2019-08-23T11:29:23+03:00
Общество

«Открыл глаза, и у него потекли слезы»: мужчина проехал 17 часов, чтобы спасти котенка из Башкирии

Дальнобойщик проехал 800 километров без остановки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Котенка мужчина намерен оставить себеКотенка мужчина намерен оставить себе
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800 км и 17 часов – столько понадобилось дальнобойщику Александру Ермолаеву, чтобы спасти маленького котенка. 7 августа он привез пострадавшее животное в Центр реабилитации. Мужчина нашел его на трассе в Башкирии.

Все произошло во время рейса из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. Проезжая по трассе неподалеку от села Языково в Башкирии Александр заметил небольшой клубок, который ковылял к обочине. У котенка оказалась раздроблена лапка – судя по всему, его сбила машина. Александр рассказал, что в этот момент у него сердце кровью облилось. И он никак не мог проехать мимо.

– Я не знал, живой он или неживой – он лежал с закрытыми глазами. Я подошел, начал его гладить, он глаза открыл, и у него слезы потекли, – рассказал мужчина.

Дальнобойщик направился в ближайшую клинику в селе Языково. Однако там его ждало разочарование: медики сказали ему, что могут помочь только усыпить бедное животное, а на лечение у них оборудования нет. Мужчина мириться с таким положением дел не согласился и нашел в интернете Центр реабилитации для животных в Екатеринбурге. В любом случае, груз он вез именно туда. Он купил обезболивающее для своего спутника, поместил того в коробку, и они вместе поехали в столицу Урала.

Путь предстоял недолгий – 17 часов ходу, 800 километров дороги. К утру Александр со своим питомцем был на месте. Врачи центра тут же приняли больного котика. Они целую неделю пытались спасти его лапку, однако в конечном счете её пришлось ампутировать. Несмотря на это, Липтон – а именно так назвали в медучреждении нового пациента – сразу же пошел на поправку. Дальнобойщик уже заявил, что собирается забрать котенка к себе в Саратов. Сделать он это сможет уже через 3-4 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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