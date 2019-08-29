2019-08-29T19:18:01+03:00
Общество

За первое полугодие 2019 года доходы бюджета Башкирии упали почти на 10 процентов

Республика оказалась в аутсайдерах рейтинга бюджетных доходов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Доходы бюджета Башкирии на 1 июля 2019 года снизились на 10,1 процента и составили 87,8 млрд рублейДоходы бюджета Башкирии на 1 июля 2019 года снизились на 10,1 процента и составили 87,8 млрд рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Суммарные доходы регионов России растут, к таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг. За январь-июль текущего года доходы региональных бюджетов выросли на 12,6 процента и составили почти 5,5 триллионов рублей. Положительная динамика прослеживается в 77 субъектах, а вот в восьми регионах доходы бюджета идут на спад – в их числе и Башкирия.

В ТРОЙКЕ ХУДШИХ

По данным специалистов, доходы бюджета Башкирии на 1 июля 2019 года снизились на 10,1 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года. Сейчас объем доходов региона составляет 87,8 млрд. рублей. По этому показателю республика лидер среди худших. Большее снижение доходов не показал ни один регион. Следующая за Башкирией в этом списке республика Алтай продемонстрировала падение доходов на 4,9 процента по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Не радужная статистика и по суммарным налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов России. Их объем вырос в 79 регионах и снизился в шести. И снова в этой шестерке оказалась Башкирия. По сравнению с показателями на 1 июля 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов бюджета республики упал на 14,9 процента и составил 68,4 млрд рублей. Худшие цифры показала лишь Ингушетия, где спад составил 19,7 процента. В тройке аутсайдеров также Липецкая область, где налоговые и неналоговые доходы сократились на 8 процентов.

КТО В ПЛЮСЕ?

Лидером РИА Рейтинга по динамике доходов стала Сахалинская область, там доходы выросли на 69,8 процента. Далее расположились Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где доходы бюджетов увеличились на 41,4 и 37,7 процента соответственно. Среди регионов ПФО лучший результат у Чувашской республики - плюс 16,8 процента.

Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стала также Сахалинская область, где их объем вырос на 67%. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые и неналоговые доходы за первое полугодие увеличились на 38,3%. Замыкает тройку лидеров по этому показателю республика Тыва (+32,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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