2019-08-27T10:35:42+03:00
Происшествия

«Как же так, солнышко?»: в Башкирии в страшном ДТП погибла молодая мать двоих детей

А в декабре прошлого года девочки остались без отца
Инга НОВИЦКАЯ
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Молодая женщина воспитывала двух маленьких дочерейМолодая женщина воспитывала двух маленьких дочерей
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Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 25 августа, в Чекмагушевском районе республики. Около девяти утра на 63-м километре автодороги «Буздяк – Чекмагуш-Дюртюли» столкнулись встречные «Хендай Верна», за рулем которого находился 31-летний житель Краснокамского района, и ВАЗ-2114. От мощного удара оба автомобиля превратились в груду искореженного железа, а отечественную «легковушку» вынесло на обочину. Очевидцы бросились на помощь, попутно вызывая дорожную полицию и скорую помощь, но жертв не удалось избежать. В причинах и обстоятельствах дорожного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Отечественная легковушка просто смялась от удара. Фото: республиканская Госавтоинспекция

Отечественная легковушка просто смялась от удара. Фото: республиканская Госавтоинспекция

- Ужасный перекресток там на выезде из Чекмагуша. Нужно целый ряд лежачих полицейских поставить, а то вылетают на главную, как психи, - возмущаются очевидцы аварии.

- Тумана в то утро вроде на дорогах не было. Превысили скорость, выехали на встречную – вот и результат, - рассуждают комментаторы в социальных сетях.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 25-летняя Марина П., которая находилась в салоне иномарки. Девушка работала медсестрой в местной больнице, сейчас ее коллеги не могут прийти в себя от ужасной новости.

Лиану похоронят в родном селе Ташкиново

Лиану похоронят в родном селе Ташкиново

Больше всего в аварии пострадала «четырнадцатая»: машину смяло, будто консервную банку. Ее водителя, 19-летнего жителя села Можары, а также трех пассажиров с множественными ушибами и переломами госпитализировали в больницу. Но в ночь на 26 августа в реанимации скончалась еще одна пассажирка – 33-летняя Лиана К.

ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ ДОЧЕРИ

- Как же так, солнышко, за что так несправедливы небеса? – сокрушаются родные и близкие погибшей Лианы. – Ты навсегда останешься в наших сердцах самым добрым и понимающим человеком с огромным сердцем.

Лиана К. проживала в селе Ташкиново, что под Нефтекамском, работала на заводе и воспитывала двух дочерей пяти и восьми лет. Как рассказали близкие молодой матери, еще в декабре прошлого года в семье произошла трагедия: погиб муж Лианы. Теперь малышки остались совершенно одни, пока их забрала к себе бабушка, которая и будет о них заботиться.

Недавно девочки потеряли своего отца

Недавно девочки потеряли своего отца

- Девочки еще не до конца осознали, что их любимой мамочки больше нет. Сейчас нужно поддерживать их и максимально окружить любовью и заботой, - вздыхают родные Лианы.

Лиану К. похоронят сегодня, 27 августа, в родном Ташкиново. Сейчас близкие погибшей женщины собирают деньги, чтобы хоть как-то поддержать осиротевших девочек. Все неравнодушные жители Башкирии также могут принять посильное участие: номер карты бабушки 2202 2003 3717 0862 (получатель Ильсояр Заяновна Т.)

«Комсомольская правда – Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшей Лианы К.

ИСТОЧНИК KP.RU

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