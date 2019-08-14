«Полюбил домашние манты и баурсак»: студент-индонезиец о своей жизни в Уфе

Уехать жить в другую страну – это всегда большой стресс. Особенно для молодого человека, который только-только начинает свой самостоятельный путь в жизни. Вот и 19-летний Риан Пратама из далекой Индонезии решился на такой серьезный поступок и поехал учиться в Россию. Судьба его привела в Уфу. Незнакомая культура, новый сложный язык, многонациональный регион – все это стало для него огромным испытанием. Как он сумел справиться с трудностями, и что ему помогло за 8 месяцев влиться в местную публику – об этом он рассказал «Новостям региона».

«ПРИЕЗЖАЛ С БЕСПОКОЙСТВОМ»

- Как получилось так, что ты приехал учиться в Уфу?

- Я приехал в Россию из Индонезии, а точнее из округа Лебак. Честно говоря, изначально я хотел учиться в другой в стране, но однажды родители сказали, чтобы я начал изучать предложения из России, и я заинтересовался. О существовании Уфы я вообще не знал. Так получилось, что я решил учиться в Казани, в Казанском Федеральном университете, но все иностранные студенты должны сначала пройти подготовительный факультет, где они будут изучать русский язык. И меня распределили в Уфу, в Башкирский государственный университет. Вот таким путем я и попал в Башкирию.

- Как ты себя чувствовал, когда прилетел сюда?

- Приезжал сюда с беспокойством, мне казалось, что русский язык выучить нереально. К тому же, как выяснил, в БашГУ нет индонезийцев. Но все переживания были напрасными – встретили меня здесь отлично. Я быстро нашел общий язык с преподавателями и со студентами. В чужой стране, где никого не знаешь и уж тем более, когда не умеешь говорить на их языке, эмоционально всегда сложно, но мне было легко. Наверное, это связано с тем, что мне было интересно узнать Россию, и я быстро нашел друзей.

- После Индонезии наверняка главным препятствием стал суровый башкирский климат?

- Я достаточно быстро адаптировался, так что сейчас мне очень комфортно, хоть зимы действительно холодные. Мои родители вообще думали, что зимой в России только -5 или -10 градусов. Я им рассказал, что здесь может быть и -25 градусов, они очень удивились.

«ПЕРВОГО СОСЕДА ДЕПОРТИРОВАЛИ»

- Где ты жил во время обучения?

- Я жил в общежитии с татарином, его зовут Ильнур. Именно благодаря ему я хорошо научился говорить по-русски. Но сначала мне не так сильно повезло. В первое время попал в соседи к иностранному студенту, который злоупотреблял алкоголем и редко посещал занятия, но его вскоре депортировали, и я переехал в другую комнату.

- Сейчас ты уже переехал в Казань. Скажи, а ты поддерживаешь общение с уфимскими друзьями?

- Да, конечно, особенно с кубинцами, с которыми жили в одном общежитии, и русскими друзьями.

- Ты планируешь вернуться сюда?

- Конечно, когда будет возможность. Я очень скучаю по Уфе. Это прекрасный город, он стал для меня родным местом в России, хоть я и жил там всего восемь месяцев.

В Уфе Риан впервые прочувствовал настоящую русскую зиму

- Что в Уфе тебе запомнилось больше всего?

- Люди, они там очень дружелюбные и самостоятельные. Из мест – парк Якутова и памятник Салавату Юлаеву, очень часто ходил туда после занятий. А еще ТЦ «Мега». Там «Ашан» и ИКЕА в одном месте – очень удобно!

- Ты говорил, что долго жил с татарином, он рассказывал тебе о наших традициях?

- Да, он многое рассказывал. Больше всего запомнилось, что ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать хлеб. Постоянно спрашивал, почему у нас в комнате нет хлеба и шутил, что если я хочу жить здесь, то я должен его покупать. Вообще это очень странно, что здесь все едят с хлебом. Мне, если честно, русская кухня не очень нравится, потому что я привык к острым блюдам. Хотя вот домашние манты и баурсак я люблю.

- Где ты успел их попробовать?

- Я жил в одном общежитии с башкиром из Киргиз-Миаки, и он очень часто привозил домашнюю еду, например, картошку с котлетами и пельмени – мне вот это понравилось. Поэтому Уфа для меня душевнее, здесь всем готовы делиться.

«ПРИЕЗЖАЛ, НЕ ЗНАЯ НИ СЛОВА»

- Тебе нравится культура Башкирии?

- Да, конечно! Помимо еды, мне очень нравятся национальные костюмы, они необычные. Мы с группой ходили на мероприятие, где выступали другие студенты. Там я увидел и сами костюмы, и танцы. Хотел бы я также танцевать.

- А как иностранный студент проводит свое свободное время в чужой стране?

- Обычно я гуляю с друзьями или смотрю сериалы. Это, наверное, может странно прозвучать, но мне нравятся российские сериалы.

- Нет, не странно. У меня есть знакомый из Африки, он любит смотреть российские мелодрамы.

- Правда? Это очень интересно, но мне больше нравятся комедии. Например, сериал «Кухня».

- Устраивали ли вы в Уфе вечера со своими соотечественниками?

- Больших фестивалей мы не устраивали, потому что индонезийцев в Уфе мало, но мы встречались в ресторане и общались на различные темы. Мы стараемся поддерживать друг друга. Когда я только прилетел в Уфу, я не знал ни слова по-русски, поэтому меня встретила моя знакомая из Индонезии, и мы поехали в международный отдел БашГУ.

- А как ты справлялся после?

- Говорил на английском языке. Не все понимали, конечно, но я быстро адаптировался, и начал говорить по-русски.

- Получается, что ты учишь русский язык только 8 месяцев?

- Да, мне в этом помогли преподавательница и мой сосед. Большое им спасибо, благодаря им я быстро адаптировался к жизни в России. Хотя я все равно боюсь, что на первом курсе не буду успевать за преподавателем на лекциях.