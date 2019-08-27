2019-08-27T18:54:01+03:00
Происшествия

Ветерана из Уфы, освобождавшего детей из плена в Беслане, жестоко избила толпа хулиганов

Мужчина перенес несколько серьезных операций и недавно вышел из комы
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Александр уже вышел из комы Фото: соцсетиАлександр уже вышел из комы Фото: соцсети
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Ветеран боевых действий на Кавказе, участник освободительной операции в Беслане в 2004 году, спасший сотни детей, оказался на больничной койке в состоянии комы после жесткого избиения толпой хулиганов.

Неприятное происшествие произошло в июле 2019 года в Демском районе Уфы. Александр Воронцов возвращался домой после рыбалки и на дороге столкнулся с мотоциклистом, который гнал на огромной скорости, хотя рядом гуляли маленькие дети. Мужчина сделал безобидное замечание лихачу, и тот затаил обиду. Вооружившись битой и созвав компанию своих друзей, хулиган проследил, где живет Александр, после чего ворвался к нему в дом и жестоко его избил. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, где он впал в кому. В ходе многочасовой операции мужчине удалили часть черепа, а левая половина его тела сейчас парализована.

Сейчас Александр уже вышел из комы, но его состояние по-прежнему внушает опасение врачей. Самое ужасное, что нападавшие до сих пор находятся на свободе, хотя в региональном МВД давно уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мать экс-бойца вынуждена просить помощи у благотворительных фондов и просто неравнодушных жителей республики в надежде поставить своего сына на ноги.

- В ближайшее время вероятно будет проведены судебно-медицинская экспертиза и допрос потерпевшего, который ранее откладывался по медицинским противопоказаниям. После чего следствие уже окончательно сформулирует обвинение в отношении участников конфликта, - рассказал телеканалу «Вся Уфа» адвокат Александра Воронцова Альберт Курманов.

Сам же Александр мечтает только об одном – поскорее встать на ноги, чтобы 1 сентября, по сложившейся традиции, навестить тут самую школу в Беслане, откуда он 15 лет назад выносил раненых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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