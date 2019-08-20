«Чувствовали себя одинокими»: подробности гибели экс-влюбленных подростков в Башкирии

На днях Башкирию облетела печальная новость о трагической гибели двух подростков из небольшого села Шингак-куль Чишминского района. Сначала 6 августа свел счеты с жизнью 17-летний Андрей (здесь и далее имена изменены – ред.), а через четыре дня в бане возле дома родные обнаружили бездыханное тело Полины. Поскольку ребята раньше учились в одной школе и даже встречались какое-то время, все решили, что причиной самоубийства стала неразделенная любовь. «Башкирские Ромео и Джульетта» - так окрестили погибших местные СМИ, вот только друзья школьников уверены – их вообще ничего не связывало, и их гибель – роковая случайность, а не запланированный шаг.

«ОН БЫЛ СЧАСТЛИВ СО СВОЕЙ НОВОЙ ДЕВУШКОЙ»

- Это полный бред, что Андрей мог покончить с собой из-за бывшей подруги! – уверен близкий друг погибшего Марат. – Во-первых, они расстались больше полугода тому назад, а потом Андрей стал встречаться с другой девушкой. С Мариной у них были настоящие чувства, они даже о семье мечтали, поэтому глупо даже думать, что он тосковал о бывшей. Насколько я знаю, с Полиной они расстались в хороших отношениях. Друзьями их назвать было сложно, общались они или нет – тоже не знаю. Но никогда ничего плохого в адрес бывшей я от него не слышал.

По слова друзей, Андрей просто хотел припугнуть родителей, но просчитался. Фото: соцсети

О самом Андрее друг отзывается как о «самом жизнерадостном и светлом человеке», которого он когда-либо знал. Парень вполне успешно окончил девятый класс, и перешел в 10, строил планы на будущее и никогда даже не заговаривал о самоубийстве.

- Он никогда не говорил, что ему плохо, что у него проблемы или он устал. Андрей был настоящим помощником для своей семьи – и по хозяйству помогал, пока родители на работе были, и с младшим братом сидел, когда нужно было. Мы все в большом шоке – что могло подтолкнуть его на такой шаг. Что это было запланированное решение, никто не верит. Скорее всего, мог повздорить с родными и решил их припугнуть.

В тот роковой вечер Андрей, как обычно, помогал по домашнему хозяйству: мыл посуду. Неожиданно все бросив, парень побежал в баню. Позже в чулане родные найдут его тело…

- Когда его нашли, он был еще теплый. Его могли откачать, но не успели, - скорбят друзья Андрея.

Особенно тяжело гибель любимого переживает Марина, с которой Андрей встречался последние несколько месяцев. Как рассказывают друзья погибшего подростка, девушка часто ночами сидит в интернете, стала молчаливой и замкнутой, а на ее странице в социальных сетях появились пугающие группы с суицидальной и депрессивной тематикой.

- Очень переживаем, как бы и она с собой чего не сотворила, - волнуются приятели.

- Я не знаю, что случилось. Не понимаю. Он всегда был веселый и спокойный и никогда не заговаривал со мной о проблемах или мыслях о смерти. Мне очень его не хватает… - призналась Марина в разговоре с «КП-Уфа».

«ШРАМЫ, ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И НЕМНОГО НЕРВНЫХ СРЫВОВ»

Погибшая Полина была на год младше Андрея: подростки учились в одной школе, но в разных классах. Если Андрей решил остаться в старших классах, то Полина хотела переехать в Уфу, чтобы поступить в колледж. Друзья отзываются о ней, как об очень творческом и своеобразном человеке.

- Бывало, что она грустила, но чаще всего я ее видел в хорошем настроении. Она смеялась, шутила. Не похоже, что это было все наигранно, - вспоминает знакомый Полины.

Полина тяжело переживала смерть матери. Фото: соцсети

С Андреем они провстречались несколько месяцев, после чего расстались. Вскоре Полина познакомилась с другим молодым человеком и строила с ним романтические отношения. Остались ли у нее сильные чувства к своему бывшему парню, на этот вопрос ни у кого нет ответа.

