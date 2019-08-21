Красота в кредит: как жителей Башкирии обманывают в салонах и центрах здоровья

«Здравствуйте. Меня зовут Марьиванна, я администратор Центра красоты и здоровья. Мы недавно открылись, и я хотела бы пригласить вас на бесплатную диагностику и консультацию диетолога/косметолога /дерматолога (нужное подчеркнуть). Все это абсолютно бесплатно, от вас требуется только паспорт. На какое время вас лучше записать?» - такие звонки регулярно поступают жителям Башкирии на мобильные телефоны. Не давая времени на раздумья, бойкая собеседница начинает расписывать все достоинства нового салона: что в нем работают только самые опытные специалисты, используется самое качественное европейское оборудование, и главное – все это не будет стоить для вас и копейки! Ну как тут не устоять.

Как правило, чаще всего ведутся на подобные приглашения пенсионеры, молодые мамочки в декрете, одинокие женщины – все те, у кого есть достаточного свободного времени, и кто очень хочет уделить внимание своему здоровью и внешности, не потратив при этом денег. Вот только, к сожалению, многие уходят из салона не с улыбкой от приятной процедуры, а с чемоданом ненужных (а иногда и вредных) косметических средств и огромными кредитами!

Как поступить, если вас заставляют подписать совершенно ненужный кредитный договор, и куда обращаться, чтобы вернуть свои деньги, подскажет «Комсомолка».

В салоне вам сделают диагностику - приготовьтесь услышать "страшные" диагнозыФото: Иван ВИСЛОВ

КАК ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИТ

Вы приходите в салон к назначенному времени, на входе вас встречает улыбчивый администратор, забирает ваш паспорт якобы для удостоверения личности (позже мы расскажем, для чего он нужен на самом деле), проводит в кабинет. Там вас укладывают на удобное кресло или кушетку, доброжелательный врач берет дерматоскоп и начинает внимательно изучать структуру вашей кожи или волос, при этом увеличенное в несколько раз изображение транслируется на экране компьютера. Зрелище – то еще, но в этом и весь секрет, что даже самая здоровая кожа при макросъемке будет выглядеть также пугающе. Или же одевают несколько датчиков на руки и голову и проводят «компьютерную диагностику всего организма» - тогда на мониторе уже выходит изображение вашего органа с разноцветными треугольничками (как правило, черного и красного цвета, означающие серьезные сбои в организме).

После этого диагност меняется в лице: «Такая молодая, а организм/кожу/волосы (ну или что вы там проверяли) так запустили! Посмотрите на себя, разве можно так халатно к своему здоровью относится, вы же женщина!»

И вот уже в зеркале воображение перепуганной пациентки рисует дряблую морщинистую кожу, лишний вес и тусклые выпадающие волосы. Прибавьте сюда проблемы с позвоночником, щитовидной железой, печенью и детородными органами – и вот, вы – идеальный пациент.

Запомните, не бывает волшебного крема, который убирает за день с десяток летФото: Иван ВИСЛОВ

«НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМЯТ!»

Пока вы не оправились от услышанного, начинается вторая часть представления. Вас успокаивают, что вы обратились по адресу, ведь только в этом центре оказываются услуги, способные вернуть утраченные здоровье и молодость. Достаточно только регулярно приходить в салон на некие чудодейственные процедуры (как правило, это массаж или магнитотерапия), а также принимать чудо-таблеточки (по факту БАДы) и пользоваться косметикой от мировых брендов, которую даже в аптеке не купить.

Иногда сотрудники центра и вовсе идут на хитрости, нанося на одну половину лица пациентки чудодейственный крем, якобы мгновенно подтягивающий и тонизирующий кожу, разглаживающий морщины и сбивающий десяток лет, а потом предлагают сравнить результат. И даже если вы его не увидите, вас будут уговаривать, что он есть. А потом предложат приобрести его и наслаждаться вечной молодостью.

Конечно, стоит это очень дорого (красота требует жертв, а как вы хотели), но специально для вас есть отличное предложение о рассрочке, а с учетом грандиозных персональных скидок, как для любимого пациента, и вовсе сэкономите приличную сумму. Вряд ли кого будет волновать, что вы живете на одну пенсию или на пособие, и такие траты вам попросту не по карману. Пока вы сомневаетесь, вас продолжают уговаривать, приносят чашечку зеленого чая и кредитный договор, где маркером выделены все неоценимые выгоды.

