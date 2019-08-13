«Я буду скучать по башкирской кухне»: в Уфу на мотоцикле приехала путешественница из Чехии

«Здесь прекрасные, добрые люди, красивая природа и вкусные пирожки» - так отзывается об Уфе и Башкирии 38-летняя Яна из Чехии. Путешественница из Европы пробыла в Уфе два дня, 2 и 3 августа, и успела в нее влюбиться. Сюда она приехала на мотоцикле в одиночку в рамках своего мотопробега «На Алтай и Байкал 2019». Корреспондент «Комсомолки» погуляла с необычной путешественницей по интересным местам города и узнала, каково это проехать в одиночку в чужой стране 18 000 километров (это еще не все – предстоит проехать еще 5000 км – Прим. ред.) и не бывать более 50 дней дома.

«ИЗ РОССИИ НИКОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ»

Это третье большое путешествие иностранки в Россию. Впервые на дальнюю поездку она решилась в 2017 году, когда поехала со своими друзьями из Чехии в Крым на байк-шоу «Ночных Волков». Второе путешествие у нее было в 2018 году, в котором она проехала 12 000 километров. Через Балканы она поехала в Грузию, и уже оттуда на Кавказ, затем побывала в Калмыкии, Волгограде и в завершении поездки снова отправилась в Крым.

- Эту поездку «На Алтай и Байкал 2019» я планировала с прошлого года. Понимала, что она большая, долгая, и к ней нужно готовиться: взять на работе большой отпуск, рассчитать финансово, подготовить мотоцикл и экипировку. Загорелась я случайно – увидела на заправке мотоциклистов, у которых была наклеена наклейка «На Алтай и Байкал». На тот момент они уже ехали обратно, я поговорила и с ними и поняла, что тоже хочу туда попасть. Прокручивала долгое время в голове, а потом решилась, - рассказывает Яна. – При планировании поездки на карте я увидела Алтай и решила побывать и там, о чем не пожалела. Я очень люблю Россию, ее никогда не хочется покидать.

В дороге к тому моменту она находилась уже 51 день. Чешка признается, что по дому не соскучилась. Своим домом она называет дорогу, а лучшим другом - мотоцикл.

- Я живу в путешествии. Это моя жизнь и мечта – постоянно куда-то ехать. В дороге я себя чувствую прекрасно, - говорит Яна. – А еще мне нравится покупать русский бензин, потому что в нашей стране один литр топлива стоит в два раза дороже.

В среднем в день мотоциклистка проезжала 800-900 километров, но бывало и меньше, и больше. Воспользовалась женщина возможностью сдать популярный среди мотопутешественников норматив «Русская верста». В рамках него байкер должен проехать 1067 километров за 14 часов 23 минуты или меньше. Такой норматив женщина сдает уже во второй раз. В этом году она прошла 1000 с лишним километров чуть больше, чем за 13 часов.

На ее пути встречаются только добрые люди

«Я БЫ ВЫУЧИЛА И БАШКИРСКИЙ»

В Уфе гостья побывала в парке Победы, на площади Салавата Юлаева, заглянула и в Музей боевой славы – иностранка любит Россию и интересуется ее историей. Столицу Башкирии она сравнила с Прагой.

- Уфа и Прага очень похожи, по размерам, по населению. В обоих городах очень уютно, зелено. Люди никуда не торопятся, такой темп жизни мне нравится.

Когда Яна заинтересовалась Россией, возникла необходимость выучить язык.

- Трудностей у меня не возникло. Русский и чешский относятся к группе славянских языков, и они очень схожи. Училась сама около двух недель. Но первый раз в России было очень сложно. Я люблю русский язык, да и башкирский бы выучила с радостью, если бы пожила тут какое-то время. Это же интересно.

Иностранке очень понравилась башкирская кухня – уч-почмаки, чак-чаки, отведала она и биш-бармак. Осталась довольна и сказала, что будет скучать по нашей кухне.

По ее словам, на дороге всегда встречаются только добрые и отзывчивые люди, и предлагают помощь даже тогда, когда она не нужна.

- Все так удивляются, когда узнают, откуда я, и куда еду. Предлагают помочь, разместиться в гостинице, сопроводить, - говорит она. – Мужчины, особенно на заправках, интересуются, что за мотоцикл у меня, с какой скоростью я езжу, страшно ли мне одной.

На въезде в Уфу Яну остановили полицейские. Каково было их удивление, когда за шлемом оказался не суровый бородатый байкер, а хрупкая женщина, к тому же иностранка.

- Проверили документы. Спросили, откуда я еду. Говорю с Байкала в Крым, потом в Чехию! У них были такие глаза, такое удивление. Сразу отпустили и пожелали хорошей дороги.