- Если бы она так любила Андрея, то хотя бы пыталась вернуть его, но нет. Она встречалась с другим парнем, все было хорошо. Просто не верится, что Полина вообще могла так поступить. – в голос твердят общие знакомые подростков.

Что у Полины было не все гладко в жизни, свидетельствует ее страница в социальной сети. Печальные картинки и душещипательные цитаты об одиночестве, предательстве и невзаимной любви, тематические паблики. В качестве основной информации о себе: «Депрессия несколько лет в подростковом возрасте, несколько попыток покончить с собой. Шрамы, панические атаки и немного нервных срывов». А незадолго до своей гибели девушка написала у себя на странице: «Все, что я знаю – это то, что мне очень тяжело. Мои мысли съедают меня изнутри, и в один прекрасный день от меня ничего не останется». Впоследствии эти слова оказались пророческими.

Вполне возможно, что, если бы родные девушки внимательнее отнеслись к ее состоянию, трагедии бы удалось избежать. Но Полина жила вместе с бабушкой, поскольку ее мама умерла несколько лет назад, а отец снова женился, и была предоставлена сама себе.

Скорее всего, внутренние переживания девушки наложились на шок от известия о гибели бывшего возлюбленного, и она решила последовать по его пути. Тело Полины обнаружила ее двоюродная сестра – тоже в бане и при тех же обстоятельствах.

- Их смерти никак не связаны. Моя сестра любила другого человека. Мамы ей очень не хватало после смерти, да и делать в том ауле кроме клуба совершенно нечего, - убеждена сестра Полины Амелия.

Часто подростки тяжело переживают проблемы и нуждаются в помощи взрослыхФото: Олег РУКАВИЦЫН

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК СКЛОНЕН К СУИЦИДУ?

Проблему комментирует уфимский психолог Алиса Курамшина:

Проблема в выявлении суицидников среди подростков заключается в том, что так или иначе признаки суицидального поведения являются отчасти характеристиками подросткового возраста. Но тем не менее среди них можно выделить следующие явления, которые должны насторожить взрослых:

1. Чаще всего самоубийство совершается в период депрессии. Поэтому следует отмечать настроение подростка – насколько он подавлен, угнетён, может целыми днями лежит в кровати без энергии.

2. Также стоит обращать внимание на педалирование темы смерти. Подросток может носить соответствующие атрибутику, слушать песни с тематикой смерти, рисовать смерть в любых её проявлениях.

3. Должны насторожить такие фразы подростка, как «я никому не нужен», «всё уже достало», «лучше умереть» и прочие.

4. Также обратите внимание, если подросток начинает наводить порядок в делах, в собственной комнате, что ему не было ранее свойственно. Он может прощаться с друзьями и родственниками.

5. И безусловно стоит понимать, что в жизни подростка очень много стрессовых ситуаций, которые могут привести к плачевному исходу. Ссоры с другом, подругой, получение низкой отметки, предательство - нерешаемых проблем (с точки зрения ребёнка) у подростка очень много.

В группе риска находятся отличники; подростки, к которым предъявляются завышенные требования; склонные к депрессивным состояниям, употребляющие наркотические вещества, а также с демонстративной или истероидной акцентуацией.

На закономерный вопрос «что делать?» могу ответить лишь следующее. Стоит с раннего детства сохранять контакт с подростком, чтобы он ощущал принятие и защиту в семье. Если он будет понимать, что в любой тяжелой ситуации, в которой он мог бы оказаться, его не будут отчитывать и поучать, а примут и поймут, то подростку будет намного легче воспринимать удары судьбы в период собственного становления. Умеете слушать своего ребёнка и создавать доверительные отношения. При необходимости обязательно обращайтесь к специалистам. Сообщите подростку телефон бесплатной линии для лиц, попавших в тяжёлую ситуацию. Пусть он будет уверен, что в семье его всегда защитят, чтобы ни произошло.