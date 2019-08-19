Резонансное стихотворение о жестоком «папе-ОМОНовце» написала дочь журналиста из Башкирии
Вот уже несколько дней социальные сети обсуждают стихотворение 16-летней Арины Исхаковой из Уфы. Девушка посвятила его действиям сотрудников Росгвардии, которые, по ее мнению, слишком жестко обходились с участниками несанкционированных акций в центре Москвы.
Письмо от имени «дочери ОМОНовца» появилось в ее личном Инстаграме. Девушка читает строки под кадры несогласованных митингов, к слову, вовсе не тех, что проходили в столице 27 июля и 3 августа.
«Мой папа приходит домой, у него руки в крови…
В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.
Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,
Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.
И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут „Фас!“,
Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.
И передай своей маме — я правда ее любил.
„Любить“ не заложено в новой программе,
Я это чувство в себе подавил.
Сердце застыло — камень. В глазах холодеет он.
Мама, что будет с нами? На папе надпись „ОМОН“», — читает девушка.
«ВСЕ ЭТО – ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ»
Оппозиционная публика восприняла стихотворение с большим энтузиазмом. Девушку поддержали многие лидеры протеста, а строчки про «жестокого папу-омоновца» перепостили в свои соцсети сотни участников субботних акций протеста.
В самой же Росгвардии к сему опусу отнеслись скептически.
- Низко и подло со стороны технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем, - прокомментировал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин «Интерфаксу».
Более того, в Национальной гвардии усомнились, что Арина Исхакова вообще существует, но, тем не менее, пригласили ее в гости, дабы показать ей ежедневный быт сотрудников Росгвардии – задержания преступников, ночные дежурства и круглосуточную борьбу с хулиганами.
АВТОР ПИСЬМА – ДОЧЬ ЖУРНАЛИСТА
Как удалось выяснить «Комсомолке», 16-летняя Арина Исхакова действительно существует и давно пишет стихи на совершенно разные темы, далеко не только политические. Но «выстрелило» в социальных сетях именно последнее.
Никакого отношения к ОМОНу ее отец не имеет. Папа Арины – известный в Уфе журналист, пиарщик и музыкант Харт Исхаков. Многие годы он снимал видеоролики, направленные против социальной несправедливости в городе, например, защищал жителей прогнившего насквозь барака в центре города, которых «кинул» застройщик.
После внезапно свалившейся «славы», Арина Исхакова наотрез отказалась общаться с журналистами.
- Я не даю комментариев по этому поводу, - коротко ответила девушка в телефонном разговоре с нашим корреспондентом.
Еще до того, как «письмо папы-ОМОНовца» опубликовали лидеры протеста, Арина объяснила изданию «Знак.ком», что «политикой не интересуется, на митинги не ходит, но действия полиции ей показались неправильными».
Жительница Уфы написала стихотворение об ОМОНе.Видео: instagram, @pretentieusementtwoАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU