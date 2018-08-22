«Меня растоптали как женщину»: молодая уфимка о том, как пережила домашнее насилие

В социальных сетях сейчас активно борются за закон о профилактике домашнего насилия. Все началось в Инстаграме с флешмоба #ЯНеХотелаУмирать, тысячи женщин рассказали о том, как они подвергались домашнему насилию, как родной дом превратился в камеру пыток. По данным «Российской газеты» ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнут 12-14 тыс. женщин.

С домашним насилием столкнулась и наша героиня, 30-летняя Оксана Лупаева (имя изменено – Прим. Ред.). Сейчас она живет спокойной жизнью, но чего стоил ей этот покой?

«ДО СВАДЬБЫ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО»

- Расскажите, как начинались ваши отношения?

- Мы выросли практически в одном дворе и ходили в одну школу, только он учился на два класса выше меня, к тому же, его мама была завучем в школе. Так что мы всегда знали друг друга, но отношения начались после школы.

- Когда пошло все не так?

- Мы поженились, когда мне было 19 лет, и до свадьбы все было хорошо. После нее человека как подменили, часто начал выпивать с друзьями, мне казалось, что он как будто вырвался на свободу от родителей и почувствовал вседозволенность. Потом пошли претензии «не так постирала носки, не так приготовила суп» и все в таком духе. Унижал меня при своих друзьях, говорил им, что я плохая хозяйка.

- Что было дальше?

- Первый большой скандал с рукоприкладством закатил ночью, когда пришел домой пьяный. Я тогда была на 5-6 месяце беременности. И на мой вопрос «почему так поздно?», он как обычно начал оскорблять, обвинять что я гуляю и изменяю ему с другими мужчинами. Тогда, после этого избиения, мне жить не хотелось, меня растоптали как женщину.

«ПОСЛЕ РАЗВОДА БОЯЛАСЬ НОЧЕВАТЬ ДОМА»

- Рассказывали ли вы кому-либо о том, что происходит в вашей семье?

- Нет, не рассказывала, потому что было стыдно, боялась, что будут осуждать и шептаться за спиной «сама виновата», «значит, было за что». Перед соседями было не удобно. Стыдно было смотреть им в глаза когда встречались в коридоре. Все скандалы они слышали, так как стены у нас были тонкие. Сейчас-то я понимаю, что надо было после первого же удара бежать и рассказать все своим родителям. В этом нет ничего постыдного и страшного. Страшно должно быть ему.

- Как вы себя чувствовали во время брака?

- Я чувствовала себя отвратительно. Жила постоянно в каком-то напряжении, страхе что опять будет скандал. Временами жить не хотелось, потому что тогда казалось, что выхода вообще нет, и что это будет продолжаться вечно. Могла расслабиться и морально отдохнуть только, когда уезжала в другой город на сессию. Иногда, я ловила себя на мысли, что такое отношения я заслужила, что я действительно плохая жена.

Сомнения и страхи были, но девушка все списала на предсвадебный мандражФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Что помогало вам держаться?

- Мысли о дочери, что будет с ней, если меня не станет. Отчасти ради нее я и ушла от бывшего мужа.

- Ваше эмоциональное состояние после развода улучшилось?

- Не сразу, после развода я боялась ночевать у себя дома. Он мог прийти в любое время снова избить меня и снова начать обвинять во всех грехах какие только существуют. Несколько месяцев после развода жила с дочкой у своих родителей. Я более или менее восстановилась, когда устроилась на работу. Я хотела начать жить без страха и ненависти, поэтому читала книги по психологии, делала упражнения для повышения самооценки. Таким образом, на полное восстановление у меня ушло 3 года.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – БЕЖАТЬ»

- Изменилось ли ваше отношение к мужчинам после брака?

- Отношение к мужчинам не изменилось. Я понимаю, что не все такие придурки и пьяницы. Есть много достойных, которые уважают, и женщин, и себя. Благодаря такому порядочному мужчине я, можно сказать, снова поверила в себя, поняла, что я, оказывается, красивая, хорошая и интересная женщина.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Сейчас у меня все прекрасно. Я работаю в престижной организации, помимо этого, у меня есть любимое хобби – шитье. Я давно уже пережила этот кошмар, но вспоминать об этом все еще неприятно. Хочу сказать, что жизнь после развода и домашнего насилия есть, и она прекрасна.

- Слышали ли вы про флешмобы #ЯНехотелаУмирать и #ТыНеОдна?

- Да, слышала, но не изучала эту тему. Я считаю, что закон о профилактике домашнего насилия нужен, но я не представляю, как он будет работать. Что помешает мужчине после тюрьмы найти бывшую жену избить ее или вообще убить. Но опять же, я не изучала эту тему, может, там все это и предусмотрено.

- Возвращаясь назад, в то время, что бы вы изменили?

- Отменила бы свадьбу. Тогда у меня были сомнения и страхи, но я все это списала на предсвадебный мандраж.

- Что вы можете посоветовать женщинам, которые находятся в такой жизненной ситуации?

- Единственный выход, который у вас есть – бежать, не ждать, что все может измениться, или он изменится. Спойлер, он не изменится! Будет только хуже, с каждым днем побои и претензии будут увеличиваться в геометрической прогрессии. В конечном итоге, вы либо перестанете бороться, либо пойдете на убийство.

Планируется, что в осеннюю сессию в Госдуме внесут законопроект «О профилактике домашнего насилия». Нужно понимать, что домашнее насилие – это ненормально. Нельзя допускать ситуации, когда женщины от безысходности берутся за нож, потому что к ним попросту никто не приходит на помощь.

ЕСЛИ ИДТИ НЕКУДА

Кризисный центр помощи женщинам:

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, дом 27, корпус 1. Тел. 8-(347)-286-02-53;

Всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия: 8 (800) 700-06-00. www.anna-center.ru;

Телефон доверия экстренной психологической помощи: 8 (495) 575-87-70;

Психологическая помощь женщинам, оказавшимся в трудных ситуациях: 8 (495) 282-84-50.