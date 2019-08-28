2019-08-28T15:36:43+03:00
Авто

Автомобилистам Башкирии начали выдавать новые номера с кодом региона 702

Это связано с тем, что предыдущая серия 102 заканчивается
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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С 28 августа 2019 года в некоторых подразделениях ГИБДД по Башкирии начали выдавать государственные номера с кодом региона 702. Об этом сообщил Динар Гильмутдинов в своих социальных сетях.

- Произошло это планово, в связи с тем, что предыдущая серия 102 заканчивается. Вскоре госномера с новым кодом будут выдаваться во всех регистрационных подразделениях республики, - написал главный госавтоинспектор Башкирии.

В УГИБДД заявили, что «цифра 7 лучше распознается камерами видеофиксации». Странно, что в республику новые номера пришли довольно поздно. В Татарстане цифры «716» стали выдавать еще в 2017 году.

Скоро в подразделениях ГИБДД начнут появляться также госномера нового образца как для автомобилей, так и для мотоциклов. Они станут почти квадратными – 29 см на 17. Набор букв и цифр на знаке останется прежним, но располагаться они будут в две строчки.

На сегодняшний день в Уфе в подразделении ГИБДД их еще никто не получил, но многие байкеры уже активно заказывают новые номера в тех компаниях, где делают дубликаты госномеров.

АВТОМОБИЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Башкирия вошла в число лидеров по количеству автомобилей – отсюда и нехватка госномеров. С каждым годом на дорогах республики появляется все больше транспортных средств. Всего их по России на 1 января 2019 года 43 миллиона 526 тысяч.

Башкирия в рейтинге по количеству автомобилей заняла седьмое место. На учет в ГИБДД в 2018 году здесь поставили 1 миллион 228 тысяч автомобилей. Регион уступил Татарстану, Свердловской и Ростовской областям, Санкт-Петербургу.

На первом и втором месте расположились Москва и Московская область – на учет в ГИБДД в 2018 году поставили 3 миллиона 687 тысяч машин и 2 миллиона 710 тысяч. Это 15% от всего автопарка страны. Объем парков других регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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