В Башкирии собака сбежала из приюта и пробежала 30 километров, чтобы вернуться домой

На днях в одном из домов небольшого города Стерлитамак в Башкирии в подъезд вбежала маленькая раненная грязная собака. Жильцы дома попытались прогнать ее на улицу, но ослабшее животное ни при каких обстоятельствах не собиралось уходить. Люди собирались уже пойти на крайние меры и вызвать профессионалов, но одна из бабушек в подъезде вдруг закричала: «Это же Доля!».

Десятилетняя дворняжка оказалась чуть ли не главной старожилом дома, почти всю свою жизнь она прожила именно в той квартире, у двери которой теперь и поселилась. Само жилище теперь пустует – хозяйка умерла несколько месяцев назад, а осиротевшее животное увезли за 30 километров в другой город.

ПОСЛЕ СМЕРТИ ХОЗЯЙКИ ОКАЗАЛАСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНА

Доля и ее хозяйка десяток лет прожили душа в душу. В последние несколько лет одинокая 55-летняя Зинаида болела, а родственники приходили редко, поэтому главным ее защитником и помощником стала собака. На улицу выходили редко, поэтому весь мир Доли ограничивался стенами этой маленькой квартиры.

В мае 2019 года произошло несчастье –женщина внезапно схватилась за сердце и рухнула на пол. Собака отчаянно звала на помощь, но подоспевшие соседи и врачи уже ничего не могли поделать – сердечный приступ.

Так уж вышло, что единственный сын усопшей находился в местах не столь отдаленных, внуков у нее нет, и после похоронных мероприятий у близких встал вопрос – что делать с собакой, кому ее отдать. К сожалению, никто не захотел брать на себя такую ответственность и стать другом для преданного существа.

Две недели ее выгуливал знакомый усопшей, приходил два раза в день, чтобы покормить и вывести на улицу. Должного ухода собака не получала, к тому же все остальное время она находилась дома в одиночестве и постоянно скулила.

ПРИЮТ В 30 КИЛОМЕТРАХ ОТ ДОМА

Подружки Зинаиды решили, что так дальше дело не пойдет. Посовещавшись, они решили отдать пушистика в приют для животных. В самом Стерлитамаке таковых не оказалось, поэтому они обратились в гостиницу для брошенных четвероногих друзей в Салавате. Собаку увезли туда на машине и вручили волонтерам.

Больше месяца квартира Зинаиды пустовала, о ее питомце уже все успели позабыть. И вот вдруг в подъезд пробирается какая-то дворняжка. Каким образом она умудрилась сбежать из приюта, пробежать 30 километров по опасной трассе, как сориентировалась в городе, так и осталось загадкой. Нюх Долю не подвел – дорогу домой она отыскала безошибочно, хотя не обошлось и без травм.

- Грязная, уставшая, пошатываясь, она вбежала в подъезд, поднялась на свой этаж и села у двери. Мы вообще ее не узнали – обросла вся, соседка-то стригла ее каждый месяц. Плюс еще у нее с одним глазом что-то случилось! Кормим всем подъездом, воды даем, кушает мало, почти всегда отказывается от еды. Постоянно прижимается к двери квартиры, в туалет ходит на улицу. Здесь ее никто не обижает, знают – своя, - рассказал сосед умершей хозяйки «Комсомолке».

У ДОЛИ БУДЕТ НОВЫЙ ДОМ

Зоозащитники Стерлитамака не смогли пройти мимо такой трогательной истории. Активисты решили помочь собаке найти дом и любящих хозяев и занялась распространением информации о Доле в социальных сетях.

- Людей очень трогают такие истории. Благодаря им, они вспоминают, что нет на этом свете ничего преданней собаки, - рассказывает волонтер Лиана. – Было много желающих забрать Долю себе, я тщательно выбирала будущую хозяйку. Откликнулась женщина, живет за городом, где-то в 60 километрах, в деревне. На днях отвезу ее ей, надеюсь, Доле там понравится, и она не убежит в очередной раз.