2019-09-05T10:29:25+03:00
Общество

Стало известно, какая зима будет в Башкирии в 2019 году

Синоптики дали предварительный долгосрочный прогноз
Павел КРАЙНОВ
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Зимой в республике ожидаются ледяные дождиЗимой в республике ожидаются ледяные дожди
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Долгосрочные прогнозы погоды, как поясняют сами метеорологи, не могут быть абсолютно точными. Вероятность того, что тот или иной прогноз сбудется, составляет всего 60%. К тому же, задача такого прогноза вовсе не рассказать какой будет погода в то или иное время года. Синоптики лишь стараются предсказать ждут ли жителей регионов какие-либо аномалии.

Так, например, недавно в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что жителей европейской территории России ждет неприятный сюрприз. Согласно долгосрочному прогнозу, зима будет сырой и грязной, с туманом, ледяными дождями и слякотью. По словам метеоролога, рассчитывать на чистый белый снег можно только в канун Нового года.

Вывод о том, что первый месяц зимы будет аномально теплым, специалисты сделали из опыта многолетних наблюдений. По их данным, если в последние дни лета начинаются заморозки на почве и в воздухе, то зима будет теплой. Как известно, в Ишимбайском районе Башкирии 28 августа уже выпал первый снег. Если верить прогнозам синоптиков, то жителей Башкирии ожидает теплая зима.

Осенью в республике также будет немного теплее, чем обычно. Ссылаясь на данные Центра погоды ФОБОС, Евгений Тишковец прогнозирует три волны бабьего лета в сентябре. Столбики термометра поднимутся в среднем на 2-3 градуса выше нормы. Теплее чем обычно будет на территории европейской части России и в октябре и в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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