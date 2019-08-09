Летучие мыши и львенок в центре города: каких животных находили уфимские спасатели

Работа уфимских спасателей многогранна – они помогают купальцам, ищут пропавших людей, и достают пострадавших из искореженных автомобилей. Каждый день готовит новые испытания сотрудникам столичного Управления гражданской защиты. Однако иногда спасателям предстоит работать с совсем уж необычными «клиентами». Речь идет о диких животных, по разным причинам оказавшимся в черте города. «Комсомолка» решила собрать самые необычные случаи, когда помощь понадобилась зверям, которые так или иначе могут побеспокоить жителей города.

18 ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ НА БАЛКОНЕ И СОВА

Такому необычному соседству уфимка «обрадовалась» в середине июля 2019 года. Женщина вышла на балкон и ахнула – почти два десятка рукокрылых организовали в шкафу временное жилище. Обеспокоенная женщина решила не связываться с небольшими, но все же дикими животными и позвонила по номеру 112. Вскоре на место приехали спасатели.

Чтобы достать всех зверьков специалистам пришлось аккуратно разобрать часть шкафа. Судя по всему, летучие мыши уже давно облюбовали балкон многоэтажки. Всех рукокрылых спасатели отпустили на свободу.

В 2017 году спасателям пришлось помогать уфимцам, в дом которых залетела сова. По всей видимости, хищная птица по какой-то причине перепутала жилье человека с лесом, и оказалось в непривычной для себя среде. Хозяин квартиры попытался выгнать гостью на улицу, однако птица начала сопротивляться. Тогда жильцы решили вызвать спасателей. Последние поймали птицу буквально за пару секунд. После осмотра сову решили отпустить на волю в ближайшем парке.

ЛЬВЕНОК В ЦЕНТРЕ И ВОЛК В СИПАЙЛОВО

Попадаются спасателям и звери побольше летучих мышей. Еще в 2016 году сотрудники «Службы спасения 112» (так муниципальное ведомство называлось до последнего времени) нашли в центральной части города на улице Владивостокской львенка с ошейником и поводком. Неравнодушный уфимец привязал животное и забору и позвонил спасателям. Животное поймали и отвезли Парк лесоводов Башкирии, где находятся вольеры с животными.

По тому же адресу отправили в волка, которого спасатели поймали в далеком 2013 году в микрорайоне Сипайлово. Поздним декабрьским вечером дикий зверь бегал около парковки крупного супермаркета и пугал посетителей. К счастью, волк не оказал сопротивления своим спасителям. На время его доставили в передвижной зоопарк, а позже зверь получил прописку в столичном вольере.

ПРОБЛЕМА С ПАРНОКОПЫТНЫМИ

Разумеется, самыми крупными «клиентами» спасателей из Уфы были и остаются парнокопытные. В столице и ближайших районах достаточно лесов, откуда в город периодически забегают лоси и олени.

Так, летом 2018 года спасателям пришлось доставать из бетонной ямы лося. Сохатый провалился в бетонный ров рядом с городской больницей №21. Самостоятельно выбраться из ловушки дикое животное не смогло. Перепуганному лосю вкололи успокоительное, а после аккуратно подняли на поверхность краном. Благодаря слаженной работе лосиха не получила травм. Вскоре ее отпустили в лесу.

В Ленинском районе помощь потребовалась оленю, который в декабре 2017 года провалился в ледяную воду рядом с поселком Козарез. По всей видимости, животное решило перебежать противоположную сторону, но провалилось в полынью. Спасательная операция заняла около 10 минут. Обессиленное животное доставили на берег, укрыли одеялами и кормили сеном до того, как на место приехали сотрудники министерства природопользования Башкирии. После этого оленя увезли на территорию Кушнаренковского района. Примечательно, что за день этого спасатели также вытаскивали из холодной воды оленя.

Спасатели объясняют, что трогать или самостоятельно пытаться помочь диким животным, угодившим в беду, небезопасно. Всегда вызывайте на помощь профессионалов по телефону 112. У спасателей есть четкая очередность вызовов – первым делом они всегда приезжают на помощь людям.