а значит на выходных смело можно отправляться в лес за грибами. Подберезовики, подосиновики, опята, грузди, рыжики, лисички и маслята– выбор такой, что глаза разбегаются. Кто-то предпочитает грибы на засолку и маринование, кто-то любит, когда они шкворчат на сковородке, кто-то бережливо сушит на зиму. И конечно же, всех грибников интересует вопрос – где поблизости «козырные» места, ведь самые удачные охотники своими секретами не делятся.

«Комсомолка» подслушала у заядлых грибников, где чаще всего встречается богатый урожай, и составила список мест, куда жителям Башкирии можно отправиться на тихую охоту.

Главное для грибника - найти свое урожайное место. Фото: "Грибники Уфы"

ГДЕ СОБИРАТЬ

Чтобы набрать лукошко грибов, не обязательно ехать далеко. Например, в лесах возле Жилино, Карпово и Нагаево встречаются маслята, моховики, подберезовики, подосиновики, сыроежки, волнушки, грузди. Если повезет – наберете лисичек и царских белых грибов.

Возле Федоровки встречаются и опята – главное, выйти пораньше с утра, чтобы не толкаться в посадках с другими грибниками. Хороший урожай опят можно собрать возле деревень Дудкино и Алкино. Рядом с Дмитриевкой грибники собирают аппетитные рыжики, а под селом Акбердино – валуи и желтые сыроежки. Неподалеку от деревни Начапкино можно найти и море рыжиков, и маслята, и лисички.

- Прогулялись в посадках возле Осоргино – целая россыпь подберезовиков, рыжиков и маслят. Настоящее грибное ассорти – что-то пожарили, что-то на засолку, - хвастается уфимка Анастасия К.

Фото: "Грибники Уфы"

Чуть подальше, в Иглинском районе грибники собирают опята. Говорят, в этом году их там особенно много, особенно возле села Кудеевский. В Караидельском районе в лесах встречаются подберёзовики, березовые рядовки и загадочный желтый паутинник. Последний считается условно-съедобным грибом, но многие гурманы признают его особенно вкусным среди маринованных грибов. Впрочем, рисковать не стоит и лучше собирать только то, что знакомо.

В Благовещенском районе можно насобирать опят и белых грибов. Этот же ценный гриб встречается и в Ишимбайском районе, возле деревни Сайраново. А в Благовещенском районе в районе Бедеевой поляны просто россыпь молодых опят. В Нуримановском районе настоящий грибной рай – тут и опята, и маслята, и рыжики, но будьте осторожнее – в лесах можно наткнуться на медведя или кабана, которые нагуливают жирок перед зимой.

В этом году грибники отмечают хороший урожай. Фото: "Грибники Уфы"

- Ищите молодые сосновые боры, ельники - маслята и рыжики там. Либо березняк и осины –там подберезовики, подосиновики, волнушки, мокрый груздь. В тополиных посадках много груздей. Опята, как правило, растут в смешанных лесах, где много валежника, - советует грибник со стажем Александр Орлов.

НЕОБЫЧНЫЕ НАХОДКИ

Часто грибники находят странные и необычные экземпляры, больше напоминающие инопланетных пришельцев, нежели привычные грибы. Чего стоят огромные дождевики, похожие на гигантские белые арбузы, или ежовик коралловый - ну вылитый морской коралл, или печеночница обыкновенная (уже по названию понятно, какой человеческий орган напоминает этот гриб). Некоторые из них съедобны и даже считаются деликатесом.

Отдельные экземпляры дождевиков весят как целый арбуз. Фото: "Грибники Уфы"

- Дождевики очень вкусные и полезные, если неперезрелые, - делится уфимка Диляра Хамитова. – В разрезе мякоть должна быть идеально белой, любое изменение цвета говорит о том, что гриб переспевший и уже несъедобный. А так их можно жарить, добавлять в суп, смешивать с мясным фаршем и лепить котлеты.

