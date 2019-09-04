Как уфимцев обманывают в автосервисах

Так уж вышло, что муж был занят, и сломанную машину в сервис пришлось загонять мне, хрупкой девушке. В последнее время начал подводить генератор на моем «Хендае», и я решила показать машину специалистам. Знакомых в автосервисах у нас нет, поэтому заехала в ближайший к дому, рассказала сотрудникам проблему. Те осмотрели машину, сказали, что генератор нужно менять, помимо него стоит еще заменить ремень ГРМ и лучше поменять гранаты. Загнать прямо сейчас я ее не могла, договорилась, что привезу машину завтра, и уехала.

От услышанного муж был в шоке – оказывается ремню всего пару месяцев, а гранаты мы меняли две недели назад.Автосервис просто хотел нажиться на мне. Да и генератор не был сломан. В конечном итоге он сам залез под машину и обнаружил, что достаточно поменять щетки на генераторе, которые стоят 1200 рублей, и устранил проблему. Подскажем, как обманывают в автосервисах, и как избежать их уловок.

НАВЯЗЫВАНИЕ УСЛУГ

Сотрудники зачастую предлагают поменять те или иные детали. Если вы решили отказаться от этой услуги, а автосервис настаивает на этом, следует подать на адрес СТО письменную претензию.

Если в автосервисе вам отказали, то обращайтесь в Роспотребнадзор. Последнему законодательство отводит 30 дней на рассмотрение вашей жалобы и ответ на нее. Предположим, Роспотребнадзор вам также отказал. В этом случае остается лишь одно – идти в суд.

УСТАНОВКА ДЕШЕВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ ВМЕСТО ФИРМЕННЫХ Нередко бывает, что при ремонте автомобиля недобросовестные мастера используют вместо оригинальных запчастей, которые стоят значительно дороже, более бюджетные аналоги менее известных производителей.

В итоге вы можете заплатить за масляные фильтры по 2000-3000 рублей, а вам поставят более дешевый вариант.

Ремонт вообще могут не производить, особенно, если старую деталь можно немного подновить подручными средствами, а новую мастер просто оставит себе.Если же вы сомневаетесь, что ремонт вообще состоялся, заранее попросите мастера не выбрасывать пришедшие в негодность диск или шланги и вернуть их вам при оплате. Лишь так вы сможете убедиться, что ремонт действительно произведен.

Во многих СТО распространено, что клиент сам привозит запчасти. Автомобилист сам выбирает - ставить оригинальные детали или закупать копии. Затем нужно внимательно следить, что именно мастер устанавливает на ваш автомобиль. Вы потратите время, но будете уверены, что все запчасти заменены на качественные.

ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ ОГОВАРИВАЛОСЬ

Вы договорились заплатить за работу 5000 рублей, а по приезду с вас требуют 7000. Такое, к сожалению, очень часто встречается.

Вполне возможно, что мотору вашей «ласточки» действительно требовались какие-то услуги, но все равно такие вещи следует считать навязанными.

Для сервиса, который заботится о своей репутации, это нонсенс. В приличных СТО перед тем, как отдать машину в ремонт, владелец согласует с мастером сервисного участка все необходимые работы, которые вписываются в наряд-заказ. Здесь же будет указана стоимость работы. Когда человек приезжает, чтобы забрать машину, он подписывает акт приема-сдачи работ. Все это означает, что в договорных отношениях, такой ситуации не произойдет.

Но если вы загнали автомобиль в гараж к «дяде Васе», и он сделал больше того, что обещал, это его проблемы. Не поддавайтесь на уговоры. Разговоры о том, что мастер действительно переживает о вашей безопасности, не выдерживают никакой критики. В крайнем случае, сошлитесь на Закон «О защите прав потребителей». Статья 16 однозначно утверждает, что навязанные услуги являются незаконными. Автосервис не имеет права делать что-либо с вашим автомобилем и, тем более, брать за это деньги, без вашего согласия. КАК СВЕСТИ ОБМАН К НУЛЮ

1. Во-первых, обращаться только в надежные автосервисы по отзывам друзей;

2. Автосервис должен быть расположен «на первой линии» дороги: его просто найти и легко подъехать. Не нужно обращаться к «дяде Васе», который сидит в гаражах, и ехать к нему нужно за тридевять земель;

3. Автосервис должен соглашаться работать по фиксированному прайс-листу на все услуги. Если вам говорят, пока не можем сказать цену, посмотрим по факту – бегите;

4. Тщательно проверяйте документы автосервиса;

5. Каждая мастерская обязуется принимать клиентов в строго назначенное время, без задержек и очередей;

6. Автосервисы должны быть оснащены современным оборудованием;

Эти советы помогут вам сделать рынок услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля максимально прозрачным и защитить вас от переплат и необоснованного увеличения чека.

ОБРАЩЕНИЕ В СУД

Если все же вы попались на уловки автосервиса, и сотрудники не хотят добровольно удовлетворить ваши требования, пора обращаться в суд.

В случае отказа исполнителя добровольно удовлетворить ваши требования вы можете обратиться в суд с иском (ст. ст. 1095, 1096 ГК РФ; ст. 17 Закона N 2300-1). Кроме того, вы вправе потребовать возмещения морального вреда (ст. ст. 1099, 1100 ГК РФ; ст. 15 Закона N 2300-1).

Если суд удовлетворяет ваши требования, которые исполнитель не удовлетворил добровольно, с исполнителя в вашу пользу взыскивается штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в вашу пользу (п. 6 ст. 13 Закона N 2300-1; п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).