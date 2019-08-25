«Зенит» впервые проиграл в сезоне, и это произошло в Уфе

24 августа в Уфе творился настоящий футбольный бум. Обычные горожане оглядывались и не верили своим глазам – по паркам города преспокойненько шагал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, тот самый, благодаря которому вся страна пережила чудесные победные моменты чемпионата мира 2018. Победа в 1/8 финала над испанцами осталась в душах болельщиков как главное событие в новейшей российской футбольной истории.

Черчесов прибыл в столицу Башкирии, естественно, не просто так. Специалист лично просматривает много матчей премьер-лиги, в которых играют потенциальные игроки сборной. Его очередной выбор пал на игру «Уфа» - «Зенит». К тому же наверняка тренер хотел ознакомиться с условиями для занятия футболом в регионе, ведь Уфа в последнее время стала активным поставщиком футболистов в большие клубы. Последняя продажа произошла буквально накануне, когда все тот же санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с крайним защитником Данилом Круговым.

АНШЛАГ НА ТРИБУНАХ

В «Зените» много старых знакомых для болельщиков уфимского клуба. Это и вратарь сборной Андрей Лунев, который до переезда в Башкирию был настоящим ноунеймом, и один из тренеров петербуржцев Вильям де Оливейра, пыливший за «Уфу» еще с времен ФНЛ и получивший тренерское высшее образование в Башкирском педуниверситете. Не чужой и главный тренер Сергей Семак, правда в этот раз увидеть его на бровке было не суждено – дисквалификация за не самые лицеприятные высказывания в адрес судей во время прошлого матча.

Говорить, кто перед встречей считался фаворитом, наверное, не стоит. «Зенит» не только действующий чемпион, но лидер нынешнего. По сути, команда без слабых мест, которая в летнее трансферное окно может позволить купить себе футболиста за 40 миллионов евро из самой «Барселоны». Не удивительно, что на такого соперника впервые в сезоне собрался полный «Нефтяник».

Болельщики до отказал заполнили "Нефтяник"Фото: Рустем АХУНОВ

Что касается «Уфы», то команда пока только нащупывает свою настоящую игру. Вадим Евсеев на этой неделе укрепил свой тренерский штаб Арсланом Халимбековым. Данная мера назревала давно, так как несколько поражений в нынешнем сезоне вполне можно было назвать тренерскими. Новая мысль и мнение в коллективе уж точно были необходимы.

ОГОНЬ НА ПОЛЕ

В целом, тактически перед «Зенитом» никаких суперизменений обнаружить не удалось. Проблема только одна, но она огромная – на выход собрался лучший игрок команды Сильвестр Игбун. Многолетний лидер и лицо «Уфы», судя по всему, попросту устал и хочет сменить обстановку. По последней информации, в башкирский клуб уже обратился московский ЦСКА и ведется работа по трансферу. Против петербуржцев нигерийца не было даже в заявке. Пришло время учиться играть по-новому.

В отсутствии Слая железобетонным основным стал юркий и молодой Гиоргобиани. Теперь у 22-летнего парня нет времени на раскачку, он должен выдавать свой максимум прямо сейчас. И у него это получается. Уже на первых минутах нападающий должен был забивать в ворота Лунева. Не хватило лишь хладнокровия. Это был серьезный звоночек для чемпионов. Стало понятно, что легкой прогулки для них не ожидается.

«Зенит» завладел территориальным преимуществом и периодически неплохо катал мяч, только вот голевые моменты не создавались совершенно. Защитники хозяев наглухо выключили из игры Артема Дзюбу. Черчесову наверняка не понравилось, что лидеров его сборной, которой скоро предстоит играть важные матча в отборе к чемпионату Европу, так легко перекрыли. Они смотрелись инертными и не могли придумать чего-нибудь неожиданного. У гостей старался только Азмун, но с его ударами Беленов справлялся.

Защитникам "Уфы" удалось удержать ДзюбуФото: Рустем АХУНОВ

А вот Лунев с противоположной стороны поля то и дело творил настоящие чудеса. Особенно впечатлил сэйв после удара Бизяка. Словенский нападающий остался с голкипером фактически с глазу на глаз и сильно пробил в ближний верхний угол. Как успел среагировать и вытянуть руку петербургский вратарь, остается только удивляться.

Но даже Лунев был бессилен во втором тайме, когда в его владения влетел новый лидер «Уфы» Фомин. Все получилось достаточно случайно, так как Бизяк отдавал передачу дальше на фланг, а Фомин попросту выкрал мяч по ходу его траектории. Это оказалось настолько неожиданно для защитников «Зенита», что они растерялись, а башкирский полузащитник еще показал мастер-класс по тому, как надо переигрывать голкипера сборной в ближнем бою – 1:0.

ВОРВАЛИСЬ В ПЕРВУЮ ВОСЬМЕРКУ

«Зенит», конечно, пытался спасти встречу. Помощники Семака, Тимощук и Вильям, яростно кричали с бровки и по ходу встречи проводили тактические перестановки. Но, по большому счету, чемпиону удалось приблизиться к забитому голу только на последней добавленной минуте. Легкая помарочка Беленова после розыгрыша стандарта привела к сутолоке во вратарской, и мяч отскочил к Оздоеву, который расстрелял пустой створ. Гости даже успели немного порадоваться. Это продолжалось пару секунд, пока на место не прибежал арбитр Сергей Иванов и жестом показал, что гол не засчитывается. Азмун уж чересчур активно выцарапывал мяч у уфимского вратаря и ударил его ногой. Все справедливо, это нарушение.

Гол Оздоева справедливо отменили из-за нарушения со стороны АзмунаФото: Рустем АХУНОВ

После финального свистка на «Нефтянике» началась настоящая феерия. Футболисты бросились к болельщикам праздновать. Переполненный стадион в едином порыве кричал «Молодцы!». В Уфе в последнее время уже стали забывать, что футбол может дарить такие эмоции.

Эта победа позволила башкирской команде ворваться в первую восьмерку команд в турнирной таблице и наконец оторваться от подвала. Теперь в ближайшее время и Вадим Евсеев, и его тренерский штаб, и руководство могут вздохнуть спокойно – ситуация теперь не критическая, а вполне рабочая. К тому же молодежь оправдывает авансы. В новую команду по-настоящему веришь, так как эти ребята способны на многое. Тот же Фомин, который заслуженно получил приз лучшего игрока матча, вполне уже состоявшийся лидер, способный вести всех за собой.