Молодая семья из Башкирии возвращалась с отдыха и попала под полицейскую погону – все закончилось серьезным ДТП

Неприятное происшествие случилось с семьей из Стерлитамака, возвращавшейся домой с отдыха. Вечером 17 августа, в Мелеузовском районе, на трассе Уфа-Оренбург в их автомобиль врезался пьяный лихач, удиравший от сотрудников ГИБДД на старенькой «Оке». Как итог – вся семья получила ушибы и сотрясение мозга, а виновник аварии отделался легким испугом. Вот только истинными виновниками случившегося 38-летний Александр (имя изменено – ред.) считает сотрудников ГИБДД, которые, по его мнению, и не пытались задержать лихача, а со стороны наблюдали за ситуацией.

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспеции, в тот вечер сотрудник местной ГИБДД патрулировал улицы села Зирган. Внимание автоинспектора привлек автомобиль «Ока», водитель которой вел себя странно, нервничал и явно превышал скорость. Инспектор попытался остановить машину, но водитель не подчинился требованию, а напротив надавил на газ и попытался скрыться. Началась настоящая погоня.

- В ходе преследования нарушитель врезался в патрульный автомобиль, после чего выехал на трассу Уфа-Оренбург, где столкнулся с «Chevrolet Aveo». В ДТП обошлось без пострадавших. Водителя задержали на месте аварии. Им оказался 29-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сама "Ока" превратилась в груду старого покореженного железа

Тут же выяснились интересные подробности: оказывается, нарушитель уже неоднократно ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Вот только это обстоятельство не остановило мужчину, и изрядно выпив – он снова сел за руль.

Сейчас лихач находится в изоляторе временного содержания, куда его посадили на 10 суток. В отношении водителя составили шесть административных материалов. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

«ПОСТРАДАЛА ВСЯ СЕМЬЯ, МАШИНА ВСМЯТКУ»

- В тот вечер мы с семьей возвращались из отпуска из Соль-Илецка, - рассказывает Александр, водитель иномарки, в которую врезалась «Ока». – Со мной в салоне находились супруга и четырехлетняя дочь. До дома оставалось всего каких-то 50 километров, и тут в нас врезались. Все произошло мгновенно, я даже не успел среагировать.

Мужчина утверждает: в аварии пострадала вся его семья. У всех зафиксированы ушибы и ссадины, а также сотрясение мозга. У маленькой девочки от пережитого развился невроз: малышка вздрагивает и плачет от любого резкого звука и плохо спит по ночам.

- Приехала скорая, оказала нам первую помощь. Жену хотели забрать в больницу в Мелеуз, но тогда бы я остался с разбитой машиной и ребенком на трассе. Поэтому мы написали отказ от госпитализации, и уже обратились в поликлинику по месту жительства. Сейчас вся моя семья проходит лечение амбулаторно, - говорит Александр.

Мужчина возмущен поведением сотрудников ГИБДД, которые, по его мнению, просто ехали следом за нарушителем, не пытаясь его задержать или перекрыть ему дорогу.

- Есть видео, на котором видно, как он зацепляет машину ДПС, они едут за ним, словно сопровождая. Сотрудники ГИБДД дали водителю возможность выехать на трассу. И только после того, как он врезался в нас, его уже задержали, - возмущается мужчина. В итоге я остался без машины – весь бок всмятку, вся семья пострадала. Хочу задать вопрос – для чего вообще существуют экипажи ДПС, которые видят нарушения и не могут предотвратить аварию?

Также пострадавшего водителя интересует вопрос – кто будет оплачивать ему причиненный ущерб, ведь только предварительно ремонт автомобиля оценивается в 150 тысяч рублей, но сумма может вырасти в несколько раз, если найдутся внутренние повреждения. У виновника аварии нет ни страховки, ни имущества, ему грозит уголовный срок, так что ждать от него компенсации бессмысленно.

Сейчас Александр написал гневное письмо на имя главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова с просьбой разобраться в ситуации и наказать нерадивых сотрудников, а также обратился с жалобой к Радию Хабирова.

- В приемной мне посоветовали сразу писать заявление в прокуратуру и следственный комитет. Завтра же займусь этим вопросом, - решил мужчина.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.