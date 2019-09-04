Выход есть: куда в Башкирии можно обращаться женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию

До сих пор вся Башкирия скорбит по годовалому Тимуру Хабирову из села Исмаилово Дюртюлинского района, которого задушила собственная мать, а потом закопала под кучей навоза во дворе собственного дома. Свой бесчеловечный поступок женщина объясняла сложными жизненными обстоятельствами: мол, после расхода с мужем и отцом ребенка, она осталась практически без средств к существованию. Работы в селе практически не было, просить помощи у бывших родственников не позволяла гордость, а ребенок по ночам плакал от голода, поэтому она решила облегчить его страдания.

Жители республики недоумевают и не находят оправдания жестокости молодой матери. Многие справедливо отмечают, что можно было разбить огород, завести скотину и птицу, обратиться за помощью к соседям – уж в стакане молока и краюхе хлеба точно никто не отказал. В крайнем случае, можно было отдать ребенка в детский дом или на воспитание в другую семью.

- Миллионы матерей-одиночек по всей России так живут, но никто своих детей не убивает, - возмущаются люди. – В войну люди голодали, лебедой перебивались, но детей никогда не трогали.

К сожалению, такие ситуации, когда матери-одиночки или многодетные семьи остаются в условиях крайней нужды, в Башкирии не редкость. «Комсомолка» решила выяснить, куда в таком случае могут обратиться женщины, чтобы получить помощь. И можно ли вообще в крайнем случае отдать свое чадо в детский дом?

В ДЕТСКИЙ ДОМ ОТДАТЬ РЕБЕНКА МОЖНО ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ

При изучении действующего законодательства выяснилось, что просто отдать ребенка в детский дом и забыть о нем, не получится: такой механизм попросту не предусмотрен. Отказаться от ребенка можно только при его рождении, когда мать не забирает малыша из отделения роддома, а позже автоматически лишается родительских прав.

- Впрочем родители имеют право написать заявление, где они по собственному желанию просят лишить их родительских прав. При этом обязанности выплачивать алименты своему ребенку с них не снимается, также ребенок имеет полное право претендовать на их наследство, - объясняет юрист Иван Тульчевский.

Но если уж совсем худо, есть серьезные проблемы с жильем и нужно уехать на заработки, но оставить дитя не с кем, если в доме шаром покати, и ребенок плачет от голода, есть решение. В 2014 году вышло постановление правительства РФ, согласно которому ребенка можно временно отдать в детский дом – пока ситуация в семье не стабилизируется.

Для этого родителям нужно обратиться в органы опеки и попечительства по своему месту жительства и подписать соглашение о «временном помещении детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также предоставить целый список необходимых документов: личное заявление родителей, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка и документов, удостоверяющих личность личность и полномочия законных представителей; сведения о близких родственниках ребенка, его медицинская карта и другие. Полный список можно получить, непосредственно обратившись в органы опеки по месту жительства.

Отправить ребенка под присмотр можно на срок от трех месяцев до года (далее при необходимости срок можно продлить). При этом вы в любой момент без ограничений можете навещать своего ребенка. По его истечению (или раньше, если получится) мама и папа должны забрать ребенка домой, иначе их могут лишить родительских прав.

Напомним, что это самая крайняя и вынужденная мера. К счастью, женщины и их дети, столкнувшиеся с серьезными проблемами могут получить помощь и поддержку от государства.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ МАТЕРЯМ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Например, в отделении «Мать и дитя» предоставляется временный приют женщинам и детям, столкнувшимися с жизненными невзгодами, оказывается помощь психолога и юриста, а также помогают решить важные социальные вопросы, подсказывают, как женщина сама может обеспечить себя и ребенка и справиться с тяжелой жизненной ситуацией.

ГРУППЫ ПОМОЩИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

На помощь многодетным семьям и матерям-одиночкам приходят и волонтеры, которые организовывают в социальных сетях группы помощи – обратиться туда и получить помощь может каждый желающий. Например, группа «Помощь многодетным в г. Уфа». Организаторы группы признаются, что всего лишь хотят сделать мир чуточку лучше. И хотя тут не открывают крупные денежные сборы на лечение, помочь одеждой, необходимой мебелью, школьными принадлежностями и продуктами помогут всегда.