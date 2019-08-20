В Башкирии в ближайшие годы значительно вырастут цены на новое жилье

Сегодня, 20 августа, в пресс-центре «Комсомольской правды - Уфа» прошел круглый стол, где обсуждались вопросы ипотечного кредитования в Башкирии. Представители крупнейших застройщиков и банков республики оценили сегодняшнее положение дел в строительной отрасли и пришли к выводу, что в ближайшие годы в регионе значительно вырастет стоимость квадратного метра в новостройках. Произойдет это, в первую очередь, из-за нововведений в российском законодательстве. Но не только.

- Стоимость первичного жилья повышается не только от того, что застройщики переходят на эскроу-счета (Специальный счет, который помогает обезопасить деньги покупателя недвижимости на стадии строительства. – Прим ред.). У нас же есть еще повышение НДС, растет стоимость ГСМ, дорожают стройматериалы. Строительная отрасль же не может работать себе в убыток, - заявила управляющая операционным офисом «Абсолют Банка» в Уфе Анастасия Гилева.

Совокупность факторов, согласно которым в Башкирии будет дорожать жилье в новостройках, дополнил замгенерального директора ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин.

- У каждой строительной компании примерно около трехсот подрядчиков, которые поставляют материалы и прочее. И, представьте себе, после Нового года один из них приходит и говорит: теперь арматура стоит на 30% дороже. Почему? А потому. – Отрезал представитель застройщика. – Что касается эскроу-счетов, то в среднем банки дают [займы застройщикам] под 8-10% на начальном этапе. Вот и считайте, что минимум на эту сумму квадратный метр и вырастет.

По его слова, за последние шесть лет стоимость квадратного метра жилья в республике не менялась так резко, как цены на большинство товаров и услуг. Весь строительный рынок учитывал возможности клиентов, поэтому застройщики не спешили резко взвинчивать цены на первичное жилье.

- Мы забываем, что в нашей стране начиная с 2014 года, все подорожало в разы. Застройщики напротив, понижали стоимость квадрата вплоть до 2016 года. Могу сказать, что подъем цен на квадратный метр будет разумен. С учетом того, что в ближайшие три года конкуренция на рынке строительства сократится в разы (в том числе из-за использования эскроу-счетов) и все мелкие компании уйдут, не исключаю, что оставшиеся развернутся в полную силу и переиграют цены, - подытожил Иван Зорин.