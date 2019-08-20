Охота за акциями и распродажами: как уфимцам собрать ребенка в школу и не разориться

Вот уже и август перевалил за половину, и многие жители Башкирии с ужасом вспоминают, что на носу 1 сентября, а значит, нужно начинать готовить свое чадо к школе. И хорошо, если вы озаботились покупками еще летом – успели приобрести что-то на распродажах или по акциям, сэкономив приличную сумму. Но если вы решили усложнить себе задачу и собрать школьника (особенно первоклассника) за две недели, то «Комсомолка» подскажет несколько полезных советов, как не разориться и не накупить кучу лишнего.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВО

Самое главное, что нужно для школьника – это форма. Это старшеклассникам повезло: темный низ, белый верх – вот тебе и деловой стиль. Для младшеклассников существует единая форма, отклоняться от которой категорически не рекомендуется. И как бы не стенали родители об ограниченной свободе выбора, одинаковая форма дисциплинирует, да и в целом смотрится куда симпатичнее, чем разношерстные наряды.

Лучше и проще всего покупать форму на ярмарках-выставках, которые организуют поставщики прямо в школе. Во-первых, точно не ошибетесь с расцветкой, во-вторых сможете примерить несколько размеров и комплектов и подобрать оптимальный. В-третьих, прислушайтесь к советам «бывалых» родителей – узнаете, какие вещи могут и не пригодиться вовсе.

Иногда можно и вовсе обойтись без пиджака или купить его позже на распродажахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комплект школьной формы для мальчиков состоит из пиджака, жилетки и брюк. В среднем, пиджак стоит около 4000 тысяч рублей, жилетка и брюки – еще 2000. Вот только, как правило, пиджак пригодится только на 1 сентября и для торжественных мероприятий, а чаще всего висит на спинке стула, поскольку в нем часто жарко и неудобно бегать на переменах. Так что, если ваши финансы ограничены, эту покупку можно отложить. Поверьте, сочетание белой рубашки или водолазки с жилеткой выглядит ничуть не хуже.

Для девочек выбор куда больше: тут и классический сарафан (в пределах 2000-2500 рублей), и комплект из пиджака, жилетки и юбки (около 5000 рублей). Опытные родители подтверждают: сарафан гораздо удобнее, практичнее и дешевле, чем полный комплект (и ваш ребенок это подтвердит после первого уже урока физкультуры, где нужно переодеваться). Полезный совет: смело берите сарафан на пару размеров больше. Ребенок быстро вырастает, а ширина легко регулируется поясом, поэтому форма не будет болтаться.

Если вы не успели купить форму в школе или хотите немного сэкономить, можно купить вещи в официальном магазине фирмы-производителя (для этого надо заранее уточнить, какая фирма занимается пошивом). Часто те же комплекты можно купить позже с хорошей скидкой.

Перед покупкой не забудьте тщательно пощупать ткань и поинтересоваться у других родителей, как она ведет себя при носке. Иногда на выбор предлагаются комплекты из разных типов тканей, и которые значительно дешевле – уже через пару стирок покрываются неприглядными катышками, растягиваются или напротив садятся. Главная экономия – проносить форму хотя бы года два-три, поэтому она должна быть практичной, из натуральных дышащих тканей, немарких расцветок.

Дети быстро растут, поэтому не стоит закупать школьную форму впрокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один лайфхак – поискать приличную б/у форму на сайтах вроде «Авито». Случается, что дети меняют школу или быстро вырастают из формы, и родители, в надежде сэкономить, продают старую на полцены, а то и того дешевле. Можно дешево приобрести почти новые комплекты.

РУБАШКИ И БЛУЗКИ: ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА ПРАКТИЧНОСТЬ

Кроме основной формы школьнику потребуется дополнительная одежда вроде рубашек, водолазок, брюк, юбок и колготок. Также не забудьте про спортивную форму и кроссовки, а также сменную обувь.

