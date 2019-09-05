Когда в Башкирию осенью 2019 года придет бабье лето

Еще только начало сентября, а жители Башкирии уже тоскуют от унылых серых дождей и промозглого осеннего тумана по утрам. Синоптики спешат порадовать хорошей новостью: уже на следующей неделе в республику придет бабье лето.

На севере Башкирии теплая и солнечная погода установится примерно с 12 сентября. Тучи рассеются, средняя температура воздуха ночью составит +9; +10 градусов, а днем станет жарко до +20. Такая погода продержится всего неделю, после чего зарядят проливные дожди и резко станет холодно.

В западных районах республики начало сентября еще отдаленно напоминает о лете: несмотря на дожди и грозы средняя температура воздуха днем тут колеблется на отметке +18 градусов. А уже со следующей недели и дожди закончатся, и потеплеет до +20; +22. Кстати, в отличие от других районов, хорошая теплая погода тут сохранится до конца месяца, так что смело можно отправляться сюда за грибами или просто полюбоваться живописной местностью.

На востоке Башкирии бабье лето начнется в 10-х числах сентября, но продлится всего неделю, а потом резко похолодает до +6 и зарядят дожди. Зато целую неделю можно наслаждаться ярким солнцем, теплым ветерком и любоваться на термометр, показывающий отметку в +17; +19 градусов.

В южных районах жара продержится до конца сентября: в редкие дни здесь будет прохладнее +15 градусов, зато +20 – пожалуйста! А вот ситуация с осадками будет крайне нестабильной – то пасмурное небо, то накрапывает дождик, то яркое солнце и синее небо. Так что берите с собой зонт, отправляясь далеко от дома – лишним точно не будет.

В Уфу потепление придет уже на выходных, а начиная со следующего понедельника можно смело говорить: ну, здравствуй, бабье лето. Вплоть до 20-х чисел сентября в столице Башкирии установится солнечная погода, а средняя температура воздуха составит +18; +20 градусов. Иногда будет ветрено, но даже эта мелочь не испортит настроения, так что планируйте вылазки на природу, прогулки по паркам, ведь уже начало октября ознаменуется резким похолоданием, а уж солнца и вовсе не дождешься.