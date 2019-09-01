«Миллионы матерей-одиночек так живут, но детей не убивают»: что действительно толкнул мать малыша из Башкирии на убийство

Почти двое суток вся Башкирия с замиранием сердца следила за поисками пропавшего годовалого малыша из села Исмаилово в Дюртюлинском районе республики. Тимура Хабирова искали сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные сельчане, прочесывая каждый метр окрестности и дно ближайшего пруда. Чуда не случилось: в ночь на 31 августа стало известно, что Тимур Хабиров найден мертвым. Тело малыша обнаружили в яме под кучей навоза во дворе собственного дома. Его родная мать уже дала чудовищное признание: она сама задушила сына, потом завернула его в простынь и одеяло и закопала на участке, а потом позвонила в полицию и заявила, что малыш пропал. Сейчас женщина, обливаясь слезами и с трясущимися руками, уверяет следствие, что сделала это из-за нужды. Мол, нечем сына было кормить, поэтому она его убила.

В такую версию верят далеко не все жители Башкирии. Многие уверены, что есть другая, более веская причина, и сейчас мать просто пытается разжалобить следствие.

«Комсомольская правда - Уфа» собрала все возможные версии случившегося, которые, кстати, не исключаются и следствием.

ВЕРСИЯ №1 И ОСНОВНАЯ. НУЖДА И ГОЛОД.

Итак, Юлия убеждает следователей, что именно нужна и голод толкнули ее на убийство, ведь после ухода второго мужа денег в семье катастрофически не хватало. Что она не могла слышать, как ее сын по ночам плачет от голода. На видео следственного эксперимента плачущая женщина показывает, как она заворачивала Тимура в одеяло, как она успокаивала его, что все будет хорошо.

На удивление, нашлось немало тех, кто попытался оправдать бесчеловечный поступок матери ее нуждой и голодом.

- Многие понятия не имеют, когда мать одна с ребенком на руках целыми днями. Без лекарств, без продуктов, без поддержки, - пишет Эльза С.

- Отцу на ребенка было плевать. Не содержал должным образом, а мать еле концы с концами сводила. Где бабушки – неизвестно. Вот и сдали нервы у девушки в глухой деревне, - размышляет Анастасия А.

Что Юлия жила с двумя маленькими детьми в стесненных условиях, это правда. Приехав в 2016 году из Челябинской области, женщина поселилась в стареньком сельском домике с небольшим огородом. У Юлии были долги по кредитам, а также большая задолженность по коммунальным услугам. Соседи рассказывают, что Юля не раз жаловалась, что к ней приходили из органов опеки и угрожали забрать детей, если та не оплатит все долги. Няня убитого Тимура рассказывала, что часто ребенок был голодным, ведь мать из еды приносила только пакет самого дешевого кефира и почерневший банан, а также с перебоями оплачивала услуги няни, ссылаясь, что на работе не выплачивают зарплату.

При этом свекровь Юлии подчеркивает, что отец Тимура не бросал своего ребенка и регулярно высылал деньги на его содержание и покупал все необходимое, но Юлия отказывалась от любой помощи. Также женщина в декрете подрабатывала мерчендайзером в местном магазине, а также хорошо шила, и в случае острой необходимости могла запросто подрабатывать швеей.

- Настоящая мать найдёт любой выход, для своих детей сделает все. Живет в сельской местности, огород, навоз во дворе - у неё, значит, есть скотина. Выращивай, сажай, готовь. Машина стоит во дворе, продай. Из любой ситуации есть выход, - совершенно справедливо считают многие односельчане Юлии. - Сколько в России матерей-одиночек с тремя детьми одни, без помощи мужей, на ноги встают, ищут, находят варианты выживания. Одинокие матери ищут таких же, чтобы вместе снять квартиру, по очереди ходят на работу и сидят с детьми. А эта просто убила своего ребенка…

ВЕРСИЯ №2 И НЕ МЕНЕЕ ВЕРОЯТНАЯ: ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО

Первое, что приходит в голову большинству людей – мать ребенка была в не в себе. Об этом говорят и психологи, подтверждающие, что послеродовая депрессия без вмешательства специалистов может затянуться на долгие месяцы. Факторов у такого расстройства множество: гормональный сбой, изменившийся образ жизни, отсутствие помощи и поддержки со стороны близких и даже употребление алкоголя.

Что с Юлией действительно творилось неладное, подтверждают и ее близкие родственники, и няня ребенка. Женщина была очень скрытной и замкнутой, не объясняя причин, выгнала отца Тимура и запретила его родителям приходить и помогать внуку. Няня Тимура рассказала, что Юлия не проявляла к сыну теплых материнских чувств: часто оставляла его на попечение няни, не звонила и не интересовалась, как у него дела, как сын себя чувствует, даже когда тот сильно болел и горел от высокой температуры. При этом со стороны женщина казалась вполне адекватной: она не кричала на детей при посторонних, дети всегда были чисто и опрятно одеты, поэтому никто и не заподозрил, что в семье могут быть проблемы.

Также свекровь Юлии рассказала, что у женщины с детства было «что-то не в порядке с головой», но она никогда не обращалась за помощью к психологам.

В свою очередь комментаторы в социальных сетях разыскали страницу, которая якобы также принадлежит Юлии. Владелец аккаунта у себя на странице пишет странные вещи: «Пора принести ребенка в жертву ради хорошего лета». Чёрный юмор или проявление психоза?

Сейчас следствием назначена судебная психиатрическая экспертиза, которая покажет – были ли у Юлии отклонения в психике, и не находилась ли она в состоянии аффекта на момент преступления.

ВЕРСИЯ №3, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ. РЕБЕНОК МЕШАЛ СТРОИТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

Самая жестокая и леденящая кровь версия, что Юлия решилась на убийство, потому что ребенок ей мешал строить личную жизнь. Что раздражал своим плачем и мешал спать по ночам. Что таким образом женщина хотела отомстить своему бывшему сожителю за какие-то личные обиды. Что малыш был попросту не нужен своей матери.

После разлада со своим гражданским супругом Юлия действительно пыталась устроить свою личную жизнь. Свекровь подтверждает, что еще при совместной жизни ее сын находил у Юли любовную переписку с двумя неизвестными мужчинами (позже одного из ухажеров – некого 39-летнего мужчину – будут допрашивать следователи). А в разговорах с подругами Юлия признавалась, что мечтает познакомиться с богатым мужчиной, который мог бы ее обеспечивать. Вполне возможно, что у женщины был кто-то на примете, вот только наличие маленького ребенка, которому требуется постоянное материнское внимание, не входило в планы потенциального ухажера.

До сих пор невозможно забыть историю, случившуюся прошлым летом в Стерлитамаке. Там мать жестоко избила свою четырехлетнюю дочь, которая плакала ночью и просилась на руки, пока женщина отдыхала после бурного застолья. От побоев малышка скончалась. Односельчане Юлии толкуют: мол, в тот вечер ребенок сильно плакал ночью. Не таким ли жестоким образом мать «успокоила» своего сына?

РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сейчас все версии случившегося предстоит рассмотреть следователям, которые работают с задержанной женщиной.

- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана. Суд поместил ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уведомили в пресс-службе ведомства.