«Салават Юлаев» обновился и мечтает взять Кубок Гагарина уже в новом сезоне

Долгое межсезонье в российском хоккее подходит к концу. 1 сентября стартует регулярный чемпионат КХЛ, и уфимский «Салават Юлаев» подходит к новому сезону во всеоружии – состав сформирован, сбалансирован, тренерский штаб укреплен.

После прошлого сезона, когда удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России, клуб понес несколько серьезных потерь. Самая ощутимая – центрфорвард первого звена Йоонас Кемппайнен, которого охмурил санкт-петербургский СКА, предложив серьезный контракт и близость к родной Финляндии. Не менее серьезными стали уходы бомбардиров Владимира Ткачева и Антона Бурдасова – ребят, которые частенько привлекались в различные сборные России.

Заменить таких мастеров было не просто, это и стало главным вызовом для обновленного менеджмента «Салавата Юлаева». Все-таки гендиректор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов проводили первое межсезонье. Оценку выставлять рано, но пока кажется, что справились довольно неплохо. А вот главная звезда команды Линус Умарк уже сейчас уверен, что следующий Кубок Гагарина возьмет именно «Салават Юлаев», и раструбил об этом на весь мир в своем Инстаграме. «Комсомолка» попыталась выделить основные изменения в клубе.

ОПЕРАТИВНО ВЗЯЛИ НОВОГО ЦЕНТРА

С Кемппайненом долго и упорно пытались договориться чуть ли не всю весну. Расставаться с основным центром, который связывал Умарка и Хартикайнена и являлся важным компонентом лучшей тройки нападения сезона 2018/2019, совсем не хотелось. Финн казался идеальным – высоченный, мощный, забирающий большинство вбрасываний у чужих ворот.

В клубе неожиданно рассудили, что такого второго не найти, и пошли совершенно другим путем. Знакомьтесь, Сакари Маннинен из «Йокерита», вряд ли известный большинству уфимцев. Единственное, что его объединяет с Кемппайненом, это национальность. Во всем остальном он совершенно другой. Для начала рост – 170 см, вес – 70 кг. И да, даже при таких невнушительных габаритах он центрфорвард, хотя вполне легко может играть и на фланге. Славится броском, скоростью и работоспособностью.

Маннинен призван стать новым центром первого звена Фото: ХК "Салават Юлаев"

Пока понятно одно – первая тройка нападения «Салавата Юлаева» уже не будет прежней. Если за движение раньше отвечал только Умарк, то теперь у него партнер-бегунок, а Хартикайнену, судя по всему, придется взять на себя всю силовую работу. Сама «юлаевская» игра в предстоящем сезоне из-за этого должна стать более быстрой, что наверняка придется по душе болельщикам.

И это хорошо, что руководство решило не искать клона Кемппайнена, а взяли игрока пусть и другого плана, но самого сильного из тех, кто был на рынке. Единственная проблема - как бы скоро вновь не пришлось отбиваться от СКА.

ВЕРНУЛИ В РОССИЮ СОШНИКОВА

Самым громким трансфером для «юлаевцев», безусловно, стал нападающий Никита Сошников. Похоже, он в одиночку должен покрыть потери Бурдасова и Ткачева. Получится ли – большой вопрос. Он был на хорошем счету в НХЛ, ему всего 25 лет, только вот последние пару сезонов почти не играл из-за постоянных травм. К слову, повреждение он успел получить даже в «Салавате». Врачи клуба уверяют, что там ничего серьезного, и к старту сезона игрок будет готов.

Большие надежды в Уфе связывают с Никитой Сошниковым. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Если Сошников будет здоров, то по потенциалу может стать одним из лучших игроков КХЛ. Тем более партнеры у него тоже на уровне, и все подходящие условия созданы. Это парень с характером, который совмещает в себе и физическую мощь, и технику. Многое будет зависит от того, как у него пойдет. Поэтому первая часть чемпионата наверняка станет ключевой. Сам по себе трансфер стал одним из самых громких в межсезонье.

ЗАЩИТА УКРЕПЛЕНА

В прошлом сезоне самые большие вопросы возникали к защите. Пока Юха Метсола в воротах творил чудеса и наиграл на лучшего голкипера КХЛ, представители обороны частенько удивляли своими несогласованными действиями. Неудивительно, что эту линию решили отшлифовать.

Главная новая фигура – экс-армеец Михаил Пашнин. Человек, который не будет набирать очки, но жестко поприветствует каждого, кто пожалует в зону уфимских ворот. В ЦСКА был одним из самых высокооплачиваемых игроков обороны, только вот в концовке прошлого сезона что-то не заладилось, и в плей-офф он даже угодил в запас. Так что во время празднования выигрыша Кубка Гагарина Пашнин наверняка уже подумывал о смене команды. А «Салават Юлаев» лучшее, что могло быть. Николаю Цулыгину прямо сейчас нужен игрок именно такого формата.

Вне площадки Пашнин веселится, но внутри нее будет устрашать соперников. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Также стоит отметить и переход белорусского защитника Евгения Лисовца, который был на ведущих позициях в минском «Динамо». Там были очень недовольны, что игрок решил продолжить карьеру в более статусном клубе.

Что касается остальных, то все ключевые игроки обороны прошлого сезона были сохранены. Остался даже Артем Сергеев, с которым прошли тяжелейшие переговоры, и получивший другие интересные предложения.

МОЛОДЕЖЬ

Неожиданно в «Салавате Юлаеве» подросла талантливая молодежь. Давненько такого не было, что сразу несколько воспитанников стучались в основу. И тут речь не о лимитчиках с секундами игрового времени, эти ребята вполне могут выйти на первые роли и стать неотъемлемой частью команды.

17-летний Родион Амиров ударно провел межсезонье и стучится в основной состав. Фото: ХК "Салават Юлаев"

В первую очередь, конечно, речь о 17-летнем нападающем Родионе Амирове. В межсезонье парень не только играл и забивал, но даже в отсутствие восстанавливающегося Хартикайнена дорос до первого звена. И смотрелся там здорово. Жаль только, что перед самым началом чемпионата его забрали в юношескую сборную, так как в противном случае он начинал бы сезон в статусе одного из лидеров «Салавата».

Есть еще изумруд в резервах в лице защитника Шакира Мухамадуллина, на которого уже засматриваются топ-клубы, и даже есть реальные многомиллионные предложения. Он также проходил предсезонку вместе с основой, но в «Салавате» пока хватает взрослых защитников. Однако в случае чего он всегда может выйти в случае травм и зажечь. Парень очень талантливый.