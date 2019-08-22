«Салават Юлаев» и бренд BQ заключили договор о сотрудничестве

С каждым новым августовским днем все больше хоккея чувствуется в уфимском воздухе – начало сезона уже не за горами. Пока хоккеисты вовсю пашут на тренировках, в руководстве клуба идет большая административная работа. Одним из важнейших моментов и фундаментом к старту нового чемпионата стало подписание договора с новым спонсором – российским брендом электроники BQ. Торжественная презентация и представление нового партнера состоялось 21 августа в пресс-центре «Уфа-Арены».

НАСТРОЙ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

- Компания BQ активно выступает за поддержку и популяризацию спорта в России, - начал директор по маркетингу компании BQ Алексей Ковалев. - У нас уже имеется несколько общественно значимых наград, вручаемых наиболее успешным проектам в области спорта и здорового образа жизни. Цель нашего сотрудничества с ХК «Салават Юлаев» – это поддержка регионального спорта. Популярность хоккея в России с каждым годом возрастает, поэтому в качестве партнера выбрали один из ведущих Российских клубов из Башкирии. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, и будем делать все возможное, чтобы радовать всех болельщиков ХК «Салават Юлаев» интересными активностями с памятными призами и сувенирами.

Логотипы нового партнера клуба уже появились на игровом льду «Уфа-Арены», а также на бортах площадки. Помимо этого в сезоне планируются различные совместные рекламные кампании с игроками, специальные проекты с болельщиками и другие активности. Первым большим совместным мероприятием станет «День болельщика», который пройдет 22 августа. Компания организует промо-зону #BQбарбекю, в которой каждый желающий сможет получить бесплатный бургер, сфотографироваться со знаменитыми хоккеистами в 3D фотозоне, а также принять участие в розыгрыше смартфонов.

На игровой форме «Салавата Юлаева» BQ пока представлен не будет, то подобного нельзя исключать в будущем. Как заявил генеральный директор клуба Александр Курносов, переговоры о расширении сотрудничества продолжаются, пока работа только начинается.

- BQ - это абсолютно новая для нас страница и мы очень рады такому сотрудничеству. Со своей стороны мы окажем максимальное содействие по продвижению бренда среди наших болельщиков, - рассказал руководитель «юлаевцев».

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

СМАРТФОН ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

На пресс-конференции также присутствовал представитель тренерского штаба «Салавата Юлаева» Виталий Ячменев.

- Для тренеров и игроков очень приятно, что командой интересуются бренды федерального масштаба, - прокомментировал подписание договора Виталий Ячменев. – Мы безусловно рады сотрудничеству с ними. Постараемся показать хороший результат и игру в новом сезоне, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным и приятным.

Один из лидеров команды центрфорвард Александр Бурмистров признался, что пока не знает, как именно будут задействовать хоккеистов в продвижении бренда BQ, но сам безусловно готов помочь в этом.

- Готов ли сменить свой смартфон? А почему нет? – рассуждал звездный нападающий.

К слову компания подготовила определенные фишки и для болельщиков. Алексей Ковалев, отвечая на вопрос, сказал, что BQ подумывает выпустить специальный брендированный смартфон для поклонников клуба, выполненный в клубных цветах с выгравированным логотипом:

- Мы выпускали первыми в России смартфон для футбольных болельщиков. Естественно, заинтересованы сделать подобное и для хоккейных. Там есть некоторые технические нюансы по дизайну, на которое нужны время и ресурсы, но мы будем работать в этом направлении.

Впрочем, BQ не новичок на спортивном рынке и зарекомендовал себя очень даже хорошо, поэтому кажется, что каких-то проблем возникнуть не должно. У «Салавата Юлаева» действительно появился новый серьезный партнер, с которым входить в новый сезон стало значительно интереснее.