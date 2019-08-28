Автопробег «Комсомольской правды» в честь 100-летия Башкирии: cотни километров дорог по живописным местам

В честь векового юбилея Башкирии «Комсомольская правда» совместно с друзьями и партнерами отправилась в большой автопробег по городам и селам республики. За три дня участники проехали в общей сложности почти 900 километров по дорогам Южной Башкирии, посетили самые красивые памятники природы и исторические места.

Изначально своим путешествием мы планировали рассказать о туристическом потенциале нашего региона и достижениях Башкирии в промышленности, науке и культуре в различные исторические эпохи. Но с первого же дня автопробег превратился в нечто большее. Каждый из участников по-новому открыл для себя «Терра Башкирия». Ту самую, таинственную и необыкновенную душу Урала, самобытное Сердце Евразии.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ВОДОПАД, ПЕЩЕРА И СВЯЩЕННАЯ ГОРА

Рано утром 31 июля на автомобильную парковку гипермаркета «Лента», что на улице Сипайловской в Уфе, один за другим стали прибывать автомобили. Будущие участники автопробега «Комсомолки» в честь 100-летия Башкирии основательно подкрепились и отправились в путь.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

После плотного завтрака команда «Комсомольской правды», совместно с друзьями и партнерами издания, стартовала в исторический автопробег. Стройная автоколонна отправилась от «Ленты» по проспекту Салавата Юлаева на трассу Уфа - Оренбург.

Первая остановка - водопад Кук-Караук. Чтобы добраться до него из Уфы, нужно проехать в общей сложности 180 километров.

Еще до обеда мы прибыли на водопад Кук-Краук в Ишимбайском районеФото: Рустем АХУНОВ

Сначала автоколонна вышла на дорогу до Стерлитамака, но на подъезде к южной столице республики мы свернули налево. Участники проехали мимо Ишеево и Петровского до Макарово. Ближе к 11 часам дня автоколонна прибыла в деревню Макарово, что в Ишимбайском районе республики. Проехав через все село, участники автопробега выехали на грунтовую дорогу. На ней можно встретить множество автомобилистов, стремящихся к знаменитому водопаду Кук-Караук.

Водопад Кук-Караук находится на одноименной речке, на территории Ишимбайского заказника. В 1965 году его объявили памятником природы регионального значения. В дни весеннего половодья высота каскада, бывает, доходит до 12 метров.

Следующую остановку решено было сделать у скалы Калим-ускан, где располагается знаменитая пещера Салавата Юлаева.

Мы не могли проехать мимо памятника природы – пещеры Салавата ЮлаеваФото: Рустем АХУНОВ

Вопреки сложившемуся мнению, национальный герой башкирского народа в реальности вовсе не прятался в этой пещере во время восстания. Это место получило свое название в 1941 году, после выхода на экраны фильма «Салават Юлаев». Снятый по одноименной книге Степана Злобина, этот киношедевр заслуженно стал классикой советского кинематографа. Часть съемок проходила как раз около Макарово. С тех пор местные жители стали называть грот в скале Калим-ускан пещерой Салавата Юлаева. В 1985 году этот объект стал памятником природы.

РАДУШНЫЙ ПРИЕМ

После памятного фото в пещере автопробег «Комсомолки» в честь 100-летия Башкирии продолжился. Автоколонна вернулась в Макарово, чтобы продолжить путь по дорогам Ишимбайского района. Следующая остановка - храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Петровское.

На входе в церковь участников автопробега ждал отец Владимир. Священнослужитель встретил нас как самых дорогих гостей и рассказал о непростой судьбе этого храма.

С особой теплотой участников автопробега встретили в церкви села ПетровскоеФото: Рустем АХУНОВ

- В 30-е годы старую деревянную церковь разрушили. Но жители села все равно не смогли отречься от бога. Без малого полвека верующие собирались на молитву в деревянной избе на окраине. И лишь в 80-е годы нам удалось получить разрешение местных властей на строительство нового здания, - рассказал отец Владимир.

Отблагодарив священнослужителей за радушный прием, участники автопробега «Комсомолки» направились во второй по величине город Башкирии - Стерлитамак.

ПОКОРЕНИЕ ТОРАТАУ

Крайняя точка автопробега в первый день - гора Торатау. Собравшись с силами и мыслями, участники решились на восхождение на вершину. Для восхождения на Торатау участники автопробега в честь 100-летия Башкирии выбрали один из самых крутых склонов этой горы. Есть и другой путь, более пологий, но мы решили не облегчать себе задачу.

Памятное фото перед восхождением на шихан ТоратауФото: Рустем АХУНОВ

Весь путь от подножия шихана до вершины занял около 40 минут. Естественно, с кратковременными остановками - чтобы перевести дух. Крутой склон буквально изрыт импровизированными ступеньками - сразу видно, что это популярное у туристов место.

