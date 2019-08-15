Мама в слезах просила врачей спасти сына: в Башкирии вся семья борется за жизнь молодого отца двух детей

Еще восемь месяцев назад 28-летний житель Давлеканово Артем Фазылов считал себя самым счастливым человеком: крепкая и дружная семья, умница-сын и красавица-дочь, любимая работа в РЖД. Но страшное слово «рак» в одночасье перечеркнуло размеренную жизнь и приковало крепкого молодого мужчину к инвалидному креслу. Сейчас Артем проходит лечение в московской клинике, но ему требуется помощь, чтобы побороть онкологию и вернуться домой к скучающим детям.

«ВЫКАЧАЛИ 2,5 ЛИТРА КРОВИ ИЗ ЛЕГКОГО»

Все началось в конце декабря прошлого года, когда мужчину стали мучить сильные боли в спине. Артем обратился за консультацией в районную поликлинику, где ему поставили диагноз остеохондроз и отправили домой, назначив физиотерапию.

- Мужу выписали прогревания, витамины – все то, что так «любит» онкология, - сетует жена Артема Татьяна Колоскова. – Так длилось до апреля 2019, мы каждый месяц ходили на прием и слышали одно и то же: «Остеохондроз, лечитесь!».

А потом Артем поехал на учебу в Сызрань, где его состояние резко ухудшилось. К сильным болям прибавилась высокая температура, которая держалась по нескольку дней и не сбивалась жаропонижающими. Мужчина снова обратился в больницу, и снова получил ответ, что у него остеохондроз. Артему пришлось вернуться домой. Любое движение уже давалось с большим трудом, мучила одышка.

Пока Артем вынужден передвигаться в инвалидном кресле

В середине апреля мужчину положили в больницу с подозрением на пневмонию: на снимке левого легкого уже практически не было видно. Когда сделали торакоскопию (прокол грудной клетки – ред.), то из легкого откачали 2,5 литра крови. Врачи приняли решение отправить Артема в Уфу на обследование и компьютерную томографию.

- Муж приехал в больницу с катетером, из которого стекала жидкость из плевры, а на КТ обнаружилась огромная шишка, которая «ест» позвоночник. Нам сказали, что нужно срочно ехать в онкологию, - вздыхает супруга Артема. – В онкодиспансере на нас посмотрели с недоумением: «Направление есть? А на учете у онколога стоит? А очередь к нам заняли? Вас даже не выписали из Давлеканово, как мы можем вас принять?».

Пришлось вмешаться матери Артема, которая со слезами умоляла врачей спасти ее сына. В результате мужчину все же госпитализировали.

Через несколько дней во время пункции выяснилось, что опухоль уже пошла на распад, и требуется срочная операция. Оказалось, что новообразование в средостении уже проросло в плевру и диафрагму. Операция длилась полтора часа: опухоль убрали и отправили на биопсию, а через три дня пришли результаты: саркома мягкой ткани средостения 3 стадии.

- И все же я хочу выразить особую благодарность уфимским врачам онкологической больницы за их отзывчивость и человечность, что они не стали действовать по протоколу. Это только со стороны кажется, что положить в больницу так легко: сколько надо собрать бумаг, без которых они просто не могут это сделать, а все же экстренно положили! К сожалению, в некоторых моментах у них связаны руки, но они пошли на все чтоб нам помочь, за что мы им будем благодарны всю жизнь! - признается Татьяна Колоскова.- Диагноз сложный и неутешительный, сколько слез мы пролили. Боли были адские, муж и об стену бился, и жить не хотел, а все таблетки почти не помогали. И если бы с Уфы нас бы отправили собирать документы, не думаю что он бы вообще выжил.

ДОМА ЖДУТ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Операция прошла успешно, но проблемы остались: опухоль проросла в 11-12 позвонки и сдавила спинной мозг. После того, как дренажи убрали, Артема стали мучить адские боли. Пришлось перейти на сильнодействующие препараты, только тогда мужчина мог хотя бы спать по ночам. Пробыв месяц в больнице, Артема выписали домой, восстанавливаться и готовиться к лучевой терапии.

Но сидеть и ждать Фазыловы не могли. Жена Артема вышла на московскую клинику, где брались даже за сложные и запущенные случаи. Посмотрев результаты гистологии, врачи вынесли вердикт: лучевую проводить нельзя. Нужно срочно оперировать, а потом начинать капать «химию».

В начале июня Артема прооперировали: все это время рядом ним находилась супруга, которая возила стекла на анализы, поддерживала и ухаживала за мужем. Дети остались дома с бабушкой и дедушкой и каждый вечер просили маму и папу поскорее вернуться домой.

После курса послеоперационной реабилитации (на которые пришлось собирать деньги всем селом) Артем вернулся домой, где его ожидала химиотерапия. На днях мужчина с женой снова прилетели в Москву для повторного обследования и реабилитации, но сейчас им требуется помощь.

Жена Артема ни на минуту не отходит от своего мужа и ездит с ним по больницам

Все финансовые возможности Фазыловы исчерпали: в семье, где выплачивается ипотека, подрастают маленькие дети, а все деньги уходят на дорогостоящее лечение. Поэтому близкие и друзья семьи организовали группу поддержки для молодого отца, где просят всех неравнодушных жителей не проходить мимо человеческой беды и протянуть руку помощи.

Если и вы хотите помочь Артему поскорее поправиться и вернуться к своим детям, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 4276 0600 7442 6134 (получатель Татьяна Валентиновна Колоскова, супруга Артема).