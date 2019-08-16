В Уфе на благотворительные средства построят хоспис

К концу 2020 года в Уфе должен открыться новый хоспис – учреждение для неизлечимо больных взрослых и детей, где им окажут паллиативную помощь. Уфимский хоспис будет рассчитан на полсотни мест, 30 из них выделят взрослым, 20 – детям.

Интерес к проекту проявила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В начале августа она приехала в Башкирию и обсудила строительство хосписа с врио главы Башкирии.

– Это своевременное, гуманное и очень человечное решение. Очень приятно, что оно принято не на встрече, а заранее проработано и сформировано, – отметила Нюта Федермессер. – В Башкортостане будет второй в России хоспис, построенный с нуля, что позволит избежать множества ошибок уже на этапе проектирования. Это уникальная возможность использовать весь наработанный в стране опыт.

«КАЖДЫЙ СКОЛЬКО СМОЖЕТ»

Часть средств на строительство хосписа власти республики нашли, а вот оставшуюся долю врио главы Башкирии предложил собрать в виде добровольных пожертвований. Радий Хабиров назвал такой ход «проверкой на зрелость» для успешных жителей республики.

- Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад, - написал Хабиров на своей страничке в соцсетях.

Средства он призвал перечислять на счет благотворительного фонда «Иман» и обещал поблагодарить лично каждого, кто окажет проекту материальную поддержку.

ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ СКИНУТЬСЯ

На призыв главы региона первыми отреагировали депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии.

Спикер парламента Константин Толкачев призвал коллег перевести на благое дело свой однодневный заработок.

- Призываю своих коллег подключиться к сбору средств на проектирование и строительство хосписа в столице республики. Что уже сейчас может сделать каждый из нас — перечислить в благотворительный фонд «Иман» свой однодневный заработок. Уверен, многие депутаты в силу своих финансовых и организационных возможностей окажут проекту более существенную помощь, в том числе организовав сбор добровольных пожертвований на своих предприятиях, - заявил председатель Курултая.

Примеру депутатов последовали и чиновники. В мэрии Уфы сообщили, что заместители главы администрации города и руководители структурных подразделений тоже направят в фонд свою однодневную зарплату. Если верить Росстату, среднемесячный заработок муниципальных чиновников чуть выше 42 тысяч рублей. Если поделить эту сумму на 22 рабочих дня, получаем около двух тысяч с каждого добровольца.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Хоть такие пожертвования – дело добровольное, многие пользователи в соцсетях посетовали, что на работе им настоятельно рекомендовали оформить взнос на хоспис. По интернету «гуляют» фотографии заявлений, в которых работникам госучреждений предлагается вписать свое имя и сумму пожертвования. Такие заявления даже снабжены пояснениями, сколько денег должен перевести человек, занимающий определенную должность. Например, глава структурного подразделения – 1000 рублей, его замы – по 800, а ведущие специалисты – по 400 рублей.

До конца не ясно, действительно ли некоторые ведомства так рьяно взялись за сборы или эти заявления не более чем фейк: на документах не видно ни печатей, ни названий учреждений - напечатать такое заявление может каждый.