Покорение вершины Торатау заняло чуть менее часаФото: Рустем АХУНОВ

Сразу после возвращения к подножию Торатау участники автопробега «Комсомолки» в честь векового юбилея Башкирии отправились на ночевку.

Древние башкиры верили, что священная гора заряжает энергиейФото: Рустем АХУНОВ

ДЕНЬ ВТОРОЙ. СВЯТОЕ МЕСТО, ЗАВОД И ВОДОХРАНИЛИЩЕ

На второй день участники автопробега «Комсомолки» в честь столетия Башкирии продолжили свой путь.

МОНАСТЫРЬ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ

Следующая остановка - строящийся женский монастырь блаженной Варвары Скворчихинской. Святое для православных христиан место мы не случайно включили в программу автопробега. Здесь, в деревне Скворчиха, самом сердце Башкирии, ощущается единение человека и природы. Святое место окутано со всех сторон горами и степями, на территории монастыря бьют святые источники. На входе в обитель нас встретила настоятельница монастыря и рассказала о том, как в Ишимбайском районе вообще появился христианский монастырь.

Монастырь Варвары Скворчихинской располагается в Ишимбайском районе республикиФото: Рустем АХУНОВ

- Наша обитель носит имя блаженной сестры Варвары. Судьба этой женщины очень непростая - она полна борьбы, за веру и за всех людей. - говорит матушка Вера. - Она родилась в этом селе в 1890 году в семье местного священника Василия Архангельского. Когда о вере в школах говорить запретили и стали преподавать безбожие, она не смогла этого принять и стала затворницей. Более 35 лет она провела в затворе. За это ее прозвали блаженной.

На сегодняшний день мощи святой Варвары Скворчихинской находятся вцеркви при женском монастыре, носящем ее имя. Ежегодно поклониться им в обитель приезжают сотни паломников. Чтобы почтить ее память участники автопробега «Комсомолки» в честь векового юбилея Башкирии решили посадить на территории монастыря несколько деревьев.

СТАРЕЙШИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД НА УРАЛЕ

Отобедав в монастыре, путники отправились в село Воскресенское, что в Мелеузовской районе Башкирии. Целью нашего путешествия стало посещение самого старого медеплавильного завода на Урале.

Воскресенский медеплавильный завод был построен в далеком 1745 году. Чуть больше ста лет назад он прекратил свою работу - с 1913 года здание не использовалось по назначению. Сегодня это место выглядит заброшенным: крыша практически везде провалилась внутрь, кое-где в стенах зияют дыры. Но труба старого завода стоит как сотни лет назад. На ней нет ни единой трещины.

Воскресенский медеплавильный завод сейчас находится в плачевном состоянииФото: Рустем АХУНОВ

Вдоволь нагулявшись вокруг знаменитого металлургического завода, мы продолжили свой путь. На исходе второго дня мы поднялись на обзорную площадку «Ласточкино гнездо». Располагается она на вершине горы, буквально нависающей над Юмагузинским водохранилищем. А это, на минуточку, территория Национального парка «Башкирия».

Чтобы понять, насколько красива Башкирия, достаточно приехать в «Ласточкино гнездо» и самостоятельно убедиться в этом.

С обзорной площадки «Ласточкино гнездо» открывается потрясающий вид на Юмагузинское водохранилищеФото: Рустем АХУНОВ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. САЛАВАТ, МЕЧЕТЬ «СУФИЯ» И ВЫШКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Третий день автопробега показался немного короче, чем два предыдущих. Во многом это из-за долгой обратной дороги в Уфу.

Следующая остановка третьего дня - мечеть «Суфия» в Стерлитамакском районе республики. Это святое для мусульман место появилось относительно недавно - в 2008 году. Величественное здание, названное так в честь мамы главного спонсора строительства, уже завоевало всеобщую любовь и восторг. Мечеть расположена в селе Кантюковка и возведена на спонсорские средства ныне генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова.

Мечеть «Суфия» заслуженно считается одной из красивейших в БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

ЗНАКОМИМСЯ С ТЕХНОЛОГИЯМИ

В завершение путешествия участники автопробега «Комсомолки» в честь 100-летия Башкирии отправились знакомиться с современными технологиями. Мы приехали на базовую станцию сотовой связи вблизи совхоза «Рощинский» в Стерлитамакском районе республики.

Автопробег «Комсомолки» завершился экскурсией на вышку сотовой связиФото: Рустем АХУНОВ

Участники автопробега остались в полном восторге от экскурсии на вышку мобильной связи. На каждой из остановок в соцсети были загружены десятки фотографий и видеороликов, велись прямые трансляции и записывались сторис в Инстаграм.