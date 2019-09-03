Уфимский логопед рассказала, почему дети начинают поздно или плохо говорить

Все чаще родители сталкиваются с проблемой, когда их ребенок начинает плохо или поздно говорить, а то и не разговаривает вовсе. Знакомые отмахиваются: «Мой вон вообще в семь лет заговорил, сейчас рот не закрывается», невролог успокаивает: «Все дети разные, заговорит рано или поздно», логопед в поликлинике категоричен: «Приходите, когда исполнится пять лет». В результате, когда ребенку остается всего год-два до школы, а он вместо предложений изъясняется звуками и нечленораздельным мычанием, родители спохватываются и начинают бегать по врачам и подыскивать лучших специалистов.

Когда стоит начинать беспокоиться за речь своего ребенка и как предупредить проблемы речевого развития, «Комсомолке» рассказала логопед-дефектолог с 25-летним стажем Розалия Бурханова.

ПОЧЕМУ ДЕТИ НАЧИНАЮТ ПОЗДНО ГОВОРИТЬ?

- Можно констатировать факт: детей с речевыми недостатками, причем не только в Башкирии, но и в России, а может, и во всем мире с каждым годом становится все больше, - говорит логопед-дефектолог, олигофренопедагог Розалия Бурханова, которая уже 25 лет работает с детьми с самыми тяжелыми речевыми расстройствами. – В принципе, такие дети были всегда, просто сейчас об этой проблеме стали говорить открыто.

Логопед-дефектолог Розалия Бурханова уже 25 лет обучает детей с самыми тяжелыми речевыми обучениями

По мнению педагога, на это есть несколько веских причин. Первая – неблагоприятная экология, которая влияет на мать и самого ребенка еще в период внутриутробного развития. Сюда же стоит отнести и вредные привычки родителей: казалось бы, безобидный бокал вина после ужина или выкуренная сигарета пагубно действует на мозг и центральную нервную систему плода. Вторая причина – наследственность. Если кто-то из родителей или их близких родственников поздно заговорил, не выговаривал сложные звуки – велика вероятность, что и у ребенка возникнет такая проблема.

Третья и очень важная причина – обилие гаджетов в жизни ребенка, причем с раннего возраста. Вспомните, как часто вы усаживали малыша перед телевизором или вручали ему планшет, чтобы занять его или успокоить? Стоит ли удивляться, что обычным играм и разговорам ребенок теперь предпочитает компьютерные «стрелялки».

- Вы посмотрите, сколько сейчас существует каналов с мультфильмами. А ведь дети не должны день и ночь просиживать перед телевизором! – подключается к разговору дочь Розалии Бурхановой Лариса Пристанская, тоже логопед-дефектолог и олигофренопедагог с внушительным стажем работы. – Экранная речь – слишком быстрая, неразборчивая, монотонная. Ребенок попросту не успевает уловить смысл услышанного. Взять всеми любимый мультсериал «Барбоскины» - там есть собачка Лиза, которая так умилительно картавит и шепелявит. Только ребенок считает, что это норма, и начинает подражать, сознательно коверкая свою речь. Еще одна история: ко мне приходила на занятия девочка 2,5 года. Не разговаривала совсем, просто мычала и показывала пальцем, если что-то просила. Я заметила, что она все время пытается залезть к матери в сумку. Оказалось, что она там ищет… свой телефон! На мое удивление мать возмутилась: «Так если я не дам ей телефон, она же будет постоянно на мне виснуть?» Занавес…

Логопед Лариса Пристанская уверена - речь ребенка напрямую зависит от стараний его родителей

КАК ПРОИСХОДИТ РАЗВИТИЕ РЕЧИ У РЕБЕНКА

Вы задумывались когда-нибудь, как вообще учится ребенок говорить? Оказывается, основы речи закладываются еще тогда, когда малыш смотрит на свою маму, изучает, как движутся ее губы, пытается понять, как получаются звуки.

- До двух месяцев ребенок выражает свои эмоции и потребности через плач. С трех месяцев начинается период гуления. Ребенок оживляется, когда к нему обращается кто-то из родителей – старается заглянуть в глаза и улыбнуться. С 5-6 месяцев начинается лепетная речь – ма-ма-ма, ба-ба-ба, и уже к году у ребенка появляются первые слова – «мама», «папа», «баба», - объясняет Розалия Бурханова. – Но ведь сейчас родители заняты, с ребенком толком никто и не разговаривает. Приходят домой уставшие, садятся на диван перед телевизором, а ведь с малышом нужно постоянно говорить. Вот пошел он мыть руки, вы проговаривайте каждое движение вслух: вот мы включаем воду, слышишь, как она журчит? Вот мы намыливаем руки, вот споласкиваем, а теперь вытираем полотенцем. И делать это нужно с самого рождения! Не зря же японцы еще во время беременности женщины включают классическую музыку, потому что ребенок через плаценту слышит звуки и успокаивается. Он слышит материнский голос, поэтому разговаривайте с ним вслух. Если родители часто ругаются между собой, малыш все это впитывает, как губка: становится тревожным и плаксивым.

Дети повально увлечены гаджетами, что негативно влияет на их речевое развитиеФото: Евгения ГУСЕВА

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Дислалия – неправильное произношение звуков. Самое простое нарушение, которое легко исправляется на занятиях у логопеда. При дислалии ребенок все слышит, все понимает, говорит сам, но коверкая некоторые звуки (самые распространенные – шипящие, р и л).

Дизартрия – расстройство речи, вызванное органическим поражением ЦНС и коры головного мозга. Корректируется, но уже сложнее, требуется помощь логопеда-дефектолога.

ОНР – общее недоразвитие речи. Тут страдают уже все компоненты речи – и звукопроизношение, и грамматика, и лексика. Проблема выявляется к трем годам (до этого времени ставят ЗРР – задержку речевого развития). Требует вмешательства дефектолога и других специалистов.

Сенсорно-моторная алалия – отсутствие речи и ее понимания. Характерна для детей с ментальной (умственной) патологией. Требуется серьезное медикаментозное лечение и постоянные занятия со специалистами.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СКОРЕЕ ЗАГОВОРИТЬ

Итак, чем же могут помочь родители своему ребенку, чтобы потом не бегать по специалистам.

1. Позвольте ребенку остаться в тишине. Постоянный шум от телевизора, громкая музыка, крики с улицы – малышу сложно сосредоточиться в этой какафонии звуков и вычленить отдельные слова. Вместо гаджетов, предложите, например, поиграть в кукольный театр, где ребенок будет озвучивать персонажа.

2. Если в семье разговаривают сразу на нескольких языках (например, одновременно и на русском, и на башкирском) велика вероятность, что ребенок поздно заговорит и будет путаться в речи.

- Приходил ко мне мальчик 3,5 года. Его мама жаловалась, что сын совсем не говорит, а врачи подозревают аутизм, - вспоминает логопед Лариса Пристанская. - Я стала ему показывать цвета – а он мне совершенно спокойно на английском – yellow (желтый), red (красный) brown (коричневый), считает на английском. Я в шоке – как такое бывает. Звоню маме, а она мне в ответ – мне часто некогда с ним возиться, поэтому я на компьютере включаю ему развивающие мультики. И представляете, по этим мультикам ребенок выучил английский, но ни слова не знает по-русски!

3. Обратите внимание, как вы разговариваете с ребенком – старайтесь общаться с ним медленно, нараспев, с интонацией, четко проговаривая каждое слово. То же касается и чтения книг, чтобы ребенок мог усвоить смысл услышанного.

- Говорите медленно, внятно, проговаривая каждый звук. Читайте сказки разными голосами, меняйте интонацию, чтобы малыш мог вычленить каждую гласную или согласную, - советует логопед.

4. Следите за тем, чтобы ребенок отвечал вам не односложными фразами, а развернутыми предложениями. Стимулируйте малыша говорить больше и чаще!

5. Не сердитесь на ребенка, если у него не получается сказать слово или выговорить какой-то звук. От вашей настойчивости и криков малыш только замкнется в себе, станет неуверенным, а в тяжелых случаях – и вовсе перестанет говорить.

КОГДА НАЧИНАТЬ БИТЬ ТРЕВОГУ

- Заподозрить неладное мама должна, когда у ребенка с самого раннего детства нарушаются нормы развития – он практически не плачет, не гулит, не лепечет – уже тогда надо начинать беспокоиться. Если к 1, 5 года малыш не понимает обращенную к нему речь, а в три года не разговаривает предложениями, а только выговаривает самые простые слова или звукоподражания, стоит серьезно обеспокоиться и обращаться к специалистам, - уверена логопед-дефектолог Розалия Бурханова. – Запомните, даже если вам говорят, что до 5 лет беспокоиться не о чем, это не так. В три года ребенок разговаривает уже как взрослый, просто может не выговаривать некоторые звуки. Неправильное звукопроизношение – это действительно норма до 5 лет.

Также логопед советует немедленно показать ребенка челюстно-лицевому хирургу и логопеду, если вы заметили, что малыш не может жевать твердую пищу, у него вялые губы, часто приоткрыт рот, вываливается язык или подтекает слюна. Слабость жевательных мышц непременно приведет к проблемам речевого аппарата в целом.

- Чтобы укрепить жевательные мышцы, как можно чаще давайте ребенку грызть яблоки с кожурой, морковку, огурцы, сушки – любую твердую пищу, - советует Розалия Бурханова.

