«Разбил окно и вытащил на улицу»: житель Башкирии спас из огня молодых супругов

Первый час ночи. Жители села Верхние Киги безмятежно спали в своих кроватях, в одном из домов по улице Красноармейской смотрели сны 29-летние Зарина и Ринат Н. (имена изменены – прим. ред.). Молодые супруги и не подозревали, что разбудит их сегодня не будильник, а звон разбитого стекла и шум пламени.

ВСЕ В ОГНЕ

00:35 на часах. 38-летний Ринат Валиуллин подъехал к круглосуточному магазину, чтобы закупить еды. Он стоял у кассы, когда услышал от местного парня, что поблизости горит дом. Мужчина решил съездить туда, посмотреть, не нужна ли какая помощь. Сначала он увидел огненное зарево в небе, а потом и сполохи пламени.

- Когда я подъехал к дому, веранда и крыша уже были охвачены огнем, - рассказывает Ринат. – Рядом никого не было, ни полиции, ни пожарных, ни просто прохожих. Я понимал, что хозяева наверняка спят или не могут выбраться, поэтому стал искать возможность попасть внутрь.

Сначала мужчина ринулся ко входной двери. Он смог выбить ее, но проход заблокировала стена пламени, нужно было искать другой путь внутрь.

- Я перелез через постройку возле дома, отыскал окно с другой стороны и разбил его. Внутри бушевал огонь и было много дыма. Я пролез через оконный проем в комнату, стал искать хозяев. Молодые люди к тому моменту уже проснулись, но еще не до конца осознали, что происходит. Они были в панике, так что я подхватил их и буквально вытолкнул в окно, а сам вылез следом, - вспоминает Ринат.

В этот момент к месту ЧП примчались пожарные расчеты и полиция. Увы, от дома уже мало что осталось, он сгорел в считанные минуты. Пожарные пролили соседние строения, чтобы те не вспыхнули следом, а потом затушили остов дома, где жили супруги.

Крышу над головой молодые люди потеряли, но зато сами остались живы, лишь сильно перепугались.

- Когда на месте уже работали пожарные, парень подошел ко мне, поблагодарил, - рассказывает Ринат. – Жаль, что дом спасти не удалось, сгорел махом…

Кстати, благодарность за спасение жизни мужчина получает не в первый раз.

«ОПЯТЬ СПАСАЛ КОГО-ТО?»

О героическом поступке Рината семья узнала в ту же ночь.

- Я пришел домой поздно, весь грязный и пропахший дымом. Супруга сразу спросила: «Опять спасал кого-то?», - смеется мужчина. – Пришлось все рассказать. Отругала меня, конечно, немного, я ведь уже не первый раз так рискую.

Оказалось, три года назад Ринат спас из огня 54-летнего односельчанина и даже получил за это награду.

Дело было весной. В доме его соседей вспыхнуло пламя, приехали пожарные. Ринат был поблизости и наблюдал за происходящим.

- Я узнал от бабушки, что в доме остался ее сын. Я сказал об этом пожарным, но те объяснили, что не могут войти внутрь, тогда я подобрал с земли каску и пошел туда сам. Мне было проще, я ведь налегке, без кислородных баллонов и всей амуниции. Дым стоял стеной, так что я пополз по полу, наконец, отыскал мужчину, вывел его на улицу, а он оказался вовсе и не сыном старушки. Тот, стало быть, все еще оставался внутри. Тогда я попросил своего друга вернуться туда и помочь ему, он согласился, - рассказывает Ринат.

Второго погорельца тоже удалось спасти. Тогда мужчина и не догадывался, что навыки ориентирования в горящем доме помогут ему в дальнейшем спасти еще две жизни.

ГЕРОЯ ЖДЕТ НАГРАДА

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан смелый поступок Рината не оставили без внимания. Спасатели ходатайствуют о вручении мужчине ведомственной награды за оперативные и слаженные действия, благодаря которым удалось предотвратить гибель людей.

Самого Рината все это внимание немного смущает. Ему достаточно того, чтобы супруга и двое детей им гордились, а награды – это скорее лишь приятное дополнение.