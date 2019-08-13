2019-08-13T14:19:35+03:00
Общество

Известные актрисы из Башкирии провели субботник на Нугушском водохранилище

Сестры Каширины пристыдили жителей республики за беспорядок на пляже
Павел КРАЙНОВ
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Девушки не смогли пройти мимо свалки на берегу и организовали уборку мусораДевушки не смогли пройти мимо свалки на берегу и организовали уборку мусора
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На днях в Башкирию приехали сестры актрисы Анжелика и Кристина Каширины. Известные на всю страну уроженки Салавата прибыли в родную республику из Москвы, чтобы отдохнуть и повидаться с родственниками и старыми друзьями.

Во время поездки на Нугушское водохранилище они были шокированы состоянием пляжей – повсюду горы мусора и осколки от бутылок.

- Мне так обидно за то место, где я провела все своё детство. И за побережье, на котором впервые пошла. Сейчас, если там кто и пойдёт босиком - то изрежется весь осколками и жестяными банками, - написала у себя на странице в социальных сетях Кристина Каширина.

Недолго думая, актрисы взяли мешки и перчатки и убрали часть мусора. Все потому, что не смогли равнодушно смотреть на эту печальную картину.

- Каждый год здесь одна и та же картина! Побережье усыпано мусором! Отдыхающие, приезжая сюда, не считают нужным убрать за собой и просто оставляют после себя мусор, авось кто-то уберёт! В итоге повсюду бутылки, битые стёкла, пластиковая посуда и т.д., - возмущается старшая из сестер Анжелика Каширина.

В завершение девушки заявили, что на популярном для отдыхающих пляже нет ни контейнеров, ни знаков, запрещающих мусорить. И проблемой этой никто из чиновников не занимается.

33-летняя уроженка Башкирии Анжелика Каширина известна по ролям в скетч-шоу «Даешь молодежь», сериалах «Мамочки» и «Гранд», а также полнометражных фильмах «Пятница», «Манекенщица», «Эйнштейн. Теория любви» и других. Сниматься в различных сериалах она начала еще в далеком 2007 году.

Ее младшая сестра также построила в Москве карьеру актрисы, правда на экранах она появилась совсем недавно. Дебют Кристины на телевидении состоялся в 2016 году в сериале «Отель Элеон», где она сыграла роль официантки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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