И вот вы приходите домой, перечитываете бумаги и с ужасом понимаете, что обязались в течение года-полтора ежемесячно выплачивать по 10-15 тысяч рублей за чемоданчик с десятком баночек с непонятным (часто аллергенным) составом. Поняв, что попали в долговую яму, вы мчитесь в тот самый салон, но вчерашние улыбчивые администраторы и менеджеры превращаются в суровых и неприступных истуканов, повторяющих заученную фразу: «Мы вам услуги оказали, договор расторгнуть нельзя, вернуть деньги – тем более».

Часто в предлагаемой косметике встречаются аллергенные компоненты вроде экстракта лотосаФото: Иван ВИСЛОВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ КРЕДИТОВ

Идеальный вариант – не вестись на заманчивые рекламные предложения и вежливо отказаться от предложения. Скажите, что вы уже посещаете проверенную клинику, тщательно следите за своим здоровьем и не нуждаетесь в консультации. Сошлитесь, что у вас нет свободного времени или вы потеряли паспорт (последний вариант вообще работает безотказно).

Правило №1. Если вы все же решились прийти в салон, никогда не оставляйте свой паспорт на стойке администратора. Показали – удостоверили личность – убирайте важный документ подальше. Пока вы наслаждаетесь процедурой, расторопные сотрудники могут успеть снять ксерокопию для заключения кредитного договора.

Правило №2. Не пейте чай/кофе/другие напитки, предлагаемые вам в салоне. Часто после процедуры услужливый администратор может предложить вам чашку зеленого чая или авторского кофе. Но многие отмечают, что после того, как выпили напиток, начинали чувствовать головокружение, слабость, расстройство сознания, и в этой эйфории подписывали все документы, которые им подсовывали. Конечно, никто психотропные препараты вам подмешивать в чай не будет, но перестраховаться все же стоит.

Правило №3. Старайтесь держать се6я в руках, когда вам начнут обещать мгновенный эффект от средств и процедур. Если вы понимаете, что кредит вам не по карману и вообще не нужен, то напрямую об этом сообщите, а потом покиньте салон, даже если вас будут упрашивать или угрожать. В случае давления менеджеров, пригрозите вызвать полицию.

Правило №4. Внимательно и по нескольку раз перечитывайте все документы, которые вам подсовывают даже для ознакомления, чтобы не попасть на огромные проценты по кредиту вместо беспроцентной рассрочки. Тут стоит все же вернуться к пункту №3: не подписывайте вообще ничего, чтобы потом не горевать над цифрами.

Вам могут нанести крем на половину лица и предложить оценить результатыФото: Иван ВИСЛОВ

КАК РАСТОРГНУТЬ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР И ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Комментирует юрист Евгений Линев:

- Главное, что нужно помнить – затягивать с разбирательством нельзя. Нужно пойти в салон и подать письменно оформленное прошение в двух экземплярах о расторжении составленного соглашения. Если вы уже внесли какую-то денежную сумму, в заявлении отмечаем, что просите вернуть и эти деньги. Если вдруг после нанесения косметики вы заметили у себя аллергическую реакцию, обязательно это укажите.

Если в салоне у вас откажутся принимать заявление, едем в банк, который предоставил кредит. Обратите внимание на статью 821 ГК РФ - заемщик вправе отказаться от получения кредита, предупредив об этом кредитора. Нужно подать заявление в банк до того, как он перечислит средства. Зачастую с момента подписания кредитного договора в салоне до момента зачисления средств проходят минимум сутки, и за это время можно успеть расторгнуть договор.

Если же банк уже перечислил деньги на счет организации, тогда нужно расторгнуть договор купли-продажи. Для этого нужно у сотрудника салона получить копию с датой подписью и печатью организации о том, что договор купли-продажи является расторгнутым, и отнести ее в банк. При этом при подаче заявления на расторжение надо уточнить, что вы просите произвести возврат денежных средств за неоказанные услуги». В течение десяти дней деньги должны вернуть на счет в банке. Если решить вопрос с помощью заявлений о расторжении договора не удается, смело обращайтесь в суд.