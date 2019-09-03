Задача на сезон – медали: «Салават Юлаев» готов к началу чемпионата

3 сентября «Салават Юлаев» проведет свой первый матч в новом сезоне. Команда уже отправилась в Китай, где в течение двух дней проведет две встречи с местным «Куньлунь Ред Стар». Перед отлетом в пресс-центре «Уфа-Арены» прошла пресс-конференция, на которую пришли первые лица клуба – генеральный директор Александр Курносов, спортивный директор Василий Чижов и главный тренер Николай Цулыгин.

СОСТАВ УКОМПЛЕКТОВАН

Главные вопросы, естественно, по составу. После «бронзы» в прошлом сезоне команда обновилась, но костяк сохранить удалось.

- Действовали с учетом тренерских указаний, - начал Чижов. – Некоторые позиции укрепили, некоторые грамотно заменили. В этом плане нам все удалось. На данный момент видим, что движемся в правильном направлении.

Что касается спортивных итогов предсезонки, то, по мнению Цулыгина, она прошла без каких-либо сюрпризов – вся необходимая работа была выполнена, и даже удалось по полной программе отсмотреть молодежь.

- Выводы делать уже можно, так как предсезонная работа закончилась, - сказал тренер. – Все прошло хорошо. Те игры, которые надо было, мы наиграли. Три матча дали сыграть полностью молодому составу, чтобы посмотреть ближайший резерв на уровне взрослых соперников. Шансы заиграть в основе имеют все. Кого-то конкретно выделять я не буду, но общая картина у нас есть. Когда понадобятся точечные замены, мы уже знаем кого и на какую позицию вызывать. В целом, пока команда, конечно, не на пике. Нужно продолжать работать и входить в сезон.

По словам Цулыгина, травмированных в составе нет, все готовы играть. Задачи же на сезон от руководства четкие и простые – медали и выступить не хуже, чем в прошлом году.

«УФА-АРЕНА» ПРЕОБРАЗИТСЯ

Многие заметили, что летом серьезно обновилась работа с болельщиками. Со стороны клуба стало больше активности, подход поменялся.

- Да, в межсезонье мы пошли на множество шагов, которые нам предстояло сделать впервые в истории клуба, - подтвердил наблюдение гендиректор. – Так, начали с помощью игроков развозить абонементы. Я сам ездил с одним из хоккеистов в Черниковку на завод – получили очень хороший отклик. Также организовали большой праздник – День болельщика. Раньше проводили его внутри арены, в этот же раз попробовали в новом формате опен-эйр. По самым скромным подсчетам, собрали более 40 тысяч людей. Еще мы решили обновить фойе. Внутренняя часть арены давно не обновлялась, и в этот раз мы подошли к работам комплексно. Теперь чаша и входы дворца будут зеленого цвета – это будет гармонировать со цветами команды. Я думаю, должно получиться неплохо.

Несмотря на масштабные работы, цена на билеты в новом сезоне решили не трогать, хотя соблазн такой был.

- Ценовая политика не изменилась абсолютно, - сообщил Курносов. – Она не меняется у нас три года. Мысли увеличить у нас были, но в итоге мы не пошли на этот шаг.

Напомним, свой первый домашний матч «Салават Юлаев» проведет 12 сентября. В гости приедут екатеринбургский «Автомобилист».