Чтобы сэкономить на этом внушительном списке, приготовьтесь побегать по распродажам и школьным ярмаркам. Конечно, есть соблазн зайти в один магазин и купить все сразу, но так вы переплатите как минимум три-четыре тысячи. Потому что в одном магазине симпатичные блузки могут стоить со скидкой всего 800 рублей, а в другом магазине практичные водолазки всего 300.

В первую очередь составьте четкий список покупок: не нужно покупать ничего про запас или на вырост. Побеседуйте с родителями других школьников, проштудируйте родительские форумы, прикиньте – часто ли ваш ребенок пачкается и как быстро растет. Не нужно скупать десятками блузки и рубашки: уже к концу учебного года половина из них будет безнадежно малы, а некоторые ребенок оденет всего пару раз.

С рубашками все просто – белая рубашка с длинным рукавом прекрасно подойдет на праздники или торжественные мероприятия, рубашки с коротким рукавом будут носиться в будние дни. Короткий рукав предпочтительнее, потому что с ним не так жарко, плюс вам не придется каждый день застирывать манжеты после обедов или уроков рисования. На школьных ярмарках или в совместных закупках можно найти хорошие хлопковые модели (удержитесь от соблазна покупать дешевую синтетику, в которой ребенок будет потеть и чесаться) за 300-500 рублей.

В прохладную погоду вместо рубашек лучше носить водолазки: они практичнее, их не нужно гладить и проще стирать. На школьных ярмарках базовые модели стоят всего от 300 рублей.

Если позволяет бюджет, можно купить для школьницы нарядную блузку для праздников, но придется отдать за нее как минимум 1500 тысячи рублей. Проще приобрести кофточку или водолазку, украшенную кружевом – на распродаже можно ухватить красивую модель всего за 700-900 рублей.

Галстук можно купить и самый недорогой, все равно он особо и не пригодитсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Галстук или бабочку можно купить на любой ярмарке всего за 150-300 рублей, при этом выбор будет огромный. Тоже самое касается и школьных бантов, причем если запастись терпением, можно смастерить бант самостоятельно из подручных средств (см. множественные мастер-классы в интернете).

Что касается колготок, обязательно смотрите на состав – минимум синтетики, иначе потливости и дерматитов не избежать. Лучше купить одну пару белых колготок, а остальные темных немарких оттенков – серые, синие, черные, коричневые. Особенно они актуальны будут в дождливую погоду.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ФОРМА: БРЕНД НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО

Что касается физкультурной формы, тут стоит обратить внимание на две вещи – состав и бренд. Откажитесь от дешевой скрипучей синтетики, выбирайте простой трикотаж без ярких рисунков и принтов. С учетом как быстро растут дети, смело берите костюм на пару размеров больше – за счет эластичных манжет легко регулировать длину штанин и рукавов. Что касается бренда, на удивление в крупных спортивных магазинах перед началом учебного года часто бывают хорошие распродажи или акции, на которых можно ухватить качественную модель в пределах 1,5 тысяч рублей вместо обычных расценок в 7-8 тысяч.

В магазинах глаза разбегаются от обилия канцтоваров, поэтому не стоит увлекатьсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотите еще дешевле? На сайтах вроде «Юлы» или «Авито» практически новый детский спортивный костюм можно найти за 500-800 рублей. также снова приходят на помощь совместные закупки, где можно приобрести хорошую модель в пределах тысячи.

Не забывайте про белые футболки для физкультуры – самые простые хлопковые модели стоят всего 150-200 рублей, лучше взять сразу две – на случай если серьезно испачкаются или потеряются.

Та же история и с кроссовками или кедами: в крупным спортмагазинах можно ухватить эргономичную прочную модель всего за 800 рублей. Модели подороже (с амортизационной подошвой, дышащими вставками и т.д.) на распродаже можно купить за 1700.

Наверное, самой дорогой покупкой станет сменная обувь, к которой очень много требований и экономить на которой уж точно не стоит. Забудьте про китайские «бутики» с буйством лака, аляповатых украшений и кожзама. Обувь обязательно должна быть дышащей, удобной и прочной (а также с белой подошвой, чтобы не получать выговоров от уборщицы за черные отметины на паркете). Только натуральная кожа или замша, можно выбрать модели из плотной ткани, так ноги не будут потеть даже при включенном отоплении и меньше уставать. К сожалению, стоит такая обувь недешево, поэтому лучше обойти несколько магазинов и выбрать оптимальный вариант, вдруг повезет и со скидками. В среднем, пара сменной обуви (со скидкой) стоит 1800-2500 рублей.

