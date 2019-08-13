2019-08-13T13:44:53+03:00
Спорт

После операции на сердце юный уфимец стал чемпионом России по спортивной борьбе

Деньги на его лечение собирали всей страной
Павел КРАЙНОВ
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Врожденный порок сердца не помешал 11-летнему мальчику завоевать золото на соревнованиях по грэпплингуВрожденный порок сердца не помешал 11-летнему мальчику завоевать золото на соревнованиях по грэпплингу
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Жизнь 11-летнего уфимца Вадима Савельева всего несколько лет назад висела на волоске – у мальчика обнаружили врожденный порок сердца. Уже тогда он увлекался спортивной борьбой, и представить себе жизнь без тренировок и спаррингов уже не мог. Но врачи запретили юному спортсмену выходить на ринг, к тому же, требовалась срочная операция.

- Вадим родился очень слабеньким, с челюстно-лицевым дефектом – расщелиной нёба. В три года его прооперировали. Мы заново учили сына говорить. Я начал водить его в спортзал, и Вадим увлекся спортивной борьбой. А к восьми годам стал чемпионом республики. Его пригласили в школу олимпийского резерва, - вспоминает отец мальчика.

Сама операция на сердце была бесплатной, но для полноценной жизни Вадиму требовалось установить особый протез – окклюндер. Вот он как раз стоил очень дорого. В отчаянии отец мальчика Сергей Савельев обратился к неравнодушным людям за помощью. Благодаря Русфонду удалось собрать нужную сумму и подарить парню шанс на полноценную жизнь.

Через полгода после операции и длительной реабилитации Вадим Савельев вернулся в большой спорт. На сегодняшний день в его копилке почти 60 медалей, 38 из них – золотые. Высшая награда, которую не так давно завоевал юный спортсмен – золото Первенства России по грэпплингу.

Теперь уфимский борец с окклюндером в сердце представит Россию на международных соревнованиях. Вместе с отцом и тренером он поедет на Первенство мира по спортивной борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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