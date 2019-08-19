Пятидневка и единое меню в столовых: что изменится в школах Башкирии в новом учебном году

В минувшую пятницу в уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошло традиционное совещание по образованию. Чтобы обсудить подготовку к новому учебному году, в Уфу со всей республики съехались чиновники и педагоги. На повестку дня вынесли целый ряд изменений, которые, так или иначе, коснутся всех школ Башкирии. Судя по заявлениям властей, учеников и их родителей ждут большие перемены.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

В присутствии заместителя министра просвещения России Ирины Потехиной, Радий Хабиров отчитался об успехах по строительству новых школ и детских садов. По его словам, в рамках национального проекта «Образование» в регионе построили 21 новый детсад и 21 новую школу. Не забыл Хабиров и о проблеме, которая горячо обсуждалась в социальных сетях.

- Вы, наверное, удивитесь, но на конец прошлого года у нас в пятистах с лишним школах туалеты были на улице. И мы сильно переживали, когда зимой детишки выбегали на улицу без пальто. Мы приняли простое решение: к 1 сентября у нас не будет школ без тёплых туалетов. Я сказал так: не можете построить тёплый туалет, тогда сносите школу, будем строить новую, - заявил Хабиров.

ПЕРЕХОД НА ПЯТИДНЕВКУ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

В своей речи перед учителями и чиновниками глава республики признал тот факт, что ряд школ в регионе до сих пор не выполнили все требования антитеррористической и противопожарной безопасности. Хабиров также заявил, что в следующем году будут выделены большие деньги на спортплощадки и футбольные поля в школах.

- Потому что те футбольные поля и спортивные площадки, которые есть в школах, находятся просто в ужасном состоянии, - подытожил глава Башкирии.

Еще один вопрос, которому было уделено пристальное внимание на совещании – переход республиканских школ на пятидневную учебную неделю.

- Мы вышли с инициативой, что, начиная с этого учебного года, переходим на пятидневную учебную неделю. Это спорный вопрос до сих пор. Меня некоторые критикуют, но я твёрдо уверен, что мы на правильном пути. И наши действия объясняют, зачем мы это делаем. Чтобы у ребёнка была возможность, кроме школы, заниматься чем-то ещё – например, спортом, посещать кружки, побыть с родителями, друзьями. В конце концов, поспать два дня вместо одного, что тоже немаловажно, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми, - подчеркнул Радий Хабиров.

ЕДИНОЕ МЕНЮ ВО ВСЕХ СТОЛОВЫХ

Вопрос школьного питания также поднимался на большом педсовете. Напомним, что за последний год родители школьников со всей республики били тревогу из-за низкого качества еды в школьных столовых: кое-где в тарелках находили червей или зеленые котлеты. Проблемы начались именно после того, как питание стали готовить в комбинатах питания и привозить в школы.

- Мы переходим на единое меню. Вся республика будет кормить детей по единому меню. Это даст нам возможность выполнять все рекомендации диетологов, все требования по нормативам и, соответственно, обеспечить детей нормальным питанием, - заявил глава Башкирии.

По его словам, он в курсе, что система аутсортинга (когда еду готовят не в школьной столовой. – Прим. Ред.) не без изъяна. После перехода на эту систему еду для учеников иногда возят даже из другого района. Как следствие, она бывает холодной и невкусной.

- За школьным питанием будет тотальный контроль. Я уже говорил, что у меня нет задачи «выбивать» коммерческие предприятия из этой сферы деятельности. У меня задача проста: если кто-то хочет заниматься организацией детского питания в школах, он должен это делать качественно, - заявил Хабиров.

ПРЕМИИ УЧИТЕЛЯМ

Еще один важный вопрос, который поднял на педагогическом совещании Хабиров – премии для учителей. В частности, он предложил выдавать существенные премии тем педагогам, чей воспитанник написал ЕГЭ на сто баллов.

- И не надо говорить о 5 тысячах рублей, мы дадим больше, потому что это штучный товар. Стобалльник – это как чемпион мира. Поэтому прошу внести соответствующие предложения о поощрении учителей, подготовивших стобалльников, а также победителей российских и международных олимпиад, - отметил глава Башкирии.