РЮКЗАК И КАНЦТОВАРЫ: ИЩЕМ ОПТ И СКИДКИ

Одной из самых внушительных статей расходов станут портфель и канцтовары, но и здесь можно хорошо сэкономить, если не скупать все с прилавков и составлять четкие списки всего самого необходимого.

Рюкзак, портфель или ранец – ищем «золотую середину» между качеством и ценой. За 2500 рублей вполне можно выбрать вместительную модель с широкими лямками, не натирающими плечи, анатомической жесткой спинкой и светоотражающими вставками. Обязательно обратите внимание на вес рюкзака – он не должен превышать 2 килограммов. Не останавливайтесь на моделях ярких расцветок или крупным принтом – предпочтения школьников меняются каждый год. Сегодня ребенок любит Лунтика, а завтра будет грезить феями Винкс, а вот рюкзака должно хватить хотя бы года на два-три (в идеале – на все младшие классы).

Искать идеальный ранец стоит на распродажах в магазинах канцтоваров, на школьных ярмарках и по акциям в интернет-магазинах. Перед покупкой обязательно согласуйте ее с ребенком, чтобы не слушать оставшийся год капризы, что «у одноклассников крутые рюкзаки, а у меня отстой».

Что касается тетрадей и дневников, то здесь два варианта – либо «мониторить» акции в магазинах канцтоварах (часто на 12-листовые тетради идет акция всего 90 копеек за штуку вместо почти 3 рублей), либо скооперироваться с другими родителями и купить тетради оптом с хорошей скидкой. По возможности купить тетрадей как можно больше, поскольку лишними они никогда не бывают.

Откажитесь от ярких ручек с брелоком и дорогих фигурных ластиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенал, ластики, цветные карандаши, альбомы и линейки можно купить в любом магазине или на школьной ярмарке совсем недорого. Выбирайте простые практичные модели, которые не жалко потерять или подарить соседу по парте. Хорошо, если у ученика всегда будет запас простых шариковых ручек, простых карандашей, точилок и ластиков. А вот дорогие и часто ненужные в младших классах калькуляторы, готовальни с циркулями, глобусы и тем более – навороченные гаджеты стоит купить, когда ребенок станет старше и будет действительно в них нуждаться.

Если делать покупки на распродажах и ярмарках, можно прилично сэкономитьФото: Валерия Любина

ГДЕ ПОКУПАТЬ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Подведем итоги, где же закупаться к школе, чтобы не разориться и не влезть в долги.

1. На распродажах в крупных сетевых магазинах и школьных ярмарках. Подходит для покупки одежды, физкультурной формы, обуви, рюкзаков и канцтоваров.

2. В совместных закупках. Подходит для приобретения простых рубашек, водолазок, колготок и канцтоваров.

3. Оптовые покупки вместе с другими родителями – тетради и дневники.

4. На распродажных площадках в интернете – школьная форма, рюкзаки, иногда обувь (если почти новая).

5. Не гнушаться переданными «по наследству» от родственников рюкзаками или другими вещами, если они в отличном состоянии и по размеру.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Выбирая ранец для школьника, обращайте внимание не только на жесткую ортопедическую спинку и широкие удобные лямки, но и на общий вес рюкзака. Роспотребнадзор называет оптимальный вес ранца для школьника – 1:10 к общему весу ребенка.

- В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10, - уточняют в ведомстве.

Также стоит следить за общим весом комплекта учебников. Вес комплекта учебников для младшеклассника в 1-2 классе не должен превышать 1,5 кг, для ученика 3-4 класса - не более 2 кг, в 5-6 классе - не более 2,5 кг, в 7-8 классе - не более 3,5 кг, а для старшеклассников - 4 Кг.