Вместо просмотра мультиков почитайте вместе с ребенком книжкуФото: Олег РУКАВИЦЫН

К КАКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ

Если ваш родительский инстинкт подсказывает, что с ребенком что-то не так, в первую очередь, стоит обращаться к неврологу, а если есть возможность – к психоневрологу. Он назначит все необходимые обследования, включая КТ, МРТ и ЭЭГ головного мозга, при необходимости назначит медикаментозное лечение. Обязательно стоит посетить отоларинголога и сурдолога, чтобы исключить проблемы со слухом. Если есть проблемы ортодонтического характера, запишитесь на консультацию к челюстно-лицевому хирургу. Также обязательно стоит проконсультироваться с психологом и психиатром, который и ставит все диагнозы. Только после полноценного обследования начинается работа с логопедом или логопедом-дефектологом.

- Что касается вопроса, чья помощь требуется – логопеда или логопеда-дефектолога, тут все просто. Если проблема только в произношении звуков (дислалия), достаточно будет занятий у логопеда. Но если есть проблема в восприятии речи, нарушение внимания, усидчивости – то нужно заниматься именно с логопедом-дефектологом, - уточнила Розалия Бурханова.

Проблема с речью может вылиться в серьезные проблемы в школеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ОЖИДАТЬ ПЛОХО ГОВОРЯЩЕГО РЕБЕНКА В БУДУЩЕМ

Речь ведет мышление, и если ребенок будет плохо говорить, его словарный запас будет скуден, то даже при первично-сохраненном интеллекте проблем не избежать. Начиная с детского сада, плохо говорящий ребенок может столкнуться с насмешками сверстников. В школьном возрасте проблема усугубиться: одноклассники могут издеваться и передразнивать ребенка, а если и учитель будет подчеркивать речевые недостатки, ребенок может замкнуться и комплексовать. Плюс не избежать проблем с письменной и устной речью, запоминанием учебного материала, выражением своих мыслей и т.д.

Конечно, всех родителей волнует вопрос: где будет учиться их ребенок, который плохо говорит. Дети с легкими нарушениями речи учатся в обычных школах, в обычных классах, параллельно занимаясь с логопедом. Если речевые проблемы серьезные, есть нарушения мозговой деятельности, то после прохождения психолого-медико-педагогической экспертизы (ПМПК) ребенка могут отправить на обучение в школу 8 вида (коррекционную). После окончания такой школы многие поступают в колледжи и получают достойную рабочую профессию.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАНЯТИЯХ С ЛОГОПЕДОМ

1. Как долго нужно заниматься с логопедом?

Количество занятий зависит от тяжести речевых нарушений. Если у ребенка серьезные проблемы с речью, то с логопедом нужно заниматься три раза в неделю, а дома каждый день! Вас попросят завести тетрадь, в которую логопед запишет задания – артикуляционная и дыхательная гимнастика, упражнения на звуки – все это нужно выполнять каждый день! Именно от этого зависит успех занятий и их продолжительность.

2. Как проходит занятие?

Как правило, занятие начинается с логопедического массажа, который дает отличный эффект практически при всех видах речевых нарушений. Обязательно проводится артикуляционная гимнастика для языка, губ и щек, а также дыхательная, мимическая и пальчиковая гимнастика. Для коррекции звукопроизношения проводится целый комплекс упражнений. Не забывает логопед о подвижных играх и звуковой зарядке, чтобы ребенок не уставал.

- Длительность занятий зависит от возраста, ведь терпение и усидчивость у трех- и пятилетнего ребенка сильно отличаются. С детьми до 3 лет – занятия проводятся по 30 минут. Пятилетние дети спокойно выдерживают 45-60 минут, - отмечает Розалия Бурханова.

3. Как правильно заниматься дома?

Главное правило – заниматься дома нужно каждый день, но до максимум до 9 вечера. Два часа перед сном ребенок должен просто отдыхать – читать книги, играть в спокойные игры. Никакого телевизора или гаджетов!

- Те же артикуляционную и дыхательную гимнастики можно делать, пока вы едете в машине, сидите в очереди к врачу или на прогулке, - говорит Лариса Пристанская. – Превратите занятие в игру: сделайте вместе с ребенком бумажное оригами и подвесьте на веревочке. Когда ребенок будет проходить мимо, пусть дует на него, это хорошо развивает дыхательный аппарат.

Существует масса методик и пособий по развитию речи. Фото: Евгения Нифонтова

Занятия лучше выполнять перед зеркалом: так ребенок будет видеть, что именно он делает, и все ли у него получается. При этом не нужно сильно давить на ребенка и тем более кричать на него, если что-то не получается, а, успокаивая и подбадривая, добиться правильного результата.

- Развивайте мелкую моторику – давайте ребенку перебирать крупы, пуговицы, пусть он трогает разные по фактуре, форме, размеру и цвету предметы – гладкие и шершавые, теплые и прохладные, круглые и продолговатые. Купите волчок, чтобы развивать «пинцетный» захват – это научит потом правильно держать ручку. Надувайте мыльные пузыри и воздушные шары. Пусть ребёнок чаще показывает язык. Намажьте тарелку вареньем или сгущенным молоком – и пусть ребенок ее оближет. Это все помогает развивать артикуляционный аппарат, - советуют логопеды.