Ежовик коралловый, несмотря на свой пугающий внешний вид, славится неплохим вкусом и якобы даже обладает лечебными свойствами. Но это краснокнижный гриб, и лучше оставить его там, где он растет.

Некоторые грибы больше напоминают инопланетных пришельцев. Фото: "Грибники Уфы"

Главное правило, которое должен помнить любой грибник – кладите в корзину только то, что вам хорошо знакомо. Не собирайте грибы возле трасс и промышленных предприятий, поскольку они хорошо впитывают в себя все вредные выбросы. Тщательно подвергайте грибы термической обработке – вымачивайте в соленой воде, отваривайте, прожаривайте. Выкидывайте без сожаления червивые и старые экземпляры.

ОСТОРОЖНО, ЯДОВИТЫЙ ГРИБ!

- Тяжесть отравления грибами будет зависеть от того, какой именно гриб вызвал отравление. Отравиться можно не только собственно ядовитыми грибами, но и условно съедобными (если они были неправильно приготовлены) и даже съедобными грибами, произраставшими в экологически неблагополучных районах и в результате накопившими вредные вещества. Также важно помнить, что дети и пожилые люди переносят отравление грибами наиболее тяжело, - напоминают в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Некоторые грибочки могут быть смертельно опасны. Фото: "Грибники Уфы"

Одним из самых ядовитых грибов, которые можно встретить в башкирских лесах, является бледная поганка. Съев даже небольшой кусочек поганки, можно получить смертельное отравление, особенно, без своевременной медицинской помощи. Бледная поганка остается ядовитой при варке, жарке и заморозке. А самое опасное, что отравление начинается бессимптомно: от 8 до 21 часа человек чувствует себя прекрасно, пока яд отравляет его организм.

Не меньшую опасность представляют и условно-съедобные грибы (разновидности рядовок, чешуйчатки, горькушки, говорушки, скрипицы и т.д.) особенно, если они были неправильно приготовлены – в таких случаях серьезного расстройства желудка и проблем с печенью не избежать.

Первое, что должен сделать человек при подозрении на отравление грибами – постараться вызвать рвоту, сделать промывание желудка и принять активированный уголь. После этого немедленно вызывайте скорую помощь или отправляйтесь в больницу самостоятельно. Постарайтесь сообщить врачу все важные детали: где вы собирали грибы, как они выглядели, сколько и как вы их готовили и сколько успели съесть.

От мухоморов лучше держаться подальше. Фото: "Грибники Уфы"

- Чтобы избежать отравления грибами, нужно уметь отличать ядовитые грибы от съедобных, особенно, если грибы внешне похожи на съедобные. Например, ложные опята. Никогда не употребляйте в пищу неизвестные вам или сомнительные грибы. Не затягивайте с обработкой грибов после сбора и соблюдайте все правила приготовления, - добавили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасности в лесу:

- Перед походом в лес сообщите близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

- Откажитесь от посещения незнакомых мест;

- Обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток. Если собираетесь провести в лесу весь день, захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства;

- Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы уверены.

- Надевайте в лес яркую одежду. Если вы заблудились, не паникуйте. Если зарядка еще осталась на телефоне, сразу же звоните в службу спасения.

- Если вы все же остались без связи, то идите на звук: железную дорогу или автомобильное шоссе. Если нет ориентиров, лучше выйти на воду – вниз по течению. Ручей выведет к реке, а она уже к людям.

- Если пришлось остаться на ночь в лесу, разведите огонь. Желательно не есть никаких грибов и ягод, чтобы не отравиться.

- Если на вашем пути появилось животное, то не двигайтесь и дайте ему спокойно уйти. Не поворачивайтесь спиной и не убегайте от него. Медленно отступайте, не сводя с него глаз. Если это волк или дикий кабан, можно залезть на дерево.

- Если чувствуете, что самостоятельно дороги не найдете - оставайтесь на месте, откуда вас будет хорошо видно спасателям. По возможности разведите костер.